Кике Санчес Флорес отказал "Стоуку"

Тренер "Эспаньола" Кике Санчес Флорес отверг возможность возглавить "Стоук".

Буквально на днях стало известно, что "гончары" предложили Флоресу, тренировавшему "Уотфорд" в сезоне 2015/16, занять место уволенного неделю назад Марка Хьюза. После недолгих размышлений, испанец ответил отказом.



"Здесь у меня есть все необходимое. Я тренер "Эспаньола" и оным останусь. Мне здесь хорошо, и я вполне доволен своей ситуацией. Мне не нужно объяснять что-либо еще", — цитирует Флореса BBC.



Отметим, что ранее клуб с "Британии" были вынужден вычеркнуть еще одного специалиста из своего шорт-листа — молодой и перспективный Гари Роуэтт отреагировал на интерес "Стоука", заключив новый контракт с "Дерби".



Теперь, как ожидается, "гончары" обратятся к еще одному кандидату из своего списка — Мартиу О'Нилу, который с 2013 года тренирует сборную Ирландии.