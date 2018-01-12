"Сити" может уступить Алексиса Санчеса "Юнайтед"
"Манчестер Сити" может выйти из борьбы за Алексиса Санчеса и, таким образом, уступить нападающего "Манчестер Юнайтед", если "Арсенал" не понизит установленную цену за своего игрока.
Как стало известно Sky Sports, "канониры" выразили готовность отпустить Санчеса в зимнее трансферное за 35 миллионов фунтов, что — вкупе с 5 млн. фунтов комиссионных агенту и высокой зарплатой игрока — слишком дорого для лидеров Премьер-Лиги.
По информации издания, "горожане" не готовы потратить на 29-летнего чилийца более 20 млн. фунтов, что ставит под угрозу планировавшееся воссоединение Санчеса со своим бывшим тренером по "Барселоне" Хосепом Гвардиолой.
В сложившейся ситуации "Сити" может вернуться к своему первоначальному варианту и дождаться окончания сезона, когда Алексис станет свободным агентом. Известие о скором выздоровлении Габриэля Жезуса дополнительно охлаждает пыл "горожан".
Единственной проблемой для Гвардиолы является тот факт, что интерес к Санчесу обозначили его соседи из "Юнайтед". Предполагается, что "красные дьяволы" готовы сделать — или уже сделали — более выгодное предложение как "Арсеналу", так и самому Алексису насчет личного контракта.
Насколько привлекательным вариантом для Санчеса покажется "Юнайтед", еще предстоит узнать. По слухам, сам Алексис предпочитает немедленно покинуть "Арсенал", не дожидаясь окончания сезона.
12.01.2018 20:00
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Последние комментарии:
фу,внатури фу.обособленный с ума сходит.
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Лол, походу еще один мученик будет доплачивать из своего кармана - лишь бы свалить. Наемники вкрай uhooyely
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санчез как и агуша наш - любит единалить и тянуть одеяло на себя. лучше салаха уже взять
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Ребят, познакомился с одной девушкой, забили встречу в шикарном ресторане. Пришёл, девушка - само великолепие: ангельское личико, небесно-голубые глаза, вот такаааая ж*па. Кароч, сидим, пьем, едим, разговариваем, а она оказывается, ещё и умнейшая, на все темы поддержит, некоторые темы вообще лучше меня знает, вообщем, это просто нечто. Потом, она не дожидаясь пока принесут счет, пошла и сама заплатила за ужин. Бля, я такой сижу, потираю глаза, неужели это все происходит наяву??? Я думаю, неужели она без изъянов неужели у неё нет ничего, к чему можно было бы прикопаться... И вот совершенно случайно мы заговорили о футболе. Абсолютно случайно, я пошутил о том, что мы 2 недели назад в полуметровом снегу в футбол играли, тут она сама начинает говорить про футбол... И знаете, что выясняется, она болеет за епучий скам, да ещё и со времен Кристианы. Бля, у меня тут все нутро наизнанку вывернулось. Я сказал, что мне надо в туалет, вышел из-за стола... и пошёл домой (не, но перед этим я всё-таки зашёл в туалет рынануть из-за скама). Я даже не знаю как дальше поступить, макнуть ее лицо в урину или же влюбляться? Подскажите друзья-фапловчане.
Но девушка просто космос!
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забирайте. не нужен санчез
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Кто то покупает Баркли за 22, а кто-то САНЧЕСА за 20.
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