23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 13 января семью поединками стартует 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — ЛЕСТЕР 18:00



На "Стэмфорд Бридж" сойдутся два последних чемпиона Премьер-Лиги. "Челси" уже не надеется защитить титул, но финишировать вторым в таком сезоне стало бы очень достойным результатом. "Лестер" уже восьмой, преобразившись после прихода на тренерский мостик Клода Пюэля и не думая останавливаться. Статистика не на стороне "лис" — они потерпели 12 поражений в 14 последних встречах с "синими" с учетом всех соревнований.



"Челси" не имеет новых проблем с составом. Новичок Росс Баркли усиленно тренируется и находится в ожидании своего дебюта.



Нападающий "Лестера" Джейми Варди готов вернуться в старте после двух матчей, которые он пропустил с травмой паха. Уэс Морган и Данни Симпсон остаются в лазарете.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — БЕРНЛИ 18:00 Онлайн-трансляция



Рою Ходжсону удалось вытащить "Кристал Пэлас" из зоны вылета, однако дальнейшему восхождению по таблице мешает стремительно увеличивающийся лазарет. "Бернли" еще более замедлил свое движение в последние недели, не зная побед уже в шести матчах кряду с учетом всех соревнований. "Орлы" проиграли семь из девяти последних встреч с "бордовыми" в рамках высшего дивизиона.



Джеффри Шлюпп и Андрос Таунсенд пополнили список травмированных "Пэлас", где уже значатся Скотт Данн, Мамаду Сако, Джоэл Уорд, Рубен Лофтус-Чик, Джейсон Панчеон и Коннор Уикхэм.



К дебюту за "Бернли" готов арендованный у "Тоттенхэма" вингер Жорж-Кевин Нкуду. Нескольким игрокам предстоит фитнес-тест, но Стивен Уорд и Крис Уорд точно не сыграют.



ХАДДЕРСФИЛД — ВЕСТ ХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция



"Хаддерсфилд" не может выиграть в Премьер-Лиге с убедительной победы 1:4 в гостях у "Уотфорда" 16 декабря, в результате чего опустился в нижнюю половину таблицы. Дэвиду Вагнеру пора привести свою команду в чувство, иначе зона вылета может оказаться в неприятной близости. От этой самой зоны вылета пытается оторваться и "Вест Хэм", но делает это с переменным успехом и в данный момент находится только в двух очках от тройки неудачников. "Терьеры" выиграли 10 из 12 последних домашних встреч с "молотобойцами" в рамках чемпионата — правда, последняя победа датируется еще ноябрем 1971.



Помочь "Хаддерсфилду" прервать серию без побед должны новички Теренс Конголо и Алекс Притчард. Михаэль Хефеле и Филлип Биллинг уже возобновили тренировки, но Крис Леве, Мартин Крэйни и Коллин Кванер все еще лечатся.



Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович оправился после растяжения задней поверхности бедра. Снова в строю и Джеймс Коллинс. Аарон Крессуэлл отсутствует с повреждением спины.



НЬЮКАСЛ — СУОНСИ 18:00 Онлайн-трансляция



Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес по-прежнему находится в неведении, будут ли у него средства на усиление состава в январе, тогда как ситуация его коллеги из "Суонси" Карлуша Карвальяла предельно ясна — если "лебеди" хотят кого-нибудь купить, сперва им нужно продать. Обе команды ведут борьбу за выживание, поэтому очную встречу могут рассматривать как "матч за шесть очков". "Сороки" выиграли оба последних поединка против "лебедей" в Премьер-Лиге, хотя до этого одержали лишь одну победу в девяти.



Из лазарете "Ньюкасла" возвращаются Роб Эллиот и Шансель Мбемба, но Флориан Лежен, Хесус Гамес и Александар Митрович по-прежнему вне игры.



"Суонси" предстоит оценить состояние Ренату Санчеша и Тэмми Абрахэма. У Анхеля Рангеля растяжение икроножной мышцы. Красная карточка Лероя Фера была отменена в результате апелляции.



УОТФОРД — САУТГЕМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция



По текущей форме — результатам в шести последних матчах — "Уотфорд" и "Саутгемптон" являются худшими командами Премьер-Лиги. Марку Силва, который прошлым летом общался со "святыми" до своего назначения у "шершней", имеет чуть больший кредит доверия, нежели Маурисио Пеллегрино, который, как поговаривают, все ближе к увольнению. Данная встреча станет репетицией повторного матча соперников через две недели в Кубке Англии. "Уотфорд" одержал лишь одну победу в восьми последних поединках против "Саутгемптона" в высшем дивизионе — еще в декабре 1999.



Нападающий "Уотфорда" Трой Дини возвращается после четырех матчей дисквалификации. Юнес Кабул, Крейг Кэткарт, Мигель Бритос, Айзек Саксесс, Кико Фемения, Уилл Хьюз и Натаниэль Чалоба травмированы.



После травм возобновили тренировки защитники "Саутгемптона" Уэсли Худт, Седрик Соареш и Жереми Пье. Чарли Остин все еще вне игры.



ВЕСТ БРОМВИЧ — БРАЙТОН 18:00 Онлайн-трансляция



В прошлый уикенд "Вест Бромвич" прервал свою затяжную серию без побед с учетом всех соревнований, но сделал это против "Эксетера" из Лиги Два в Кубке Англии. В Премьер-Лиге же "дрозды" по-прежнему не выигрывают уже 20 матчей кряду, и 10 из них — это поражения. "Брайтон" ушел не сильно дальше и может похвастать лишь одной победой в 11 последних поединках чемпионата. Особенно слабо "чайки" смотрятся на выезде, где они не могут забить уже в пяти матчах кряду в Премьер-Лиге. В девяти предыдущих встречах с "Брайтоном" на своем поле "Вест Бромвич" ни разу не уступил, одержав пять побед.



Свои болячки залечили Джонни Эванс, Киран Гиббс и Мэтт Филлипс, но Джеймс Моррисон и Насер Шадли "Вест Бромвичу" не помогут.



Тяжелая травма колена досрочно завершила сезон для нападающего "Брайтона" Иззи Брауна. Стив Сидуэлл, не сыгравший ни одного матча в этом сезоне из-за проблем со спиной, повредил лодыжку на тренировке.



ТОТТЕНХЭМ — ЭВЕРТОН 20:30



С приходом Сэма Эллардайса "Эвертон" подтянул игру в обороне, но в атаке по-прежнему испытывает проблемы — возможно, приглашенный из "Бешикташа" Дженк Тосун поможет их решить. "Тоттенхэм", как кажется, снова идет на разгон и вот уже 10 матчей кряду не проигрывает на "Уэмбли" в рамках Премьер-Лиги. В семи последних поединках чемпионата "шпоры" набрали 16 очков — больше на этом отрезке только у лидирующего "Манчестер Сити". В 10 последних встречах с "ирисками" в рамках Премьер-Лиги "Тоттенхэм" ни разу не уступил, одержав пять побед.



Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс пропустит субботний матч из-за проблем с лодыжкой. Данни Роуз и Тоби Алдервейрелд травмированы.



Надеется дебютировать за "Эвертон" обошедшийся в 27 миллионов фунтов нападающий Дженк Тосун. Майкл Кин и Идрисса Гейе команде не помогут.