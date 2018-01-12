Эдерсон Мораес: главная причина прогресса "Сити"

Предлагаем вашему вниманию рассказ о голкипере "Манчестер Сити" Эдерсоне, первый же сезон которого в Англии может обернуться чемпионским титулом Премьер-Лиги, как минимум.

Превосходство "Манчестер Сити" над конкурентами в первой части сезона было настолько впечатляющим, что вопрос чемпионского титула решили закрыть заранее. Команда Пепа Гвардиолы будет чемпионом Англии, и она также способна выиграть титул, оторвавшись от конкурентов на пару десятков очков.



"Сити" соперничает с серьезными коллективами, и это делает успехи "горожан" еще более впечатляющими. "Манчестер Юнайтед" в этом году также прибавил — с нынешними показателями и он, и лондонский "Челси", в другой год вели бы борьбу за чемпионство. Прогресс "Манчестер Сити" во второй год работы Гвардиолы был ожидаемым: "горожане" подошли к сезону фаворитами. Другое дело, что разница между прошлогодней и этой командами выглядит слишком большой — "Сити" как будто в миг избавился от всех слабостей, делавших его уязвимым прежде.



Безусловно, в этом есть существенный элемент тренерской работы Гвардиолы — и всем хорошо известно, как при испанском тренере прибавил Рахим Стерлинг. Главное, что удалось Гвардиоле ко второму году — это собрать под своим руководством именно тех футболистов, которые способны воплощать в дело тренерские идеи. Успех любой из них определяет умение ставить на нужных игроков, и почему-то кажется, что эффект от некоторых из них удивил самого Пепа.



О "Сити" говорят, как о крайне атакующей команде, потому в числе первых звезд коллектива всегда футболисты передней линии, соревнующиеся между собой в количестве забитых мячей и умении отдать определяющей пас. Но в этом сезоне никто не сделал для манкунианцев большей разницы, чем бразильский голкипер Эдерсон Мораес. У "Сити" не только лучшая атака в чемпионате, но и самые низкие показатели пропущенных мячей. Эдерсон повлиял и на то, и на другое. Футбол Гвардиолы — комплексный, и приносить результат на постоянной основе он может только при полном балансе во всех линиях. Слабость одной из позиций подставляет под удар остальных — это правило работает для футбола вообще, но особенно очевидно для коллективов с такими амбициями.



Оборона "Сити" страдала из-за проблем на вратарской позиции. Хосеп Гвардиола ошибся с выбором нового голкипера, поставив на Клаудио Браво, и это кардинально повлияло на сезон команды в целом. Чилиец страдал от недостатка уверенности в себе. Он пропускал слишком много ударов в створ, чем создавал для команды проблемы в матчах, которые сейчас выигрываются с легкостью. Выходя из ворот и пытаясь играть на позиции "либеро", он действовал так же нервозно, лишая команду владения, а также принципиально важного элемента в игре. Умению заставать соперника, покидающего свою штрафную, врасплох.



Несмотря на то, что команды Гвардиолы призваны атаковать, именно вратарь играет в них одну из ключевых ролей. По самой очевидной причине: находясь постоянно во владении, "Сити" позволяет создавать не много моментов у своих ворот, и на линии необходим голкипер самого высокого класса, способный сохранять концентрацию на протяжении всего матча. По причине менее очевидной: умение вратаря качественно играть ногами позволяет нивелировать контратакующую угрозу оппонентов, а также сохранять владение.



Привычная картина для матчей "Сити" — это выход Эдерсона из ворот, смещение центральных защитников на края, уход Фернандиньо глубже и образование дополнительного ромба. В это же время начинается подключение номинальных крайних полузащитников в атаку, и цепочкой футболисты "Сити" переходят в наступление в доминирующей позиции. Есть и наиболее удачные варианты: когда голкипер своей длинной передачей сходу находит одного из атакующих игроков в чужой штрафной.



Эдерсон на это способен, а иногда кажется, что экс-вратарь "Бенфики" способен буквально на все. В Премьер-Лиге лучшим по умолчанию продолжают называть Давида де Хеа, но его коллега из "Сити" не только показывает высокий уровень чисто вратарской игры, но и подает хороший пример испанцу в умении играть на выходах. Замена Браво (и Вилли Кабальеро, делившего с ним позицию) на Эдерсона — наверное, главная причина общего командного прогресса "Сити" в этом году.



Не каждый менеджер, подобно Гвардиоле, имеет возможность купить еще одного вратаря за огромную сумму, прежде отказавшись от многолетнего первого номера. Но Пеп своей возможностью воспользовался по максимуму — пусть и со второй попытки, но он подписал идеальный вариант. Эдерсон стал одним из лучших трансферов топ-клубов этого сезона, показав, то переход из португальского в английский футбол не всегда происходит проблемно. Бразилец выглядит готовым: превосходным голкипером, а также футболистом, которому очень помог опыт игры на позиции левого защитника в детском возрасте. Уже в 24 Эдерсон производит впечатление человека, давно привыкшего не только к игре на высоком уровне, но к игре в команде Гвардиолы.



И, говоря о том, что именно удалось изменить испанцу во второй сезон работы в "Манчестер Сити", начинать нужно именно с этого. Влияние Эдерсона на игру лидеров вышло колоссальным — появление идеального игрока на одной важной позиции привело весь замысел Гвардиолы в действие.







