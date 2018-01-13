Пюэль призывает Азара покинуть "Челси"

Эден Азар Наставник "Лестера" Клод Пюэль посоветовал вингеру Эдену Азару покинуть "Челси", чтобы стать лучшим игроком мира.

Именно под руководством Пюэля бельгиец дебютировал в профессиональном футболе, сыграв за "Лилль" в 2007 году. Теперь Клод советует Азару покинуть "Челси", чтобы сделать следующий шаг в развитии и стать претендентом на "Золотой мяч".

"Он может стать еще сильнее, но я не знаю, нужно ли ему оставаться для этого в "Челси". Эден может вырасти в профессиональном плане, он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы выступать за лучшие клубы Европы. Он может решить судьбу матча в любой момент".

"Челси" построил команду вокруг Эдена, потому что он был и остается их самым важным игроком. Остановить его невозможно: он перемещается по всему полю и может сыграть на разных позициях".

"Он может сыграть на фланге и создавать ширину в атаке, может сыграть нападающего или опуститься за мячом в глубину поля. Остановить его можно только за счет тактической дисциплины и хорошей организации", - сообщил Пюэль Sky Sports.




Метки Азар, Лестер, Пюэль, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 13.01.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 13.01.2018 20:12 # fc-oil
    Все правильно, пинсы - чисто трамплин.

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  2. leon-britton 13.01.2018 19:18 # leon-britton
    Слишком много шума из-за этого бельгийского говнища, на деле способного только на то, чтобы подставлять свои губы для проведения по ним шершавым мухомором.

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  3. gidro-met 13.01.2018 17:13 # gidro-met
    сомнений в подебе Челси не може быт не каких

    т.к.Нголо Канте и Дринкуотер у нас.

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  4. pan1ka 13.01.2018 16:25 # pan1ka
    непойму что здесь забыли любители портовой помойки?!
    Челси лучший англ.клуб последних 10лет и от нас игроки не бегут а уходят с "чашками" если только..
    ща толстожопый подпищет новый контракт и знатно поссыт на всех лузеров..

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  5. chr1s8rown 13.01.2018 16:18 # chr1s8rown
    ссут на автобус

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  6. psycho1 13.01.2018 16:07 # psycho1
    Посмотрим, что в ответ пролает контекс. Он же обещал клуб и игроков защищать, а тут над клубишком откровенно насмехаются.

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  7. danny949494 13.01.2018 16:04 # danny949494
    Молчал бы. Челси итак является одним из лучших клубов Европы.
    1) Реал.
    2) Барса.
    3) Бавария.
    4) Челси.

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  8. ganinilyha 13.01.2018 16:04 # ganinilyha
    Пёс, что-то давно Азар хет-триков не делал

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  9. liverpoolfan94 13.01.2018 16:02 # liverpoolfan94
    Чо получается...даже клод посал?

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