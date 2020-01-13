Гюндоган отказал Клоппу перед переходом в "Сити"

Клопп и Гюндоган Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган рассказал, что летом 2016 года отказал "Ливерпулю" перед переходом из дортмундской "Боруссии" на "Этихад".

Именно Гюндоган стал первым новичком для главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы в Англии. Перед отъездом Илкая из "Боруссии" на него претендовал также "Ливерпуль", но немец отказал своему бывшему тренеру Юргену Клоппу.

"Мы разговаривали с Юргеном на самые разные темы. Я всегда нравился ему как игрок, и я бы солгал, если бы сказал, что он не пытался меня заполучить в "Ливерпуль".

"В тот момент я был травмирован и думал, что Пеп уже не захочет меня покупать, но внезапно все изменилось, и у меня появился шанс присоединиться в "Сити". Когда мне поступило предложение, я хотел переехать только туда", - сообщил Гюндоган ESPN.



Метки Гюндоган, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 13.01.2018 19:00

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  1. tursa 13.01.2018 19:22 # tursa
    четкий игрок, немецкая версия иньесты

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  2. leon-britton 13.01.2018 19:15 # leon-britton
    Обоссал криворотого немецкого физрука и поводил ему по губам шершавым мухомором.

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  3. chr1s8rown 13.01.2018 19:04 # chr1s8rown
    ..... ...... из за денег

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