Конте никогда не хотел купить Варди

Джейми Варди Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что никогда не интересовался нападающим "Лестера" Джейми Варди.

Ожидается, что до закрытия трансферного окна "синие" отправят в аренду Мичи Батшуайи, а на место бельгийца подпишут нападающего с опытом игры в Премьер-Лиге. В числе прочих пресса называла целью "Челси" и 31-летнего Варди.

Однако перед матчем с "Лестером" Конте рассказал, что кандидатура Джейми никогда не всплывала в шорт-листе потенциальных покупок "Челси". Антонио восхищается лучшим бомбардиром "лис", но не собирается приглашать его в свою команду.

"Он классный игрок, но, честно говоря, мы никогда не обсуждали его в контексте трансферов. Джейми великолепно выступает за сборную Англии, забивает много голов в Премьер-Лиге, но я говорю о нем только потому, что вы задали мне такой вопрос. Это никак не связано с трансферным рынком", - цитирует Конте Goal.




Метки Варди, Лестер, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 13.01.2018 17:00

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  1. motherfuckerz 13.01.2018 20:14 # motherfuckerz
    А Варди хотел

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  2. tursa 13.01.2018 17:39 # tursa
    ттх лоренте не постеснялся взять. и неплохо укрепил нападение

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  3. tvinkovod 13.01.2018 17:09 # tvinkovod
    надеюсь варди его сегодня покарает

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  4. chebrec 13.01.2018 17:09 # chebrec
    нужен новый Дрогба

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