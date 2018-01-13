Моуриньо испытывает "презрение" к Конте

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что хочет закончить словесную перепалку со своим коллегой из "Челси" Антонио Конте, к которому он теперь испытывает "презрение".

Напомним, на протяжении двух последних недель Моуриньо и Конте вели заочный обмен колкостями. Португалец в завуалированной манере обвинил Антонио, что тот ведет себя как "клоун" у бровки, а также припомнил итальянцу дисквалификацию за договорные матчи.

Конте в свою очередь предположил, что Моуриньо "спятил", а также назвал Жозе "человечишкой" и "фальшивкой". Пресс-конференция перед матчем Премьер-Лиги против "Стоука" дала наставнику "Юнайтед" возможность нанести очередной удар.

"Думаю, когда один человек оскорбляет другого, ты можешь ожидать ответа. Или ты можешь ожидать презрения, молчания".

"Когда он оскорбил меня первый раз, я ответил. Я знаю, что мой ответ тронул его настолько, что ему стало по-настоящему больно. Затем он оскорбил меня во второй раз, но теперь я поступлю иначе. Теперь я выражу презрение, а презрение означает конец истории", — цитирует Моуриньо The Telegraph.



Метки Конте, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2018 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1641

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  1. hammersmith 13.01.2018 08:03 # hammersmith
    мда, красиво обоссал контеха, просто обоссал и обосрал. а тот схавает, как всегда

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  2. admet 13.01.2018 07:49 # admet
    Особенный окончательно стал обоссанным, и в этом вина пригородной помойки))

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  3. sawbones 13.01.2018 07:47 # sawbones
    Переводчик зассал встречаться с глазу на глаз с Конте, и технично съехал, включив режим молчания.

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  4. moskofidi 13.01.2018 07:34 # moskofidi
    ))
    Моур топ))

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  5. tvinkovod 13.01.2018 07:09 # tvinkovod
    прост на классе

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  6. knvlay 13.01.2018 06:53 # knvlay
    Найс переводчик парика унизил.

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  7. mancunia-planet 13.01.2018 06:51 # mancunia-planet
    Жоска

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  8. mrjingles 13.01.2018 06:24 # mrjingles
    Добил

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  9. mr-s1n1st3r 13.01.2018 06:17 # mr-s1n1st3r
    Слился. Надо признать оппонент был слаб. Неинтересно дальше.

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