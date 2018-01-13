Моуриньо испытывает "презрение" к Конте

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что хочет закончить словесную перепалку со своим коллегой из "Челси" Антонио Конте, к которому он теперь испытывает "презрение".

Напомним, на протяжении двух последних недель Моуриньо и Конте вели заочный обмен колкостями. Португалец в завуалированной манере обвинил Антонио, что тот ведет себя как "клоун" у бровки, а также припомнил итальянцу дисквалификацию за договорные матчи.



Конте в свою очередь предположил, что Моуриньо "спятил", а также назвал Жозе "человечишкой" и "фальшивкой". Пресс-конференция перед матчем Премьер-Лиги против "Стоука" дала наставнику "Юнайтед" возможность нанести очередной удар.



"Думаю, когда один человек оскорбляет другого, ты можешь ожидать ответа. Или ты можешь ожидать презрения, молчания".



"Когда он оскорбил меня первый раз, я ответил. Я знаю, что мой ответ тронул его настолько, что ему стало по-настоящему больно. Затем он оскорбил меня во второй раз, но теперь я поступлю иначе. Теперь я выражу презрение, а презрение означает конец истории", — цитирует Моуриньо The Telegraph.