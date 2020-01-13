Гюндоган отказал Клоппу перед переходом в "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган рассказал, что летом 2016 года отказал "Ливерпулю" перед переходом из дортмундской "Боруссии" на "Этихад".

Именно Гюндоган стал первым новичком для главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы в Англии. Перед отъездом Илкая из "Боруссии" на него претендовал также "Ливерпуль", но немец отказал своему бывшему тренеру Юргену Клоппу.



"Мы разговаривали с Юргеном на самые разные темы. Я всегда нравился ему как игрок, и я бы солгал, если бы сказал, что он не пытался меня заполучить в "Ливерпуль".



"В тот момент я был травмирован и думал, что Пеп уже не захочет меня покупать, но внезапно все изменилось, и у меня появился шанс присоединиться в "Сити". Когда мне поступило предложение, я хотел переехать только туда", - сообщил Гюндоган ESPN.