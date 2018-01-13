"Ливерпуль" договаривается о переходе Кейта в январе

"Ливерпуль" продолжает переговоры с "РБ Лейпциг" о переходе полузащитника Наби Кейта уже в это трансферное окно.

Напомним, после продажи Филиппе Коутиньо в "Барселону" появилась информация, что "красные" могут ускорить переход Кейта, изначально запланированный на следующее лето.



На текущей неделе наставник "РБ Лейпцига" Ральф Хазенхюттль заявил, что не отпустит 22-летнего гвинейца посреди сезона, однако данные слова не стоит воспринимать как окончательный вердикт — судьбу Кейта все-таки определяет руководство, а не тренер.



По информации Liverpool Echo, в данный момент спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс как раз ведет переговоры со своим коллегой из Лейпцига Ральфом Рангником. Компромисс пока не найден, но диалог продолжается.



Намеком на то, что переезд Кейта на "Энфилд" в январе возможен, является тот факт, что на текущей неделе Наби вместе со своим агентом зарегистрировал в Британии компанию под названием "NK8 Limited".



Предполагается, что сам Наби предпочитает присоединиться к команде Юргена Клоппа уже в январе, однако для ускорения этого трансфера "Ливерпулю" придется доплатить. Если сделка состоится, Кейта почти наверняка станет самым дорогостоящим приобретением в истории мерсисайдского клуба.



Добавим, что в августе "Ливерпуль" согласился заплатить за Кейта 66.8 миллионов фунтов, если "РБ Лейпциг" квалифицируется в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона, или 57.9 млн. фунтов в противном случае.