Кейн Гвардиола – лучшие в декабре

Пеп Гвардиола Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн и рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола были признаны лучшим игроком и тренером в Премьер-Лиге по итогам декабря.

В минувшем месяце Кейн не на шутку разогнался в бомбардирской гонке Премьер-Лиги. Харри отметился восемью мячами, оформив два хет-трика – в матчах с "Бернли" и "Саутгемптоном".

Так же успешно сложился декабрь для "Сити" и лично Гвардиолы. Его подопечные допустили единственную осечку в игре с "Кристал Пэлас", но в общей сложности набрали 19 очков из 21 возможного.

Таким образом, Пеп обновил рекорд Премьер-Лиги, получив награду лучшему тренеру месяца четвертый раз подряд. С сентября по декабрь почетный приз выигрывает только Гвардиола.

Наконец, лучшим голом декабря стал мяч, забитый нападающим "Борнмута" Джермейном Дефо в ворота "Кристал Пэлас". 35-летний ветеран поразил цель, ударив в стиле Марко Ван Бастена.




Метки Гвардиола, Кейн, Манчестер Сити, награды, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 12.01.2018 14:10

Количество просмотров Просмотров: 4491

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Последние комментарии:




  1. toha-bludsikir 12.01.2018 20:10 # toha-bludsikir
    хорошее наследие у блюсвина подрастает. ты небось тренировался на школьных сочинениях

    (ответить)

  2. girasimus 12.01.2018 19:43 # girasimus
    Рейтинг самых результативных связок нападающих 2017 года

    Статистический портал Opta опубликовал рейтинг самых результативных связок нападающих 2017 года. Список был составлен на основе голов в национальных первенствах.

    1. Эдинсон Кавани — Неймар (ПСЖ) — 30 голов

    2. Венсан Абубакар — Мусса Марега («Порту») — 28

    3. Лионель Месси — Луис Суарес («Барселона») — 27

    4. Рахим Стерлинг — Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 27

    5. Мариано Диас — Набиль Фекир («Лион») — 26

    6. Чиро Иммобиле — Луис Альберто («Лацио») — 26

    7. Жонас — Эдуардо Сальвио («Бенфика») — 26

    8. Мохамед Салах — Роберто Фирмино («Ливерпуль») — 26

    9. Мауро Икарди — Иван Перишич («Интер») — 25

    10. Гарри Кейн — Сон Хонг-Мин («Тоттенхэм») — 25.

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  3. khazret 12.01.2018 19:35 # khazret
    И сказал мне монсьебуд:
    "Меня пятеро е6ут"

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  4. khazret 12.01.2018 19:33 # khazret
    Как сказал мне катиперы:
    "Виват, хохлы и бендеры"

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  5. khazret 12.01.2018 19:28 # khazret
    Как сказал однажды гритка:
    "Я - гритка, а не кармелитка"

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  6. ian 12.01.2018 19:01 # ian
    Завтра идеальный день для выездных побед.

    (ответить)

  7. tjk4 12.01.2018 18:57 # tjk4
    Так то по чесноку никакой ненависти к Челси просто долбоёбик малолетний пишет не по факту вот и решили поставить его на место. Поори безмозг)

    (ответить)

  8. narcot 12.01.2018 18:38 # narcot
    Я не ожидал обмана от Петра Порошенко. Думал, что он реально европейский человек. Он выступал как европейский человек, я ему верил, мы все ему верили… У него абсолютно сталинское понимание, только с офшорами, «кто против меня — тот против нас»… Он оказался человеком вообще не европейским

    (ответить)

  9. hammersmith 12.01.2018 18:32 # hammersmith
    https://pp.userapi.com/c831108/v831108079/36c12/35of0p9oQmI.jpg

    понятно

    (ответить)

  10. imf-tau 12.01.2018 18:27 # imf-tau
    Одно тупое говно тупого говна отложило свое тупое говно тупого говна тупого говна на голову другого тупого говна тупого говна и все тупое говно тупого говна с фупля ржет надо этой ситуацией, которая хуже чем тупое говно тупого говна.

    Вам не стыдно?

    (ответить)

  11. wasd 12.01.2018 18:25 # wasd
    https://www.youtube.com/watch?v=sWuiT8if6co

    (ответить)

  12. wengerrrro 12.01.2018 17:56 # wengerrrro
    кто орнул 6лять?!

