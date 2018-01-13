Венгер смирился с уходом Санчеса, но Озила надеется удержать

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал, что ожидает ухода из клуба нападающего Алексиса Санчеса, но все еще надеется сохранить полузащитника Месута Озила.

Как известно, действующие контракты Озила и Санчеса, некогда двух рекордных приобретений в истории лондонского клуба, по-прежнему истекают в конце этого сезона. В похожей ситуации находится и воспитанник "канониров" Джек Уилшир.



Несмотря на щекотливую ситуацию, отпустить в январе Венгер готов лишь Санчеса, за которого сражаются "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Что касается Озила и Уилшира, то их Арсен надеется склонить к продлению сотрудничества.



"Похоже, что Санчес не будет продлевать свой контракт. Однако мы хотим сохранить Джека и, по возможности, сохранить Озила. Сохранив их, нам потребуется менее значимая перестройка, чем если бы ушли все трое".



"Есть ли вероятность, что Месут останется? Продолжаем ли мы переговоры? Да, все еще возможно. Оптимистичен ли я больше, чем летом? Да".



"Как и всегда, все зависит от денег и трофеев. Эти парни хотят побеждать, но также хотят зарабатывать. Им требуется сочетание этих дух параметров, и большие клубы могут им это предложить. Месут уже выигрывал трофеи с нами, но он хочет побеждать в Премьер-Лиге, и это нормально, когда ты выступаешь на этом уровне", — цитирует Венгера Evening Standard.