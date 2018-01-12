Кокелен жалеет, что не ушел из "Арсенала" раньше
Новичок "Валенсии" Франсис Кокелен заявил, что слишком задержался в "Арсенале" и должен был раньше решиться на смену клуба.
После почти 10 лет попыток пробиться в стартовый состав "канониров" Кокелен с разрешения главного тренера Арсена Венгера покинул лондонский клуб. Накануне Франсис официально присоединился к "Валенсии" по сделке стоимость 12 миллионов фунтов.
Оглядываясь теперь на свою карьеру в "Арсенале", 26-летний француз чувствует, что впустую потратил последние полгода и должен был ответить взаимностью на интерес клуба Ла Лиги еще прошлым летом.
"Это правда, что интерес ("Валенсии") существовал еще летом, но в своих мыслях я хотел продолжать сражаться за свое место в "Арсенале" и добиваться успеха. Переходу не суждено было состояться, но теперь мне вновь предоставилась эта возможность".
"Я практически жалею, что не перешел сюда раньше. Думаю, это превосходная возможность для меня, и я очень благодарен за нее. Это большое испытание, новая глава в моей жизни, и я в большом восторге по этому поводу", — цитирует Кокелена Goal.
12.01.2018 06:00
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Последние комментарии:
прям "12 лет рабства", а Венгер как Эдвин Эппс
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Жалеет, что верил, что пробьется в основу. Хотя пик его карьеры пришёлся на Арсенал.
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Вот вам и легенда Арсенала.
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20.05.2015 10:14 #
gunars
Кокелен > всяких Матичей и Яя туре
20.05.2015 18:18 #
danjik
Он доказал что он один из лучших опорникав в АПЛ, конечно добавить бы ему в некоторых оспекиах и цены ему не будет!
14.09.2015 20:01 #
kanoniru-poker
Получше всяких матичей и микелов но тебе еплану зависть глаза накрыла ))
14.09.2015 15:38 #
samir
он не один из лучших в лиге на этой позиции, он лучший на этой позиции.
14.09.2015 15:56 #
chuba-akpom
как разрушитель,он лучший во всей Европе
14.09.2015 17:34 #
reams
уже сейчас лучший, рядом с ним по уровню и близко даже никого нет, о чем вообще речь
14.09.2015 21:24 #
shera27
самый лучший опорник в лиге.
28.08.2015 10:04 #
wilshere-legend
Согласен
Мало того что в защите зверюга непроходимая, так еще и диагонали на 150метров как рукой закидывает.
Ток тут опечатка, не Европе, а в мире.
28.08.2015 15:02 #
srb-77
Коклен действительно лучший в опорке (кто не согласен включите любую игру и посчитайте ттд)!
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Да, что там говорить за полгода... Болелы многие жалеют, что 20 топят за недоклуб..
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