Габриэль Жезус вернется через две-три недели

Габриэль Жезус Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус может вернуться на футбольное поле после травмы уже в этом месяце.

Жезус, забивший восемь голов в этом сезоне Премьер-Лиги, находится вне игры с безголевого матча против "Кристал Пэлас" в канун Нового года, когда он получил травмы связок колена.

20-летний бразилец покидал поле "Селхерст Парк" в слезах и затем некоторое время передвигался на костылях, однако повреждение оказалось относительно легким. Вдобавок Габриэль идет на поправку с опережением срока, хотя изначально доктора прогнозировали до двух месяцев отсутствия.

"Думаю, через две-три недели он будет готов. Надеюсь, он вернется к матчу Лиги Чемпионов против "Базеля", — цитирует главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу Sky Sports.



Метки Жезус, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2018 18:50

Количество просмотров Просмотров: 383

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. toha-bludsikir 12.01.2018 19:05 # toha-bludsikir
    с нами иисус и агуеро. пожалуй лучшие нападающие в апл

    (ответить)

  2. ian 12.01.2018 19:04 # ian
    Типа звонит Дрогба, мол, смотри обезьяна старая, как играют настоящие топ напы

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: