Почеттино: "Тоттенхэм" не близок к приобретениям"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что открыт к приобретениям в январе, но пока не близок к какой-либо сделке.

В два предыдущих зимних трансферных окна "шпоры" не совершали покупок, однако Почеттино готов нарушить эту традицию, если ему подвернется правильный игрок — пока же этого не случилось.



"До сих пор, до этой пресс-конференции, мы не были близки к какому-либо приобретению. Я не обеспокоен и не переживаю на этот счет. Думаю, мы работаем и занимаем бдительную позицию на рынке".



"Если какой-либо интересный нам игрок станет доступен, и мы сможем себе его позволить, тогда мы, конечно, будем действовать. Если нет, то все сложнее".



"Если честно, я никогда не смотрю, что делают другие команды. Важно, во что верю я сам и как я стараюсь реализовать свои идеи", — цитирует Почеттино Sky Sports.