Кокелен жалеет, что не ушел из "Арсенала" раньше

Франсис Кокелен Новичок "Валенсии" Франсис Кокелен заявил, что слишком задержался в "Арсенале" и должен был раньше решиться на смену клуба.

После почти 10 лет попыток пробиться в стартовый состав "канониров" Кокелен с разрешения главного тренера Арсена Венгера покинул лондонский клуб. Накануне Франсис официально присоединился к "Валенсии" по сделке стоимость 12 миллионов фунтов.

Оглядываясь теперь на свою карьеру в "Арсенале", 26-летний француз чувствует, что впустую потратил последние полгода и должен был ответить взаимностью на интерес клуба Ла Лиги еще прошлым летом.

"Это правда, что интерес ("Валенсии") существовал еще летом, но в своих мыслях я хотел продолжать сражаться за свое место в "Арсенале" и добиваться успеха. Переходу не суждено было состояться, но теперь мне вновь предоставилась эта возможность".

"Я практически жалею, что не перешел сюда раньше. Думаю, это превосходная возможность для меня, и я очень благодарен за нее. Это большое испытание, новая глава в моей жизни, и я в большом восторге по этому поводу", — цитирует Кокелена Goal.



Метки Арсенал, Валенсия, Кокелен

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 12.01.2018 07:51 # j-silver
    прям "12 лет рабства", а Венгер как Эдвин Эппс

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  2. mixmaster 12.01.2018 07:46 # mixmaster
    Жалеет, что верил, что пробьется в основу. Хотя пик его карьеры пришёлся на Арсенал.

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  3. mata-hazard 12.01.2018 07:18 # mata-hazard
    Вот вам и легенда Арсенала.

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  4. superglor 12.01.2018 07:10 # superglor
    20.05.2015 10:14 #
    gunars
    Кокелен > всяких Матичей и Яя туре

    20.05.2015 18:18 #
    danjik
    Он доказал что он один из лучших опорникав в АПЛ, конечно добавить бы ему в некоторых оспекиах и цены ему не будет!

    14.09.2015 20:01 #
    kanoniru-poker
    Получше всяких матичей и микелов но тебе еплану зависть глаза накрыла ))

    14.09.2015 15:38 #
    samir
    он не один из лучших в лиге на этой позиции, он лучший на этой позиции.

    14.09.2015 15:56 #
    chuba-akpom
    как разрушитель,он лучший во всей Европе

    14.09.2015 17:34 #
    reams
    уже сейчас лучший, рядом с ним по уровню и близко даже никого нет, о чем вообще речь

    14.09.2015 21:24 #
    shera27
    самый лучший опорник в лиге.

    28.08.2015 10:04 #
    wilshere-legend
    Согласен
    Мало того что в защите зверюга непроходимая, так еще и диагонали на 150метров как рукой закидывает.
    Ток тут опечатка, не Европе, а в мире.

    28.08.2015 15:02 #
    srb-77
    Коклен действительно лучший в опорке (кто не согласен включите любую игру и посчитайте ттд)!

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  5. scouser2005 12.01.2018 06:42 # scouser2005
    Да, что там говорить за полгода... Болелы многие жалеют, что 20 топят за недоклуб..

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