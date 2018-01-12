Одна семья может помешать строительству нового стадиона "Челси"

Строительство нового стадиона "Челси" стоимостью 1 миллиард фунтов оказалось под угрозой из-за конфликта клуба с одной семьей, которая утверждает, что из-за арены их дом будет лишен солнечного света.

Николас и Лусинда Кроствейты проживают в коттедже близ "Стэмфорд Бридж" уже 50 лет, однако намерение клуба возвести новый 60-тысячный стадион вызывает у них опасения, что их дом всегда будет в тени громадной постройки.



Семья Кроствейтов, в которой также есть двое детей, подала жалобу в совет округа Хаммерсмит и Фулхэм и упорно не соглашается на денежную компенсация, которая, по слухам, оценивается в шестизначную сумму.



Как сообщает Evening Standard, данный конфликт пока не позволяет "синим" приступить к работам, хотя еще год назад мэр Лондона подписал разрешение на строительство — в любой момент стройка может быть приостановлена судебным запретом, если того добьются Кроствейты.



В данный момент "Челси" пытается уладить ситуацию через местные власти, которые соберутся в понедельник, чтобы обсудить пути решения кризиса.



