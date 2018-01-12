Одна семья может помешать строительству нового стадиона "Челси"
Строительство нового стадиона "Челси" стоимостью 1 миллиард фунтов оказалось под угрозой из-за конфликта клуба с одной семьей, которая утверждает, что из-за арены их дом будет лишен солнечного света.
Николас и Лусинда Кроствейты проживают в коттедже близ "Стэмфорд Бридж" уже 50 лет, однако намерение клуба возвести новый 60-тысячный стадион вызывает у них опасения, что их дом всегда будет в тени громадной постройки.
Семья Кроствейтов, в которой также есть двое детей, подала жалобу в совет округа Хаммерсмит и Фулхэм и упорно не соглашается на денежную компенсация, которая, по слухам, оценивается в шестизначную сумму.
Как сообщает Evening Standard, данный конфликт пока не позволяет "синим" приступить к работам, хотя еще год назад мэр Лондона подписал разрешение на строительство — в любой момент стройка может быть приостановлена судебным запретом, если того добьются Кроствейты.
В данный момент "Челси" пытается уладить ситуацию через местные власти, которые соберутся в понедельник, чтобы обсудить пути решения кризиса.
12.01.2018 21:00
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Последние комментарии:
Самое смешное, если они фанаты членси))
а стадион, унитаз)
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Я бы сказал, что это У-Н-И-Т-А-З, но ведь уже есть один в Манчестере ))
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дизайн отстой.....Всё-таки 21 век
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то ли пепельница, то ли плевательница, то ли детский горшок...
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Забавно будет, если в феврале, по окончанию расследования, американцы заморозят бабло абрамовича, хуйййловского кошелька...))) Будет тогда мешкам не до стадиона...)))
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Самый уродливый стадион Англии будет, если добро дадут.
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проплаченные мерзоапкостные скумовские семейки
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На первом фото особенно отчётливо проглядывается унитаз. Это фиаско, Роман.
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ssut na cholsi vse komu ne len
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Смахивает на помойку какую-то.
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смахивает как на какой-то огрмный космический корабль или космическую базу, заодно и проглядывается стиль античности, кароче футуристически-архаический стадион у нас будет, еще долго никому не удастся превзойти его по красоте и необычности! например ссаный эмирейтс, построенный всего 10 лет назад, уже выглядит старьем
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Реально унитаз!!! ахахахах
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Даже не знал, что у пенсов такой стремный стадион.
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просто колизей самый настоящий, это будет самый красивый и величественный стадион в Англии, нестандартный, как собственно и СБ
а эти старперы е6аные в итоге с0снут и даже компенсацию в виде шестизначной суммы не получат
вообще до невероятности наглые люди, думают только про свою шкуру, это как те бабки, которые защищают несколько деревьев чтобы не постоили новый бизнес центр, усыплять их надо маразматиков уе6анских
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какой же уе6анский стадион будет у пенсов, ничего не меняется))
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Зачем строить такой большой унитаз? снелсеа мочой запасаются?
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Одна семья натуралов
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Маладца Кроствейты развадите этого еврея пидара подстилку путинскую на бабло пусть понимает что Англия это не совок Российский
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пиздецэто рили такой стадик будет?
жестянка какая то
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Просто ждут когда сумма станет семизначной. Я бы тож так уперся если есть отличная возможность выдоить из мешка денег на безбедную старость.
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