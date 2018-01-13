Конте покинет "Челси", только если его уволит клуб

Главный тренер "Челси" Антонио Конте уточнил, что покинет "Стэмфорд Бридж", только если его уволит лондонский клуб.

Накануне итальянец допустил, что может уйти из "Челси" по окончании нынешнего сезона. Антонио по-прежнему недоволен трансферной политикой "синих", к которой он имеет лишь косвенное отношение.



Чтобы прояснить ситуацию, Конте уточнил, что не покинет клуб по собственной инициативе. Антонио закончит работу в "Челси" только в одном случае: если такое решение примет владелец "синих" Роман Абрамович.



"Сейчас очень сложно предсказать, сколько лет тренер проведет в одном клубе, особенно в Англии. Раньше вы доверяли тренерами, но теперь увольняете их сильно раньше срока".



"Мой контракт рассчитан еще на один сезон, поэтому только клуб решает, продолжить мне работу или отправить меня куда подальше", - приводит слова Конте Daily Express.