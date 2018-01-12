Кейн Гвардиола – лучшие в декабре

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн и рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола были признаны лучшим игроком и тренером в Премьер-Лиге по итогам декабря.

В минувшем месяце Кейн не на шутку разогнался в бомбардирской гонке Премьер-Лиги. Харри отметился восемью мячами, оформив два хет-трика – в матчах с "Бернли" и "Саутгемптоном".



Так же успешно сложился декабрь для "Сити" и лично Гвардиолы. Его подопечные допустили единственную осечку в игре с "Кристал Пэлас", но в общей сложности набрали 19 очков из 21 возможного.



Таким образом, Пеп обновил рекорд Премьер-Лиги, получив награду лучшему тренеру месяца четвертый раз подряд. С сентября по декабрь почетный приз выигрывает только Гвардиола.



Наконец, лучшим голом декабря стал мяч, забитый нападающим "Борнмута" Джермейном Дефо в ворота "Кристал Пэлас". 35-летний ветеран поразил цель, ударив в стиле Марко Ван Бастена.