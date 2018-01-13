"Тоттенхэм" наградит новыми контрактами Эриксена и Сона

"Тоттенхэм" собирается наградить новыми контрактами плеймейкера Кристиана Эриксена и нападающего Сон Хен Мина.

Только в середине этой недели председатель "шпор" Даниэль Леви заверил, что "Тоттенхэм" не отпустит своих звезд по окончании сезона. И свои слова босс клуба готов подтвердить делом.



Как стало известно Daily Mirror, "шпоры" уже внесли Эриксена и Сона в список игроков, с которыми хотели бы обсудить продление сотрудничества. К обоим игрокам "Тоттенхэм" вернется после того, как согласует новые контракты с Харри Кейном, Деле Алли и Тоби Алдервейрелдом.



Отметим, что прямо сейчас Эриксен зарабатывает лишь 70 тысяч фунтов в неделю, а Сон – всего 60 тысяч каждые семь дней. Естественно, что новая сделка позволит игрокам существенно увеличить свой оклад – невероятно низкий по меркам топ-клубов Премьер-Лиги.