Хаби Алонсо мечтает тренировать "Ливерпуль"
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо рассказал, что мечтает возглавить мерсисайдский клуб в будущем.
Напомним, в конце прошлого сезона экс-игрок "Реал Сосьедада", "Реала" и "Баварии" повесил бутсы на гвоздь. В данный момент 36-летний испанец обдумывает свой следующий шаг.
Хаби не скрывает своих тренерских амбиций и надеется однажды вернуться на "Энфилд", где он провел пять сезонов и выигрывал Лигу Чемпионов с Кубком Англии.
"Да, конечно, я мечтаю о том, чтобы тренировать "Ливерпуль", но сперва я должен проявить себя и подготовиться. Если в определенный момент я решу попробовать себя в качестве тренера, то мои преданность и страсть к "Ливерпулю" по-прежнему на месте".
"Почему нет? Время покажет, смогут ли наши пути вновь пересечься", — сообщил Алонсо Sky Sports.
12.01.2018 07:00
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Какая же печалька была когда он ушел, мотор команды
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