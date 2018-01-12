Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" контактирует с Лукасом Моурой. "Ливерпуль" договаривается о переходе Наби Кейта в январе. Рияд Махрез мечтает об "Арсенале". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Полузащитник "Челси" Эден Азар дал согласие на переход в "Реал" следующим летом. (RMC)



"Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к 21-летнему плеймейкеру "Гремио" Артуру Мело. (Daily Star)



"Юнайтед" продолжает контактировать с лагерем вингера Лукаса Моуры, но не спешит выдвигать свое предложение ПСЖ. (Goal)



"Юнайтед" может поспорить с "Манчестер Сити" за полузащитника "Шахтера" Фреда. (Daily Record)



РБ Лейпциг" пока не называл сумму, за которую будет готов отпустить полузащитника Наби Кейта в "Ливерпуль" уже в январе, однако мерсисайдцы действительно планируют обсудить досрочный переход игрока. (Liverpool Echo)



"Ливерпуль" уже вовсю общается с "РБ Лейпциг" о переходе Кейта в январе. (The Times)



Никто из клубов, заинтересованных в Даниэле Старридже из "Ливерпуля", не готов потянуть зарплату нападающего в 150 тысяч фунтов в неделю. (Daily Mail)



Часть средств с продажи Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" потратит на голкипера "Стоука" Джека Батленда. (Daily Star)



Вингер "Лестера" Рияд Махрез ведет переговоры с "Ливерпулем", но его мечтой остается "Арсенал". (Daily Express)



"Тоттенхэм" потерял интерес к нападающему "Бордо" Малкому. (Daily Mail)



Полузащитник "Эвертона" Мухамед Бешич заинтересовал "Торино". (Sky Sports)



"Кристал Пэлас" готов потратить 25 млн. фунтов на нападающих Диафру Сако из "Вест Хэма" и Умара Ниассе из "Эвертона". (Evening Standard)



Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес не заинтересован в переходе в "Лос-Анджелес". (Daily Mail)



Нападающий Келечи Ихеаначо не покинет "Лестер" в январе. (Leicester Mercury)



"Суонси" оценил защитника Алфи Моусона, который интересен "Вест Хэму", в 50 млн. фунтов. (Daily Star)



Бывший нападающий "Уотфорда" Одион Игало готов вернуться из Китая в Премьер-Лигу. (Sky Sports)



Другое



Роберто Манчини не хочет тренировать "Стоук" и предпочитает возглавить сборную Италии. (Gazzetta dello Sport)



"Эспаньол" ничего не знает об интересе "Стоука" к своему рулевому Кике Санчесу Флоресу. (Marca)



Бывший ассистент Дэвида Мойеса в "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл может возглавить женскую сборную Англии. (The Telegraph)



18 октября новый стадион "Тоттенхэма" впервые примет матч по американскому футболу — между "Окленд Рэйдерс" и "Сиэтл Сихокс". (Evening Standard)



Еще один инвестор с Ближнего Востока выразил желание купить "Ньюкасл". (Daily Mail)