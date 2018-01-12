Светская хроника за пятницу

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" контактирует с Лукасом Моурой. "Ливерпуль" договаривается о переходе Наби Кейта в январе. Рияд Махрез мечтает об "Арсенале". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Полузащитник "Челси" Эден Азар дал согласие на переход в "Реал" следующим летом. (RMC)

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к 21-летнему плеймейкеру "Гремио" Артуру Мело. (Daily Star)

"Юнайтед" продолжает контактировать с лагерем вингера Лукаса Моуры, но не спешит выдвигать свое предложение ПСЖ. (Goal)

"Юнайтед" может поспорить с "Манчестер Сити" за полузащитника "Шахтера" Фреда. (Daily Record)

РБ Лейпциг" пока не называл сумму, за которую будет готов отпустить полузащитника Наби Кейта в "Ливерпуль" уже в январе, однако мерсисайдцы действительно планируют обсудить досрочный переход игрока. (Liverpool Echo)

"Ливерпуль" уже вовсю общается с "РБ Лейпциг" о переходе Кейта в январе. (The Times)

Никто из клубов, заинтересованных в Даниэле Старридже из "Ливерпуля", не готов потянуть зарплату нападающего в 150 тысяч фунтов в неделю. (Daily Mail)

Часть средств с продажи Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" потратит на голкипера "Стоука" Джека Батленда. (Daily Star)

Вингер "Лестера" Рияд Махрез ведет переговоры с "Ливерпулем", но его мечтой остается "Арсенал". (Daily Express)

"Тоттенхэм" потерял интерес к нападающему "Бордо" Малкому. (Daily Mail)

Полузащитник "Эвертона" Мухамед Бешич заинтересовал "Торино". (Sky Sports)

"Кристал Пэлас" готов потратить 25 млн. фунтов на нападающих Диафру Сако из "Вест Хэма" и Умара Ниассе из "Эвертона". (Evening Standard)

Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес не заинтересован в переходе в "Лос-Анджелес". (Daily Mail)

Нападающий Келечи Ихеаначо не покинет "Лестер" в январе. (Leicester Mercury)

"Суонси" оценил защитника Алфи Моусона, который интересен "Вест Хэму", в 50 млн. фунтов. (Daily Star)

Бывший нападающий "Уотфорда" Одион Игало готов вернуться из Китая в Премьер-Лигу. (Sky Sports)

Другое

Роберто Манчини не хочет тренировать "Стоук" и предпочитает возглавить сборную Италии. (Gazzetta dello Sport)

"Эспаньол" ничего не знает об интересе "Стоука" к своему рулевому Кике Санчесу Флоресу. (Marca)

Бывший ассистент Дэвида Мойеса в "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл может возглавить женскую сборную Англии. (The Telegraph)

18 октября новый стадион "Тоттенхэма" впервые примет матч по американскому футболу — между "Окленд Рэйдерс" и "Сиэтл Сихокс". (Evening Standard)

Еще один инвестор с Ближнего Востока выразил желание купить "Ньюкасл". (Daily Mail)



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Автор mihajlo   

Дата 12.01.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. pauk 12.01.2018 16:57 # pauk
    Реально есть люди, верящие что Коутиньо = или > Азара? Отзовитесь

    (ответить)

  2. ezh28 12.01.2018 16:14 # ezh28
    "Суонси" оценил защитника Алфи Моусона, который интересен "Вест Хэму", в 50 млн. фунтов. (Daily Star)

    Нет слов...

    (ответить)

  3. chr1s8rown 12.01.2018 16:08 # chr1s8rown
    Бывший ассистент Дэвида Мойеса в "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл может возглавить женскую сборную Англии. (The Telegrap
    skami tolko na eto godni
    gei kupite mareza , ne hochu chtoby on pereshel v lfcПользователь получил предупреждение

    (ответить)

  4. mancunia-planet 12.01.2018 16:06 # mancunia-planet
    Неймар в Реал, и никакой Азар не нужен

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  5. kily 12.01.2018 16:03 # kily
    Невилл в женскую сборную норм)))

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