"Тоттенхэм" наградит новыми контрактами Эриксена и Сона

Эриксен и Сон "Тоттенхэм" собирается наградить новыми контрактами плеймейкера Кристиана Эриксена и нападающего Сон Хен Мина.

Только в середине этой недели председатель "шпор" Даниэль Леви заверил, что "Тоттенхэм" не отпустит своих звезд по окончании сезона. И свои слова босс клуба готов подтвердить делом.

Как стало известно Daily Mirror, "шпоры" уже внесли Эриксена и Сона в список игроков, с которыми хотели бы обсудить продление сотрудничества. К обоим игрокам "Тоттенхэм" вернется после того, как согласует новые контракты с Харри Кейном, Деле Алли и Тоби Алдервейрелдом.

Отметим, что прямо сейчас Эриксен зарабатывает лишь 70 тысяч фунтов в неделю, а Сон – всего 60 тысяч каждые семь дней. Естественно, что новая сделка позволит игрокам существенно увеличить свой оклад – невероятно низкий по меркам топ-клубов Премьер-Лиги.




Метки контракты, Сон, Тоттенхэм, Эриксен

Автор foxmcfc   

Дата 13.01.2018 15:00

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  1. recyjoed 13.01.2018 16:17 # recyjoed
    Даже середняки платят такие зп? Норм

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  2. gerrard08 13.01.2018 15:49 # gerrard08
    Дал бы 100к шпорам за Эриксена и зп ему под 180к.

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  3. grafters 13.01.2018 15:40 # grafters
    Лол, у Тоттенхема одни из самых больших бонусов в Лиге. За один выход из группы в ЛЧ команда получила 2 млн бонусов. МЮ за победу в ЛЕ выдал всего 1 млн. Играешь круто - держи улучшенный контракт каждый год + кучу бонусов баблом.

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  4. reams 13.01.2018 15:29 # reams
    "наградит", посмеялся ))

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