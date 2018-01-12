"Юнайтед" сделал запросы насчет Санчеса, Варди и Эрнандеса

"Манчестер Юнайтед" твердо намерен приобрести нападающего в январе, сделав запросы насчет Алексиса Санчеса из "Арсенала", Джейми Варди из "Лестера" и своего бывшего игрока Хавьера Эрнандеса из "Вест Хэма".

В последние недели команда Жозе Моуриньо испытывает колоссальные проблемы с нападением. Ромелу Лукаку растерял прежнюю форму, забив только три гола в Премьер-Лиге с конца сентября, а у едва ставшего набирать форму после тяжелой травмы Златана Ибрагимовича случился рецидив.



Что касается Маркуса Рэшфорда и Антони Мартиаля, то их Моуриньо предпочитает использовать на фланге. В сложившейся ситуации Жозе задумался о приглашении в свою команду игрока, который смог бы действовать на острие атак.



Особое внимание Моуриньо привлекает Санчес. The Telegraph утверждает, что "Юнайтед" лишь сделал предварительный запрос насчет доступности 29-летнего чилийца, хотя накануне некоторые новостные издания сообщали, что "красные дьяволы" перебили предложение Алексиса.



Альтернативной Санчесу — причем самой дорогой — выступает Варди. "Лестер" готов отпустить 31-летнего англичанина только за 35 миллионов фунтов, однако Джейми является проверенным бомбардиром и может быть дозаявлен на Лигу Чемпионов.



Наконец, "Юнайтед" задумывается о возвращении Эрнандеса, который не пришелся ко двору в "Вест Хэме", где провел всего полгода. "Молотобойцы" жаждут избавиться от 29-летнего мексиканца, сильно нагружающего зарплатную ведомость клуба.