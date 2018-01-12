Моуриньо: "Санчес — феноменальный игрок"

Алексис Санчес Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что действительно заинтересован в приобретении нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, назвав того "феноменальным игроком".

Согласно слухам в прессе, "красные дьяволы" опережают "Манчестер Сити" в борьбе за Санчеса. Английские медиа уверены, что "Юнайтед" готов заплатить большую компенсацию "Арсеналу" и предложить более выгодный контракт самому Алексису, нежели их соседи.

На своей пресс-конференции Моуриньо очень осторожно высказался относительно 29-летнего чилийца, но намекнул, что не отказался бы от такого классного игрока.

"Санчес игрок "Арсенала". Я не знаю наверняка, но в этот уикенд он, наверное, будет защищать цвета "Арсенала", поэтому я не думаю, что было бы корректно обсуждать Алексиса Санчеса".

"В целом я могу сказать относительно себя и руководства "Манчестер Юнайтед", что мы особо не верим в январское окно. Мы не верим в покупку игрока просто ради покупки, ради того, чтобы изобразить какую-то деятельность. Мы не верим в это".

"Зато мы верим в то, что в мировом футболе существуют такие игроки, которых ты непременно должен постараться приобрести, когда они становятся доступны — в январе, марте или июле".

"Но касательно Алексиса Санчеса я не скажу ни слова. Я лишь могу сказать, что он феноменальный игрок. В остальном он по-прежнему игрок "Арсенала", и я не чувствую, что должен говорить что-либо еще на эту тему", — цитирует Моуриньо Evening Standard.



Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 3306

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 13.01.2018 05:17 # mcfc-fantactic
    Маур лимонит Санчесу ))) вопрос- Сколько лимонов устроит Санчеса?

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  2. electric 13.01.2018 00:14 # electric
    Обычный игрок чуть выше среднего уровня.

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  3. ganinilyha 12.01.2018 23:33 # ganinilyha
    Феноменальный бездарь

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  4. van-der-slav 12.01.2018 23:13 # van-der-slav
    а мог еще давным давно вместо барсы сразу в мю пойти

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  5. batsmashina 12.01.2018 23:06 # batsmashina
    Пускай уж лучше к муму идет. Там он точно свой атакующий потенциал не раскроет

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  6. cunningham 12.01.2018 22:42 # cunningham
    у старого цыгана еще не такие таланты загибались

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  7. mancunia-planet 12.01.2018 22:09 # mancunia-planet
    согласовано

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