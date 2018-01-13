Кике Санчес Флорес отказал "Стоуку"

Кике Санчес Флорес Тренер "Эспаньола" Кике Санчес Флорес отверг возможность возглавить "Стоук".

Буквально на днях стало известно, что "гончары" предложили Флоресу, тренировавшему "Уотфорд" в сезоне 2015/16, занять место уволенного неделю назад Марка Хьюза. После недолгих размышлений, испанец ответил отказом.

"Здесь у меня есть все необходимое. Я тренер "Эспаньола" и оным останусь. Мне здесь хорошо, и я вполне доволен своей ситуацией. Мне не нужно объяснять что-либо еще", — цитирует Флореса BBC.

Отметим, что ранее клуб с "Британии" были вынужден вычеркнуть еще одного специалиста из своего шорт-листа — молодой и перспективный Гари Роуэтт отреагировал на интерес "Стоука", заключив новый контракт с "Дерби".

Теперь, как ожидается, "гончары" обратятся к еще одному кандидату из своего списка — Мартиу О'Нилу, который с 2013 года тренирует сборную Ирландии.



Метки Стоук, тренеры, Флорес, Эспаньол

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2018 16:40

Количество просмотров Просмотров: 607

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  1. moskofidi 13.01.2018 19:54 # moskofidi
    Красивый мужик.

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  2. osivori 13.01.2018 17:01 # osivori
    мартин в самый раз, в свое время он астон виллу хорошо поднял, удачи, больше никто не справиться да и не пойдет в стоук

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  3. ganinilyha 13.01.2018 16:49 # ganinilyha
    Щас бы команду бросать, пусть и испанскую

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  4. bes-ter 13.01.2018 16:49 # bes-ter
    Тут в Ирландии проходит голосование стоит ли турнуть Онила... так что кажется мне он скоро свободен буду

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