"Сити" может уступить Алексиса Санчеса "Юнайтед"

"Манчестер Сити" может выйти из борьбы за Алексиса Санчеса и, таким образом, уступить нападающего "Манчестер Юнайтед", если "Арсенал" не понизит установленную цену за своего игрока.

Как стало известно Sky Sports, "канониры" выразили готовность отпустить Санчеса в зимнее трансферное за 35 миллионов фунтов, что — вкупе с 5 млн. фунтов комиссионных агенту и высокой зарплатой игрока — слишком дорого для лидеров Премьер-Лиги.



По информации издания, "горожане" не готовы потратить на 29-летнего чилийца более 20 млн. фунтов, что ставит под угрозу планировавшееся воссоединение Санчеса со своим бывшим тренером по "Барселоне" Хосепом Гвардиолой.



В сложившейся ситуации "Сити" может вернуться к своему первоначальному варианту и дождаться окончания сезона, когда Алексис станет свободным агентом. Известие о скором выздоровлении Габриэля Жезуса дополнительно охлаждает пыл "горожан".



Единственной проблемой для Гвардиолы является тот факт, что интерес к Санчесу обозначили его соседи из "Юнайтед". Предполагается, что "красные дьяволы" готовы сделать — или уже сделали — более выгодное предложение как "Арсеналу", так и самому Алексису насчет личного контракта.



Насколько привлекательным вариантом для Санчеса покажется "Юнайтед", еще предстоит узнать. По слухам, сам Алексис предпочитает немедленно покинуть "Арсенал", не дожидаясь окончания сезона.