Конте покинет "Челси", только если его уволит клуб

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте уточнил, что покинет "Стэмфорд Бридж", только если его уволит лондонский клуб.

Накануне итальянец допустил, что может уйти из "Челси" по окончании нынешнего сезона. Антонио по-прежнему недоволен трансферной политикой "синих", к которой он имеет лишь косвенное отношение.

Чтобы прояснить ситуацию, Конте уточнил, что не покинет клуб по собственной инициативе. Антонио закончит работу в "Челси" только в одном случае: если такое решение примет владелец "синих" Роман Абрамович.

"Сейчас очень сложно предсказать, сколько лет тренер проведет в одном клубе, особенно в Англии. Раньше вы доверяли тренерами, но теперь увольняете их сильно раньше срока".

"Мой контракт рассчитан еще на один сезон, поэтому только клуб решает, продолжить мне работу или отправить меня куда подальше", - приводит слова Конте Daily Express.




Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 13.01.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2073

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 13.01.2018 18:23 # scouser2005
    Становится ясно, как Абрамович рулил своей Чукоткой...

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  2. osivori 13.01.2018 17:18 # osivori
    не уволят

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  3. gio 13.01.2018 14:58 # gio
    будет тренировать Челси 10 лет

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  4. fc-oil 13.01.2018 14:50 # fc-oil
    Обычно пенсы вышвыривают своих "легенд" зимой. Этот еще может до лета дотерпеть.

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  5. arsland 13.01.2018 14:33 # arsland
    Сливается , его уволят по смс

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  6. skychnie-oboi 13.01.2018 13:55 # skychnie-oboi
    Стиль Пенсов.Сливать всех как шлак.
    Сутулый и Терри не дадут соврать.

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  7. moskofidi 13.01.2018 13:23 # moskofidi
    Уже пошёл на слив. Ясн))

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  8. armaha 13.01.2018 13:20 # armaha
    Понабирают психов. И теперь жалеют об этом..

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  9. ian 13.01.2018 13:11 # ian
    обоссаный тренер обоссаного клуба

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  10. psycho1 13.01.2018 13:08 # psycho1
    Никакого самоуважения там нет, это давно понятно. Будет как побитая собака держаться до последнего, авось ещё какой контрактишко предложат.

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  11. j-silver 13.01.2018 13:03 # j-silver
    Доработает контракт
    Но это не точно

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