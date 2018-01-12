"Хаддерсфилд" потратил 11 миллионов фунтов на Притчарда

Алекс Притчард "Хаддерсфилд" приобрел плеймейкера "Норвича" Алекса Притчарда, потратив на игрока 11 миллионов фунтов.

Воспитанник "Тоттенхэма" стал первым новичком "терьеров" в зимнее трансферное окно, заключив с клубом контракт до лета 2021 года. В новой команде Алекс будет выступать под 21-м номером.

В этом сезоне 24-летний Притчард провел всего пять матчей за "Норвич", но по итогам прошлого вошел в символическую сборную Чемпионшипа, записав на свой счет шесть голов и семь результативных передач.

"Я очень рад, что могу приветствовать Алекса в нашем клубе. Он того типа игрок, с которым нам нравится работать. Алекс приходит нам в качестве одного из лучших игроков Чемпионшипа и хочет проявить себя уже на уровне Премьер-Лиги", - сообщил главный тренер "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер.




Метки Норвич, Притчард, трансферы, Хаддерсфилд

Автор foxmcfc   

Дата 12.01.2018 15:40

Количество просмотров Просмотров: 809

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  1. selfish 12.01.2018 16:59 # selfish
    ха ха

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  2. lfcynwa 12.01.2018 16:44 # lfcynwa
    11 лямов за этого британского нонаме

    Уолкотт с Стуридге тогда реально 20-30 стоят

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  3. ben-arfa 12.01.2018 15:40 # ben-arfa
    Что-то стата хреновая, но может игрок действительно креативный. Будем посмотреть!

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