    (ответить)

  13. narcot 12.01.2018 17:42 # narcot
    ору с мочеглота

    12.01.2018 17:09 # удалить
    narcot

    у вас прост омон заходит в клубах, валит мордами в пол молодых свинокаклов и увозит их в военкомат, а потом в ато. слезь с бутылки, свинота)
    (ответить)

    12.01.2018 17:10 #
    bezviz

    ахаха типичный личинус зомбоящика, кароч земля те пухом, небратишка)
    (ответить)

    12.01.2018 17:11 # удалить
    narcot

    https://kiev.segodnya.ua/kaccidents/iz-nochnogo-kluba-pryamo-v-armiyu-voenkomat-obyasnil-oblavu-na-prizyvnikov-v-kieve-1067725.html

    киев.сегодня.юа

    опять у тебя полон рот жёлтенькой
    (ответить)

    12.01.2018 17:19 #
    bezviz

    один случай за всю историю а ты тут так пишешь, типа это повсеместно, ору с пид0рахи тупой)

    Источник: http://fapl.ru/posts/59825/?c=1#c6575321

    (ответить)

  14. ian 12.01.2018 17:34 # ian
    А ведь были же дауны в начале сезона реально думающие, что Мората возьмет золотую бутсу..

    (ответить)

  15. shirokov15 12.01.2018 17:23 # shirokov15
    Ориджин у всех нормально работает?
    https://pp.userapi.com/c840435/v840435387/427e5/GhDwcod2QoM.jpg
    Что это за херня?

    (ответить)

  16. khazret 12.01.2018 17:03 # khazret
    А за что можно бан на сайте получить? Я здесь год сижу, оскорблял и игроков и клуб и мамаш и папаш, и самих юзеров и даже админов оскорблял, но меня никогда не банили. Я вообще думал, что здесь вообще не банят. Это самый либеральный футбольный сайт в этом плане.

    За что реально здесь можно бан получить

    (ответить)

  17. zheka000000 12.01.2018 16:55 # zheka000000
    пиздooос(

    Sky Italia: Конте действительно желает вернуться в Италию

    Конте покинет «Челси» по окончании сезона?

    По данным Sky Sport Italia, Антонио Конте и вправду настроен на то, чтобы вернуться на родину. Согласно источнику, синьор Антонио выберет между «Миланом» и национальной сборной Италии, на благо которой он уже трудился. Сейчас, как известно, Конте тренирует лондонский «Челси».

    Знаменитый специалист готов покинуть столичный английский клуб по окончании сезона. Свой решение он не изменит, даже если «Челси» выиграет Лигу чемпионов.

    (ответить)

  18. melwood-lfc 12.01.2018 16:52 # melwood-lfc
    В Думу внесли законопроект, который обяжет призывников являться в военкомат без повестки. #NR

    Документ подготовил замглавы Комитета Думы по обороне Андрей Красов. По его инициативе повестки можно будет не только вручать лично, но и отправлять по почте — заказным письмом с уведомлением. В этом случае повестка будет считать врученной в тот момент, когда за получение письма распишется сам призывник, совершеннолетний член его семьи или другой уполномоченный человек.

    Если отправленная по почте повестка пришла после указанной даты явки в военкомат, призывник должен сам прийти туда в течение трех дней после получения письма. Призывник, который получил письмо с повесткой, когда призыв уже закончился, должен будет сам явиться в военкомат до того, как начнется следующий призыв. Причем то же самое, согласно тексту документа, должен сделать призывник, который вообще не получал отправленную ему повестку. Как он должен узнать о призыве, не уточняется. За уклонение от призыва после получения повестки грозит лишение свободы срок до двух лет.


    ваухаха


    п.с. бл куево то, что гритке скоро в армейку пестовать(
    а как он без интернета то проживет круглосуточного??

    к тому же 4г на укропе нет(
    песдося

    (ответить)

  19. bezviz 12.01.2018 16:46 # bezviz
    нолайферы обсуждают телефоны, которые им купили родители, ору просто)

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  20. sayanara 12.01.2018 16:44 # sayanara
    А что давны с фапла забыли букву И? Кейн Гвардиола, лол блять

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