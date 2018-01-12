Салах счастлив в "Ливерпуле"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что игнорирует слухи о своем будущем, поскольку его все устраивает на "Энфилде".

Относительно недавно назад главный тренер сборной Египта Эктор Купер рассказал, что его подопечным интересуется "Реал". Чуть позже рулевой Королевского клуба Зинедин Зидан намекнул, что Мадрид совершенно не прочь заполучить Салаха.

Однако 25-летнего египтянина, забившего уже 23 мяча за "Ливерпуль" во всех соревнованиях, все устраивает на "Энфилде". Мохамед не хочет отвлекаться на посторонние слухи, потому что свое будущее связывает с мерсисайдским клубом.

"До меня дошли кое-какие слухи, но это никак на меня не влияет. "Ливерпуль" великолепно ко мне относится, а я счастлив на "Энфилде". Давайте не поднимать эту тему впредь", - попросил Салах в интервью Soccer Laduma.




Метки Ливерпуль, Реал, Салах

Автор foxmcfc   

Дата 12.01.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1277

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sir-alex-67 12.01.2018 19:25 # sir-alex-67
    коут и сукарез тоже были счастливы в лузерпуле

    (ответить)

  2. scouser2005 12.01.2018 18:28 # scouser2005
    Мохамед посланник Аллаха!

    (ответить)

  3. hammersmith 12.01.2018 18:26 # hammersmith
    http://fapl.ru/posts/58497/

    (ответить)

  4. lfc4eva 12.01.2018 18:20 # lfc4eva
    Звонок

    (ответить)

  5. electric 12.01.2018 18:03 # electric
    Хочет стать легендой ЛФК. Но это не так просто, как например, стать легендой щельси. Требования совсем иные.

    (ответить)

  6. sj606 12.01.2018 18:03 # sj606
    coutinho тоже был когда то рад

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: