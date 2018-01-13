Конте никогда не хотел купить Варди

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что никогда не интересовался нападающим "Лестера" Джейми Варди.

Ожидается, что до закрытия трансферного окна "синие" отправят в аренду Мичи Батшуайи, а на место бельгийца подпишут нападающего с опытом игры в Премьер-Лиге. В числе прочих пресса называла целью "Челси" и 31-летнего Варди.



Однако перед матчем с "Лестером" Конте рассказал, что кандидатура Джейми никогда не всплывала в шорт-листе потенциальных покупок "Челси". Антонио восхищается лучшим бомбардиром "лис", но не собирается приглашать его в свою команду.



"Он классный игрок, но, честно говоря, мы никогда не обсуждали его в контексте трансферов. Джейми великолепно выступает за сборную Англии, забивает много голов в Премьер-Лиге, но я говорю о нем только потому, что вы задали мне такой вопрос. Это никак не связано с трансферным рынком", - цитирует Конте Goal.