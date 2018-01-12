Эдерсон Мораес: главная причина прогресса "Сити"
Предлагаем вашему вниманию рассказ о голкипере "Манчестер Сити" Эдерсоне, первый же сезон которого в Англии может обернуться чемпионским титулом Премьер-Лиги, как минимум.
Превосходство "Манчестер Сити" над конкурентами в первой части сезона было настолько впечатляющим, что вопрос чемпионского титула решили закрыть заранее. Команда Пепа Гвардиолы будет чемпионом Англии, и она также способна выиграть титул, оторвавшись от конкурентов на пару десятков очков.
"Сити" соперничает с серьезными коллективами, и это делает успехи "горожан" еще более впечатляющими. "Манчестер Юнайтед" в этом году также прибавил — с нынешними показателями и он, и лондонский "Челси", в другой год вели бы борьбу за чемпионство. Прогресс "Манчестер Сити" во второй год работы Гвардиолы был ожидаемым: "горожане" подошли к сезону фаворитами. Другое дело, что разница между прошлогодней и этой командами выглядит слишком большой — "Сити" как будто в миг избавился от всех слабостей, делавших его уязвимым прежде.
Безусловно, в этом есть существенный элемент тренерской работы Гвардиолы — и всем хорошо известно, как при испанском тренере прибавил Рахим Стерлинг. Главное, что удалось Гвардиоле ко второму году — это собрать под своим руководством именно тех футболистов, которые способны воплощать в дело тренерские идеи. Успех любой из них определяет умение ставить на нужных игроков, и почему-то кажется, что эффект от некоторых из них удивил самого Пепа.
О "Сити" говорят, как о крайне атакующей команде, потому в числе первых звезд коллектива всегда футболисты передней линии, соревнующиеся между собой в количестве забитых мячей и умении отдать определяющей пас. Но в этом сезоне никто не сделал для манкунианцев большей разницы, чем бразильский голкипер Эдерсон Мораес. У "Сити" не только лучшая атака в чемпионате, но и самые низкие показатели пропущенных мячей. Эдерсон повлиял и на то, и на другое. Футбол Гвардиолы — комплексный, и приносить результат на постоянной основе он может только при полном балансе во всех линиях. Слабость одной из позиций подставляет под удар остальных — это правило работает для футбола вообще, но особенно очевидно для коллективов с такими амбициями.
Оборона "Сити" страдала из-за проблем на вратарской позиции. Хосеп Гвардиола ошибся с выбором нового голкипера, поставив на Клаудио Браво, и это кардинально повлияло на сезон команды в целом. Чилиец страдал от недостатка уверенности в себе. Он пропускал слишком много ударов в створ, чем создавал для команды проблемы в матчах, которые сейчас выигрываются с легкостью. Выходя из ворот и пытаясь играть на позиции "либеро", он действовал так же нервозно, лишая команду владения, а также принципиально важного элемента в игре. Умению заставать соперника, покидающего свою штрафную, врасплох.
Несмотря на то, что команды Гвардиолы призваны атаковать, именно вратарь играет в них одну из ключевых ролей. По самой очевидной причине: находясь постоянно во владении, "Сити" позволяет создавать не много моментов у своих ворот, и на линии необходим голкипер самого высокого класса, способный сохранять концентрацию на протяжении всего матча. По причине менее очевидной: умение вратаря качественно играть ногами позволяет нивелировать контратакующую угрозу оппонентов, а также сохранять владение.
Привычная картина для матчей "Сити" — это выход Эдерсона из ворот, смещение центральных защитников на края, уход Фернандиньо глубже и образование дополнительного ромба. В это же время начинается подключение номинальных крайних полузащитников в атаку, и цепочкой футболисты "Сити" переходят в наступление в доминирующей позиции. Есть и наиболее удачные варианты: когда голкипер своей длинной передачей сходу находит одного из атакующих игроков в чужой штрафной.
Эдерсон на это способен, а иногда кажется, что экс-вратарь "Бенфики" способен буквально на все. В Премьер-Лиге лучшим по умолчанию продолжают называть Давида де Хеа, но его коллега из "Сити" не только показывает высокий уровень чисто вратарской игры, но и подает хороший пример испанцу в умении играть на выходах. Замена Браво (и Вилли Кабальеро, делившего с ним позицию) на Эдерсона — наверное, главная причина общего командного прогресса "Сити" в этом году.
