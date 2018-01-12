Конте — о своем будущем: "Возможно всякое"

Тренер Антонио Конте отказался дать клятву верности "Челси", заявив, что "возможно всякое".

Будущее итальянского специалиста является предметом интенсивных спекуляций с прошлого лета, когда Антонио принялся открыть демонстрировать свое недовольство трансферной политикой клуба.



На текущей неделе в прессе появились слухи, что "Челси" видит в наставнике "Ювентуса" Массимилиано Аллегри потенциальную замену Конте, а самого Антонио с недавних пор сватают в ПСЖ.



На своей пресс-конференции в пятницу Конте напомнил, что его контракт действителен до июня 2019, но одновременно не смог пообещать, что доработать до этого времени.



"У меня остается еще целый год по своему контракту, но в футболе возможно всякое. Я верю в свою работу и в то, что мы делаем на протяжении этих двух сезонов. Однако в футболе может случиться всякое, и мы должны быть готовы".



"Я не удивлен постоянными спекуляциями насчет своего будущего, потому что они существуют не из-за того, что я плохо делаю свою работу. История этого клуба говорит сама за себя. Это нормально, когда пресса много говорит о персоне тренера "Челси". Но это ничего не меняет", — цитирует Конте ESPN.