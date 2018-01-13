Пардью советует топ-клубам поторопиться с покупкой Эванса

Главный тренер "Вест Бромвича" Алан Пардью предупредил, что не отпустит капитана Джонни Эванса, если предложения по нему поступят только в заключительные дни трансферного окна.

Несмотря на то, что "Манчестер Сити" и "Арсенал" проявляют неподдельный интерес к 29-летнему защитнику, гранды Премьер-Лиги до сих пор не сделали следующий шаг. Пардью предупредил, что не отпустит Эванса, если предложения по нему поступят слишком поздно.



"Естественно, что в личных беседах с Джонни я гораздо более откровенен, чем с вами. Мы уважаем друг друга и говорим обо всем этом совершенно искренне".



"Я уже сталкивался с подобной ситуацией в "Ньюкасле". Йоан Кабайе был близок к переходу в "Арсенал", но сделка затянулась, и он никуда не ушел".



"В этот раз я тоже установлю дедлайн для предложений. Мы перестанем их принимать примерно за три-четыре дня до закрытия окна", - приводит слова Пардью Daily Star.