Эллардайс рассказал, зачем Уолкотт нужен "Эвертону"

Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс заявил, что будет очень рад, если клуб обеспечит его нападающим "Арсенала" Тео Уолкоттом.

Сегодня утром стало известно, что "ириски" приготовили 20 миллионов фунтов за Уолкотта и рассчитывают купить Тео до закрытия трансферного окна. Эллардайс рассказал, зачем "Эвертону" понадобился 28-летний игрок, почти не попадающий в состав "Арсенала" на матчи Премьер-Лиги.



"Если мы сможем провернуть сделку, я буду очень рад. Если мы сможем согласовать все необходимые детали, Тео станет отличным дополнением к нашей атаке".



"Есть две или даже три причины, почему мы его хотим: он умеет забивать, он обладает высокой скоростью и накопил огромный опыт. Вдобавок Тео хорошо ассистирует, когда выходит на фланге".



"Если его переход возможен, я буду очень-очень рад. Я не хочу сказать, что сделка неизбежна, но да, переговоры по нему продолжаются", - приводит слова Эллардайса BBC.