Кике Санчес Флорес отказал "Стоуку"
Тренер "Эспаньола" Кике Санчес Флорес отверг возможность возглавить "Стоук".
Буквально на днях стало известно, что "гончары" предложили Флоресу, тренировавшему "Уотфорд" в сезоне 2015/16, занять место уволенного неделю назад Марка Хьюза. После недолгих размышлений, испанец ответил отказом.
"Здесь у меня есть все необходимое. Я тренер "Эспаньола" и оным останусь. Мне здесь хорошо, и я вполне доволен своей ситуацией. Мне не нужно объяснять что-либо еще", — цитирует Флореса BBC.
Отметим, что ранее клуб с "Британии" были вынужден вычеркнуть еще одного специалиста из своего шорт-листа — молодой и перспективный Гари Роуэтт отреагировал на интерес "Стоука", заключив новый контракт с "Дерби".
Теперь, как ожидается, "гончары" обратятся к еще одному кандидату из своего списка — Мартиу О'Нилу, который с 2013 года тренирует сборную Ирландии.
13.01.2018 16:40
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Последние комментарии:
Красивый мужик.
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мартин в самый раз, в свое время он астон виллу хорошо поднял, удачи, больше никто не справиться да и не пойдет в стоук
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Щас бы команду бросать, пусть и испанскую
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Тут в Ирландии проходит голосование стоит ли турнуть Онила... так что кажется мне он скоро свободен буду
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