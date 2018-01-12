Моуриньо: "Санчес — феноменальный игрок"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что действительно заинтересован в приобретении нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, назвав того "феноменальным игроком".
Согласно слухам в прессе, "красные дьяволы" опережают "Манчестер Сити" в борьбе за Санчеса. Английские медиа уверены, что "Юнайтед" готов заплатить большую компенсацию "Арсеналу" и предложить более выгодный контракт самому Алексису, нежели их соседи.
На своей пресс-конференции Моуриньо очень осторожно высказался относительно 29-летнего чилийца, но намекнул, что не отказался бы от такого классного игрока.
"Санчес игрок "Арсенала". Я не знаю наверняка, но в этот уикенд он, наверное, будет защищать цвета "Арсенала", поэтому я не думаю, что было бы корректно обсуждать Алексиса Санчеса".
"В целом я могу сказать относительно себя и руководства "Манчестер Юнайтед", что мы особо не верим в январское окно. Мы не верим в покупку игрока просто ради покупки, ради того, чтобы изобразить какую-то деятельность. Мы не верим в это".
"Зато мы верим в то, что в мировом футболе существуют такие игроки, которых ты непременно должен постараться приобрести, когда они становятся доступны — в январе, марте или июле".
"Но касательно Алексиса Санчеса я не скажу ни слова. Я лишь могу сказать, что он феноменальный игрок. В остальном он по-прежнему игрок "Арсенала", и я не чувствую, что должен говорить что-либо еще на эту тему", — цитирует Моуриньо Evening Standard.
12.01.2018 22:00
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Последние комментарии:
Маур лимонит Санчесу ))) вопрос- Сколько лимонов устроит Санчеса?
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Обычный игрок чуть выше среднего уровня.
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Феноменальный бездарь
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а мог еще давным давно вместо барсы сразу в мю пойти
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Пускай уж лучше к муму идет. Там он точно свой атакующий потенциал не раскроет
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у старого цыгана еще не такие таланты загибались
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согласовано
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