Конте: "Покупка Санчеса стала бы хорошей инвестицией для "Сити"

Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что покупка нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса стала бы хорошей инвестицией для "Манчестер Сити".

Если верить слухам в прессе, "Сити" отказывается платить более 20 миллионов фунтов за Санчеса, чей контракт с "канонирами" истекает через полгода.



Конте не скрывает того факта, что является большим поклонником 29-летнего чилийца, и считает, что "горожане" провернут отличную сделку, если добьются своего и получат Алексиса по желаемой цене.



"Это хорошая инвестиция. Мы говорим об игроке топ-уровня, и ты можешь купить его по цене, которая не столь высока. Говорят о 20 миллионах фунтах, тогда как обычная цена Алексиса Санчеса составляет 80-90 миллионов".



"В прошлом "Манчестер Сити" показывал, что, если они хотят игрока, то они берут и покупают его. Если "Манчестер Сити" хочет Алексиса Санчеса, они купят Алексиса Санчеса. У них нет проблем с тем, чтобы инвестировать такого рода деньги".



"Он отличный игрок, и он очень хорошо знает, что в мой первый сезон в "Ювентусе" мы пытались купить его у "Удинезе", но он решил отправиться в "Барселону".



"Он хорошо знает, как сильно я им восхищаюсь, и матч против "Арсенала" в Кубке Лиги был хорошей возможностью поздороваться с ним. "Арсенал" должен решить, продадут ли они его сейчас, но его будущее совершенно точно будет связано с большим клубом", — цитирует Конте Daily Mail.