Конте — о своем будущем: "Возможно всякое"
Тренер Антонио Конте отказался дать клятву верности "Челси", заявив, что "возможно всякое".
Будущее итальянского специалиста является предметом интенсивных спекуляций с прошлого лета, когда Антонио принялся открыть демонстрировать свое недовольство трансферной политикой клуба.
На текущей неделе в прессе появились слухи, что "Челси" видит в наставнике "Ювентуса" Массимилиано Аллегри потенциальную замену Конте, а самого Антонио с недавних пор сватают в ПСЖ.
На своей пресс-конференции в пятницу Конте напомнил, что его контракт действителен до июня 2019, но одновременно не смог пообещать, что доработать до этого времени.
"У меня остается еще целый год по своему контракту, но в футболе возможно всякое. Я верю в свою работу и в то, что мы делаем на протяжении этих двух сезонов. Однако в футболе может случиться всякое, и мы должны быть готовы".
"Я не удивлен постоянными спекуляциями насчет своего будущего, потому что они существуют не из-за того, что я плохо делаю свою работу. История этого клуба говорит сама за себя. Это нормально, когда пресса много говорит о персоне тренера "Челси". Но это ничего не меняет", — цитирует Конте ESPN.
12.01.2018 17:25
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Последние комментарии:
Челси это не уровень Конте. Для него нужен клуб посолиднее.
Пенсам хорошо подойдет Слуцкий. Как раз их уровень!
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Ко всему готов, вон уже и рот открыл. А ведь добряк Эмелано предлагал долгосрочный контракт подписать, но нет, парик всё лето издевался над руководством и требовал других сроков и больше денег.
Как он там в интервью говорил по поводу сроков контракта? "Ничего страшного, через год мы вновь можем сесть за стол переговоров"? Как же он был уверен, что опять провернёт на xyю руководство и выбьет себе очередное увеличение зарплаты. Вот только после бездарно слитых нескольких сот миллионов, после всех скандалов с игроками, историй с "договорными" трансферами и вот этой невнятной игры в 10 защитников - парик оказался наxрен никому не нужен. Какие переговоры? Тут бы хоть немного лицо сохранить. Вот и пошла игра на 0-0 в каждом матче, чем меньше поражений - тем лучше. Авось пригласят в какой-нибудь итальянский середняк.
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Гвардиола раньше Конте свалит
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Когда тренируешь дерьмо клуб - жди провала
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Ну бля началось.((( Сиди и не рыпайся, ёпт.
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