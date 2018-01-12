Кокелен жалеет, что не ушел из "Арсенала" раньше

Новичок "Валенсии" Франсис Кокелен заявил, что слишком задержался в "Арсенале" и должен был раньше решиться на смену клуба.

После почти 10 лет попыток пробиться в стартовый состав "канониров" Кокелен с разрешения главного тренера Арсена Венгера покинул лондонский клуб. Накануне Франсис официально присоединился к "Валенсии" по сделке стоимость 12 миллионов фунтов.



Оглядываясь теперь на свою карьеру в "Арсенале", 26-летний француз чувствует, что впустую потратил последние полгода и должен был ответить взаимностью на интерес клуба Ла Лиги еще прошлым летом.



"Это правда, что интерес ("Валенсии") существовал еще летом, но в своих мыслях я хотел продолжать сражаться за свое место в "Арсенале" и добиваться успеха. Переходу не суждено было состояться, но теперь мне вновь предоставилась эта возможность".



"Я практически жалею, что не перешел сюда раньше. Думаю, это превосходная возможность для меня, и я очень благодарен за нее. Это большое испытание, новая глава в моей жизни, и я в большом восторге по этому поводу", — цитирует Кокелена Goal.