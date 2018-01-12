Венгер уже подыскивает замену Санчесу

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что подыскивает замену нападающему Алексису Санчесу.

Высока вероятность, что до закрытия трансферного окна Санчес окажется в клубе из Манчестера: помимо "Сити", на чилийца претендуют соседи "горожан" из "Юнайтед".



Весь январь Венгер отмалчивался на эту тему, но сегодня француз, наконец, подтвердил, что готовится к расставанию с Алексисом.



"Правда ли, что мы отпустим его, если найдем подходящую замену? В данный момент это выглядит именно так. Вы очень хорошо сформулировали фразу".



"Я не уверен, что мы сможем найти такого же классного игрока, но самое главное для нас – сохранить игровой баланс. Вести дела на трансферном рынке сейчас очень непросто. Все меняется с невероятной скоростью", - сообщил Венгер BBC.



Одновременно Арсен рассказал, интересует ли его нападающий "Бордо" Малком. По слухам, именно бразилец может заменить Санчеса в атакующей тройке "канониров".



"Он отличный игрок, но на данный момент ничего не происходит. Пока мы не ведем переговоров по нему", - добавил Венгер.