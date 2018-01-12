Венгер уже подыскивает замену Санчесу

Арсен Венгер и Алексис Санчес Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что подыскивает замену нападающему Алексису Санчесу.

Высока вероятность, что до закрытия трансферного окна Санчес окажется в клубе из Манчестера: помимо "Сити", на чилийца претендуют соседи "горожан" из "Юнайтед".

Весь январь Венгер отмалчивался на эту тему, но сегодня француз, наконец, подтвердил, что готовится к расставанию с Алексисом.

"Правда ли, что мы отпустим его, если найдем подходящую замену? В данный момент это выглядит именно так. Вы очень хорошо сформулировали фразу".

"Я не уверен, что мы сможем найти такого же классного игрока, но самое главное для нас – сохранить игровой баланс. Вести дела на трансферном рынке сейчас очень непросто. Все меняется с невероятной скоростью", - сообщил Венгер BBC.

Одновременно Арсен рассказал, интересует ли его нападающий "Бордо" Малком. По слухам, именно бразилец может заменить Санчеса в атакующей тройке "канониров".

"Он отличный игрок, но на данный момент ничего не происходит. Пока мы не ведем переговоров по нему", - добавил Венгер.




Метки Арсенал, Венгер, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 12.01.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. jekatatarin 12.01.2018 19:17 # jekatatarin
    Как то даже жалко радужных все их унижают, ссут на них, даже собственные игроки... это просто учесть педерастов!

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  2. hammersmith 12.01.2018 17:27 # hammersmith
    венгер уже подыскивает замену венгеру

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  3. selfish 12.01.2018 17:08 # selfish
    это фиаско братан

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