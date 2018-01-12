Одна семья может помешать строительству нового стадиона "Челси"

Новый Стэмфорд Бридж Строительство нового стадиона "Челси" стоимостью 1 миллиард фунтов оказалось под угрозой из-за конфликта клуба с одной семьей, которая утверждает, что из-за арены их дом будет лишен солнечного света.

Николас и Лусинда Кроствейты проживают в коттедже близ "Стэмфорд Бридж" уже 50 лет, однако намерение клуба возвести новый 60-тысячный стадион вызывает у них опасения, что их дом всегда будет в тени громадной постройки.

Семья Кроствейтов, в которой также есть двое детей, подала жалобу в совет округа Хаммерсмит и Фулхэм и упорно не соглашается на денежную компенсация, которая, по слухам, оценивается в шестизначную сумму.

Как сообщает Evening Standard, данный конфликт пока не позволяет "синим" приступить к работам, хотя еще год назад мэр Лондона подписал разрешение на строительство — в любой момент стройка может быть приостановлена судебным запретом, если того добьются Кроствейты.

В данный момент "Челси" пытается уладить ситуацию через местные власти, которые соберутся в понедельник, чтобы обсудить пути решения кризиса.

Новый Стэмфорд Бридж и дом Кроствейтов



Метки стадионы, Стэмфорд Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. hateciteh11 13.01.2018 07:31 # hateciteh11
    Самое смешное, если они фанаты членси))

    а стадион, унитаз)

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  2. benefactor 13.01.2018 02:47 # benefactor
    Я бы сказал, что это У-Н-И-Т-А-З, но ведь уже есть один в Манчестере ))

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  3. sj606 13.01.2018 01:20 # sj606
    дизайн отстой.....Всё-таки 21 век

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  4. kojan 13.01.2018 00:12 # kojan
    то ли пепельница, то ли плевательница, то ли детский горшок...

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  5. kedr 12.01.2018 23:56 # kedr
    Забавно будет, если в феврале, по окончанию расследования, американцы заморозят бабло абрамовича, хуйййловского кошелька...))) Будет тогда мешкам не до стадиона...)))

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  6. dexter 12.01.2018 22:47 # dexter
    Самый уродливый стадион Англии будет, если добро дадут.

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  7. gio 12.01.2018 22:40 # gio
    проплаченные мерзоапкостные скумовские семейки

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  8. francois 12.01.2018 22:27 # francois
    На первом фото особенно отчётливо проглядывается унитаз. Это фиаско, Роман.

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  9. chr1s8rown 12.01.2018 22:27 # chr1s8rown
    ssut na cholsi vse komu ne len

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  10. stevens 12.01.2018 22:11 # stevens
    Смахивает на помойку какую-то.

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  11. bezviz 12.01.2018 21:58 # bezviz
    смахивает как на какой-то огрмный космический корабль или космическую базу, заодно и проглядывается стиль античности, кароче футуристически-архаический стадион у нас будет, еще долго никому не удастся превзойти его по красоте и необычности! например ссаный эмирейтс, построенный всего 10 лет назад, уже выглядит старьем

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  12. knucklesboy 12.01.2018 21:45 # knucklesboy
    Реально унитаз!!! ахахахах

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  13. fc-oil 12.01.2018 21:43 # fc-oil
    Даже не знал, что у пенсов такой стремный стадион.

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  14. bezviz 12.01.2018 21:29 # bezviz
    просто колизей самый настоящий, это будет самый красивый и величественный стадион в Англии, нестандартный, как собственно и СБ

    а эти старперы е6аные в итоге с0снут и даже компенсацию в виде шестизначной суммы не получат
    вообще до невероятности наглые люди, думают только про свою шкуру, это как те бабки, которые защищают несколько деревьев чтобы не постоили новый бизнес центр, усыплять их надо маразматиков уе6анских

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  15. kos9k 12.01.2018 21:23 # kos9k
    какой же уе6анский стадион будет у пенсов, ничего не меняется))

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  16. ian 12.01.2018 21:23 # ian
    Зачем строить такой большой унитаз? снелсеа мочой запасаются?

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  17. daikirai 12.01.2018 21:22 # daikirai
    Одна семья натуралов

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  18. martingor 12.01.2018 21:22 # martingor
    Маладца Кроствейты развадите этого еврея пидара подстилку путинскую на бабло пусть понимает что Англия это не совок Российский

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  19. melwood-lfc 12.01.2018 21:18 # melwood-lfc
    пиздецэто рили такой стадик будет?
    жестянка какая то

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  20. ray-black 12.01.2018 21:16 # ray-black
    Просто ждут когда сумма станет семизначной. Я бы тож так уперся если есть отличная возможность выдоить из мешка денег на безбедную старость.

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