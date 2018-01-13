Пюэль призывает Азара покинуть "Челси"
Наставник "Лестера" Клод Пюэль посоветовал вингеру Эдену Азару покинуть "Челси", чтобы стать лучшим игроком мира.
Именно под руководством Пюэля бельгиец дебютировал в профессиональном футболе, сыграв за "Лилль" в 2007 году. Теперь Клод советует Азару покинуть "Челси", чтобы сделать следующий шаг в развитии и стать претендентом на "Золотой мяч".
"Он может стать еще сильнее, но я не знаю, нужно ли ему оставаться для этого в "Челси". Эден может вырасти в профессиональном плане, он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы выступать за лучшие клубы Европы. Он может решить судьбу матча в любой момент".
"Челси" построил команду вокруг Эдена, потому что он был и остается их самым важным игроком. Остановить его невозможно: он перемещается по всему полю и может сыграть на разных позициях".
"Он может сыграть на фланге и создавать ширину в атаке, может сыграть нападающего или опуститься за мячом в глубину поля. Остановить его можно только за счет тактической дисциплины и хорошей организации", - сообщил Пюэль Sky Sports.
13.01.2018 16:00
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Последние комментарии:
Все правильно, пинсы - чисто трамплин.
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Слишком много шума из-за этого бельгийского говнища, на деле способного только на то, чтобы подставлять свои губы для проведения по ним шершавым мухомором.
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сомнений в подебе Челси не може быт не каких
т.к.Нголо Канте и Дринкуотер у нас.
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непойму что здесь забыли любители портовой помойки?!
Челси лучший англ.клуб последних 10лет и от нас игроки не бегут а уходят с "чашками" если только..
ща толстожопый подпищет новый контракт и знатно поссыт на всех лузеров..
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ссут на автобус
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Посмотрим, что в ответ пролает контекс. Он же обещал клуб и игроков защищать, а тут над клубишком откровенно насмехаются.
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Молчал бы. Челси итак является одним из лучших клубов Европы.
1) Реал.
2) Барса.
3) Бавария.
4) Челси.
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Пёс, что-то давно Азар хет-триков не делал
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Чо получается...даже клод посал?
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