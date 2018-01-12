Габриэль Жезус вернется через две-три недели

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус может вернуться на футбольное поле после травмы уже в этом месяце.

Жезус, забивший восемь голов в этом сезоне Премьер-Лиги, находится вне игры с безголевого матча против "Кристал Пэлас" в канун Нового года, когда он получил травмы связок колена.



20-летний бразилец покидал поле "Селхерст Парк" в слезах и затем некоторое время передвигался на костылях, однако повреждение оказалось относительно легким. Вдобавок Габриэль идет на поправку с опережением срока, хотя изначально доктора прогнозировали до двух месяцев отсутствия.



"Думаю, через две-три недели он будет готов. Надеюсь, он вернется к матчу Лиги Чемпионов против "Базеля", — цитирует главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу Sky Sports.