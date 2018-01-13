"Тоттенхэм" наградит новыми контрактами Эриксена и Сона
"Тоттенхэм" собирается наградить новыми контрактами плеймейкера Кристиана Эриксена и нападающего Сон Хен Мина.
Только в середине этой недели председатель "шпор" Даниэль Леви заверил, что "Тоттенхэм" не отпустит своих звезд по окончании сезона. И свои слова босс клуба готов подтвердить делом.
Как стало известно Daily Mirror, "шпоры" уже внесли Эриксена и Сона в список игроков, с которыми хотели бы обсудить продление сотрудничества. К обоим игрокам "Тоттенхэм" вернется после того, как согласует новые контракты с Харри Кейном, Деле Алли и Тоби Алдервейрелдом.
Отметим, что прямо сейчас Эриксен зарабатывает лишь 70 тысяч фунтов в неделю, а Сон – всего 60 тысяч каждые семь дней. Естественно, что новая сделка позволит игрокам существенно увеличить свой оклад – невероятно низкий по меркам топ-клубов Премьер-Лиги.
13.01.2018 15:00
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Последние комментарии:
Даже середняки платят такие зп? Норм
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Дал бы 100к шпорам за Эриксена и зп ему под 180к.
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Лол, у Тоттенхема одни из самых больших бонусов в Лиге. За один выход из группы в ЛЧ команда получила 2 млн бонусов. МЮ за победу в ЛЕ выдал всего 1 млн. Играешь круто - держи улучшенный контракт каждый год + кучу бонусов баблом.
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"наградит", посмеялся ))
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