Клопп: "У "Ливерпуля" не было иного выбора, кроме как отпустить Коутиньо"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у его клуба не было иного выбора, кроме как отпустить полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселона".

Легкость, с которой "красные" позволили Коутиньо покинуть "Энфилд" ранее в январе, может показаться удивительной, ведь прошлым летом мерсисайдский клуб отчаянно сражался за то, чтобы сохранить Филиппе.



Однако Клопп настаивает, что на сей раз "Ливерпуль" не мог поступить иначе. Юрген убежден, что его клуб исчерпал все возможности, чтобы переубедить 25-летнего бразильца.



"Я заранее знал, что с возобновлением трансферного окна эта проблема вновь возникнет, и все могло бы обернуться совсем иначе, если бы мы сказали ему "у тебя есть контракт, и ты должен остаться здесь", продолжив его использовать во второй половине сезоне".



"Мне требовалось решить: имеет ли смысл оставить его, и думаю ли я, что смогу использовать его, и он все еще сможет помогать нам? Если честно, для меня было на 100 процентов ясно, что это невозможно".



"Он был уже не готов делать то, что делал прежде. Он был великолепен в первой половине сезона после всего того, с чем мы столкнулись летом. Он был великолепен, и команда великолепно выступала с ним в составе. Однако с этим покончено, мы не могли продолжать в том же духе, и поэтому мы приняли решение отпустить его", — цитирует Клоппа The Independent.



Также Юрген дал понять, что в его планы не входит покупать игрока на замену Коутиньо в январе.



"Если мы и совершим какую-нибудь покупку, это должна быть правильная покупка. Нам не нужно искать ему замену — мы должны сами восполнить эту потерю".



"В первую очередь мы должны восполнить эту потерю за счет внутренних ресурсов. Мы присутствуем на трансферном рынке, но не будем совершать безумных вещей. Важнее, чтобы игрок был правильным, нежели дорогим", — приводит слова Клоппа ESPN.