Рэднапп: "Ван Дейк гарантирует "Ливерпулю" место в топ-4"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп считает, что покупка защитника Виргила Ван Дейка за 75 миллионов фунтов является гарантией для "Ливерпуля" места в топ-4 Премьер-Лиги по итогам этого сезона.

Предвкушая расставание с Филиппе Коутиньо, главный тренер "красных" Юрген Клопп решил крупно потратиться не на приглашение другого атакующего игрока, а на укрепление обороны, действия которой вызывали большие нарекания в первой половине сезона.



Таким образом "Ливерпуль" приобрел Ван Дейка, который отметил свой дебют за мерсисайдский клуб победным голом против "Эвертона" в Кубке Англии. Рэднапп уверен, что 26-летний голландец будет успешен на "Энфилде" и поможет своей новой команде завоевать путевку в Лигу Чемпионов.



"Каждый стремится финишировать вторым, но лично я считаю, что покупкой Ван Дейка они практически зацементировали за собой место в топ-4".



"После ухода Коутиньо вы можете усомниться насчет их попадания в топ-4. Я не отрицаю того, что Коутиньо был хорош, но проблемы в обороне давно требовали решения. Думаю, Ван Дейк практически гарантирует им место в топ-4".



"Если смотреть на проблемы "Ливерпуля" в последние несколько лет, то они в основном касались обороны. Именно для этого они пригласили защитника".



"У них были деньги, и они потратили их на Ван Дейка. Думаю, его ждет громадный успех. Я с первого дня говорю, что именно в такого рода игроке они нуждались".



"Эта покупка даст им оборонительную базу, которой у них не было прежде. Им требовался лидер, и я давно об этом говорил".



"Глядя на их защитников — Клавана, Матипа, Ловрена — никто из них не является выдающимся центральным защитником или тем, кто может командовать партнерами из обороны", — сообщил Рэднапп Sky Sports.