Салах счастлив в "Ливерпуле"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что игнорирует слухи о своем будущем, поскольку его все устраивает на "Энфилде".
Относительно недавно назад главный тренер сборной Египта Эктор Купер рассказал, что его подопечным интересуется "Реал". Чуть позже рулевой Королевского клуба Зинедин Зидан намекнул, что Мадрид совершенно не прочь заполучить Салаха.
Однако 25-летнего египтянина, забившего уже 23 мяча за "Ливерпуль" во всех соревнованиях, все устраивает на "Энфилде". Мохамед не хочет отвлекаться на посторонние слухи, потому что свое будущее связывает с мерсисайдским клубом.
"До меня дошли кое-какие слухи, но это никак на меня не влияет. "Ливерпуль" великолепно ко мне относится, а я счастлив на "Энфилде". Давайте не поднимать эту тему впредь", - попросил Салах в интервью Soccer Laduma.
12.01.2018 18:00
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Последние комментарии:
коут и сукарез тоже были счастливы в лузерпуле
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Мохамед посланник Аллаха!
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http://fapl.ru/posts/58497/
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Звонок
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Хочет стать легендой ЛФК. Но это не так просто, как например, стать легендой щельси. Требования совсем иные.
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coutinho тоже был когда то рад
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