Венгер уже подыскивает замену Санчесу
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что подыскивает замену нападающему Алексису Санчесу.
Высока вероятность, что до закрытия трансферного окна Санчес окажется в клубе из Манчестера: помимо "Сити", на чилийца претендуют соседи "горожан" из "Юнайтед".
Весь январь Венгер отмалчивался на эту тему, но сегодня француз, наконец, подтвердил, что готовится к расставанию с Алексисом.
"Правда ли, что мы отпустим его, если найдем подходящую замену? В данный момент это выглядит именно так. Вы очень хорошо сформулировали фразу".
"Я не уверен, что мы сможем найти такого же классного игрока, но самое главное для нас – сохранить игровой баланс. Вести дела на трансферном рынке сейчас очень непросто. Все меняется с невероятной скоростью", - сообщил Венгер BBC.
Одновременно Арсен рассказал, интересует ли его нападающий "Бордо" Малком. По слухам, именно бразилец может заменить Санчеса в атакующей тройке "канониров".
"Он отличный игрок, но на данный момент ничего не происходит. Пока мы не ведем переговоров по нему", - добавил Венгер.
12.01.2018 17:00
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Как то даже жалко радужных все их унижают, ссут на них, даже собственные игроки... это просто учесть педерастов!
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венгер уже подыскивает замену венгеру
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это фиаско братан
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