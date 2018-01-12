Хаби Алонсо мечтает тренировать "Ливерпуль"

Хаби Алонсо Бывший полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо рассказал, что мечтает возглавить мерсисайдский клуб в будущем.

Напомним, в конце прошлого сезона экс-игрок "Реал Сосьедада", "Реала" и "Баварии" повесил бутсы на гвоздь. В данный момент 36-летний испанец обдумывает свой следующий шаг.

Хаби не скрывает своих тренерских амбиций и надеется однажды вернуться на "Энфилд", где он провел пять сезонов и выигрывал Лигу Чемпионов с Кубком Англии.

"Да, конечно, я мечтаю о том, чтобы тренировать "Ливерпуль", но сперва я должен проявить себя и подготовиться. Если в определенный момент я решу попробовать себя в качестве тренера, то мои преданность и страсть к "Ливерпулю" по-прежнему на месте".

"Почему нет? Время покажет, смогут ли наши пути вновь пересечься", — сообщил Алонсо Sky Sports.



Метки Алонсо, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2018 07:00

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