Кейн Гвардиола – лучшие в декабре
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн и рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола были признаны лучшим игроком и тренером в Премьер-Лиге по итогам декабря.
В минувшем месяце Кейн не на шутку разогнался в бомбардирской гонке Премьер-Лиги. Харри отметился восемью мячами, оформив два хет-трика – в матчах с "Бернли" и "Саутгемптоном".
Так же успешно сложился декабрь для "Сити" и лично Гвардиолы. Его подопечные допустили единственную осечку в игре с "Кристал Пэлас", но в общей сложности набрали 19 очков из 21 возможного.
Таким образом, Пеп обновил рекорд Премьер-Лиги, получив награду лучшему тренеру месяца четвертый раз подряд. С сентября по декабрь почетный приз выигрывает только Гвардиола.
Наконец, лучшим голом декабря стал мяч, забитый нападающим "Борнмута" Джермейном Дефо в ворота "Кристал Пэлас". 35-летний ветеран поразил цель, ударив в стиле Марко Ван Бастена.
12.01.2018 14:10
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Последние комментарии:
хорошее наследие у блюсвина подрастает. ты небось тренировался на школьных сочинениях
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Рейтинг самых результативных связок нападающих 2017 года
Статистический портал Opta опубликовал рейтинг самых результативных связок нападающих 2017 года. Список был составлен на основе голов в национальных первенствах.
1. Эдинсон Кавани — Неймар (ПСЖ) — 30 голов
2. Венсан Абубакар — Мусса Марега («Порту») — 28
3. Лионель Месси — Луис Суарес («Барселона») — 27
4. Рахим Стерлинг — Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 27
5. Мариано Диас — Набиль Фекир («Лион») — 26
6. Чиро Иммобиле — Луис Альберто («Лацио») — 26
7. Жонас — Эдуардо Сальвио («Бенфика») — 26
8. Мохамед Салах — Роберто Фирмино («Ливерпуль») — 26
9. Мауро Икарди — Иван Перишич («Интер») — 25
10. Гарри Кейн — Сон Хонг-Мин («Тоттенхэм») — 25.
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И сказал мне монсьебуд:
"Меня пятеро е6ут"
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Как сказал мне катиперы:
"Виват, хохлы и бендеры"
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Как сказал однажды гритка:
"Я - гритка, а не кармелитка"
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Завтра идеальный день для выездных побед.
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Так то по чесноку никакой ненависти к Челси просто долбоёбик малолетний пишет не по факту вот и решили поставить его на место. Поори безмозг)
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Я не ожидал обмана от Петра Порошенко. Думал, что он реально европейский человек. Он выступал как европейский человек, я ему верил, мы все ему верили… У него абсолютно сталинское понимание, только с офшорами, «кто против меня — тот против нас»… Он оказался человеком вообще не европейским
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https://pp.userapi.com/c831108/v831108079/36c12/35of0p9oQmI.jpg
понятно
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Одно тупое говно тупого говна отложило свое тупое говно тупого говна тупого говна на голову другого тупого говна тупого говна и все тупое говно тупого говна с фупля ржет надо этой ситуацией, которая хуже чем тупое говно тупого говна.
Вам не стыдно?
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https://www.youtube.com/watch?v=sWuiT8if6co
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кто орнул 6лять?!
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ору с мочеглота
12.01.2018 17:09 # удалить
narcot
у вас прост омон заходит в клубах, валит мордами в пол молодых свинокаклов и увозит их в военкомат, а потом в ато. слезь с бутылки, свинота)
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12.01.2018 17:10 #
bezviz
ахаха типичный личинус зомбоящика, кароч земля те пухом, небратишка)
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12.01.2018 17:11 # удалить
narcot
https://kiev.segodnya.ua/kaccidents/iz-nochnogo-kluba-pryamo-v-armiyu-voenkomat-obyasnil-oblavu-na-prizyvnikov-v-kieve-1067725.html
киев.сегодня.юа
опять у тебя полон рот жёлтенькой
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12.01.2018 17:19 #
bezviz
один случай за всю историю а ты тут так пишешь, типа это повсеместно, ору с пид0рахи тупой)
Источник: http://fapl.ru/posts/59825/?c=1#c6575321
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А ведь были же дауны в начале сезона реально думающие, что Мората возьмет золотую бутсу..
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Ориджин у всех нормально работает?
https://pp.userapi.com/c840435/v840435387/427e5/GhDwcod2QoM.jpg
Что это за херня?
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А за что можно бан на сайте получить? Я здесь год сижу, оскорблял и игроков и клуб и мамаш и папаш, и самих юзеров и даже админов оскорблял, но меня никогда не банили. Я вообще думал, что здесь вообще не банят. Это самый либеральный футбольный сайт в этом плане.
За что реально здесь можно бан получить
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пиздooос(
Sky Italia: Конте действительно желает вернуться в Италию
Конте покинет «Челси» по окончании сезона?
По данным Sky Sport Italia, Антонио Конте и вправду настроен на то, чтобы вернуться на родину. Согласно источнику, синьор Антонио выберет между «Миланом» и национальной сборной Италии, на благо которой он уже трудился. Сейчас, как известно, Конте тренирует лондонский «Челси».
Знаменитый специалист готов покинуть столичный английский клуб по окончании сезона. Свой решение он не изменит, даже если «Челси» выиграет Лигу чемпионов.
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Если отправленная по почте повестка пришла после указанной даты явки в военкомат, призывник должен сам прийти туда в течение трех дней после получения письма. Призывник, который получил письмо с повесткой, когда призыв уже закончился, должен будет сам явиться в военкомат до того, как начнется следующий призыв. Причем то же самое, согласно тексту документа, должен сделать призывник, который вообще не получал отправленную ему повестку. Как он должен узнать о призыве, не уточняется. За уклонение от призыва после получения повестки грозит лишение свободы срок до двух лет.
ваухаха
п.с. бл куево то, что гритке скоро в армейку пестовать(
а как он без интернета то проживет круглосуточного??
к тому же 4г на укропе нет(
песдося
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нолайферы обсуждают телефоны, которые им купили родители, ору просто)
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А что давны с фапла забыли букву И? Кейн Гвардиола, лол блять
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