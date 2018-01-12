"Хаддерсфилд" потратил 11 миллионов фунтов на Притчарда

"Хаддерсфилд" приобрел плеймейкера "Норвича" Алекса Притчарда, потратив на игрока 11 миллионов фунтов.

Воспитанник "Тоттенхэма" стал первым новичком "терьеров" в зимнее трансферное окно, заключив с клубом контракт до лета 2021 года. В новой команде Алекс будет выступать под 21-м номером.



В этом сезоне 24-летний Притчард провел всего пять матчей за "Норвич", но по итогам прошлого вошел в символическую сборную Чемпионшипа, записав на свой счет шесть голов и семь результативных передач.



"Я очень рад, что могу приветствовать Алекса в нашем клубе. Он того типа игрок, с которым нам нравится работать. Алекс приходит нам в качестве одного из лучших игроков Чемпионшипа и хочет проявить себя уже на уровне Премьер-Лиги", - сообщил главный тренер "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер.