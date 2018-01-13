Пюэль призывает Азара покинуть "Челси"

Наставник "Лестера" Клод Пюэль посоветовал вингеру Эдену Азару покинуть "Челси", чтобы стать лучшим игроком мира.

Именно под руководством Пюэля бельгиец дебютировал в профессиональном футболе, сыграв за "Лилль" в 2007 году. Теперь Клод советует Азару покинуть "Челси", чтобы сделать следующий шаг в развитии и стать претендентом на "Золотой мяч".



"Он может стать еще сильнее, но я не знаю, нужно ли ему оставаться для этого в "Челси". Эден может вырасти в профессиональном плане, он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы выступать за лучшие клубы Европы. Он может решить судьбу матча в любой момент".



"Челси" построил команду вокруг Эдена, потому что он был и остается их самым важным игроком. Остановить его невозможно: он перемещается по всему полю и может сыграть на разных позициях".



"Он может сыграть на фланге и создавать ширину в атаке, может сыграть нападающего или опуститься за мячом в глубину поля. Остановить его можно только за счет тактической дисциплины и хорошей организации", - сообщил Пюэль Sky Sports.