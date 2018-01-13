Рэднапп: "Ван Дейк гарантирует "Ливерпулю" место в топ-4"

Виргил Ван Дейк Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп считает, что покупка защитника Виргила Ван Дейка за 75 миллионов фунтов является гарантией для "Ливерпуля" места в топ-4 Премьер-Лиги по итогам этого сезона.

Предвкушая расставание с Филиппе Коутиньо, главный тренер "красных" Юрген Клопп решил крупно потратиться не на приглашение другого атакующего игрока, а на укрепление обороны, действия которой вызывали большие нарекания в первой половине сезона.

Таким образом "Ливерпуль" приобрел Ван Дейка, который отметил свой дебют за мерсисайдский клуб победным голом против "Эвертона" в Кубке Англии. Рэднапп уверен, что 26-летний голландец будет успешен на "Энфилде" и поможет своей новой команде завоевать путевку в Лигу Чемпионов.

"Каждый стремится финишировать вторым, но лично я считаю, что покупкой Ван Дейка они практически зацементировали за собой место в топ-4".

"После ухода Коутиньо вы можете усомниться насчет их попадания в топ-4. Я не отрицаю того, что Коутиньо был хорош, но проблемы в обороне давно требовали решения. Думаю, Ван Дейк практически гарантирует им место в топ-4".

"Если смотреть на проблемы "Ливерпуля" в последние несколько лет, то они в основном касались обороны. Именно для этого они пригласили защитника".

"У них были деньги, и они потратили их на Ван Дейка. Думаю, его ждет громадный успех. Я с первого дня говорю, что именно в такого рода игроке они нуждались".

"Эта покупка даст им оборонительную базу, которой у них не было прежде. Им требовался лидер, и я давно об этом говорил".

"Глядя на их защитников — Клавана, Матипа, Ловрена — никто из них не является выдающимся центральным защитником или тем, кто может командовать партнерами из обороны", — сообщил Рэднапп Sky Sports.



Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Рэднапп

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2018 00:05

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Последние комментарии:




  1. pauk 13.01.2018 01:09 # pauk
    Команды, покупающие центральных за ситников за 75 лимонов не могут бороться за что-то меньшее, чем титул. Для четверки это овервилл и профонация.

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  2. scouser2005 13.01.2018 00:55 # scouser2005
    Хороший был художник..Ван Дейк.
    Шедеврально писал портреты.

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  3. mata-hazard 13.01.2018 00:34 # mata-hazard
    Жопу на район ставит?

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  4. mancunia-planet 13.01.2018 00:23 # mancunia-planet
    достижение для Ливерпуля)

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  5. electric 13.01.2018 00:12 # electric
    Шарит паря.

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