Не каждый менеджер, подобно Гвардиоле, имеет возможность купить еще одного вратаря за огромную сумму, прежде отказавшись от многолетнего первого номера. Но Пеп своей возможностью воспользовался по максимуму — пусть и со второй попытки, но он подписал идеальный вариант. Эдерсон стал одним из лучших трансферов топ-клубов этого сезона, показав, то переход из португальского в английский футбол не всегда происходит проблемно. Бразилец выглядит готовым: превосходным голкипером, а также футболистом, которому очень помог опыт игры на позиции левого защитника в детском возрасте. Уже в 24 Эдерсон производит впечатление человека, давно привыкшего не только к игре на высоком уровне, но к игре в команде Гвардиолы.
И, говоря о том, что именно удалось изменить испанцу во второй сезон работы в "Манчестер Сити", начинать нужно именно с этого. Влияние Эдерсона на игру лидеров вышло колоссальным — появление идеального игрока на одной важной позиции привело весь замысел Гвардиолы в действие.
Иван Громиков специально для FAPL.ru
12.01.2018 05:55
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Последние комментарии:
Ох уж это чувство прерванного оргазма, когда простуженный и с заложенным носом не получается чихнуть.
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А где находится Ингушения?
Далеко от МКАДА?
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На выходах часто ошибается, заебали петь этому днарю дифирамбы.
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я че в бане за оффтоп?
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второй в мире в плане игры ногами, один из лучших по игре на ленточке. настоящий бриллиант.
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А ты не помнишь скольким скинхедам бошки отрубали. Они действительно не извинялись. Я это уважаю, не скинхедов, а то качество в человеке, когда он не отказывается от своих слов даже под страхом смерти. Они не извинялись, и поэтому их убивали и голову откручивали.
Я однажды, в Пятигорске было дело, хотел заставить извиниться одного нациста, угрожал пистолетом, не помогло. Он сказал мне: "убей меня, иначе я не извинюсь". За его мужество я его оставил в живых. Потом через год я встретил его вновь. Я его не узнал, он выглядел как настоящий мужчина, без браслетов, цепочек и прочей херни. Он сказал, что он тот самый, которого я чуть не убил, он сказал, что полгода меня искал, чтобы поблагодарить за то, что я сделал из него настоящего человека. Вот так вот. Теперь мы очень хорошие друзья
(ответить)
Деньги на доплату за трансфер в Барселону Коутиньо у Эдерсона взял. Мораес просто не хотел быть проткнутым в трех местах и ускорил сделку.
(ответить)
Норм так я вчера подорвал пуканчики двух пенсовских подружек катиперы и монсьебут. Одна вообще грозилась "хуем по лбу настучать", не знаю даже у кого она его хотела одолжить или она хуем называет свой пятисантиметровый европейский пальчик? Хз. Другая колени хотела отстрелить своей истерикой... Кароч, здорово я на них нассал. Всем рекомендую, кто хочет нассать, скажите об этом катиперы и монсьебуту, они придут по первому зову
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Уверенный малый. Новый тип техничных вратарей.
Его строго адресованные выносы хороши и выбивает не абы куда.
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эдерсон топ в плане игры ногами, четко без нервов.
в отличие от пенсовского носатого рака, который руками играет как боженька, но когда ему защи отдают пас, тут начинается корявый песдетс. бесит аж сука
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Лучший голкипер в этом сезоне Премьер-Лиги?
Эдерсон 22
Давид Де Хеа 56
Тибо Куртуа 16
Кто-то другой 6
кек))
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Какой же он халявщик, все как в Барселоне.
Купил Браво - обосрался, провалил сезон, 0 трофеев.
Срочно слил 35 лямов на Эдерсона (раньше за такие деньги покупали самого Зидана) - на этот раз повезло.
Где здесь тренерский гений? Оказаться в нужное время в нужном месте? Когда команда превосходит всех по классу, сыгралась и ей не нужен тренер в принципе?
Даунам напомню, что мы бомбили АПЛ даже с такими клоунами как Манчини и Пеллегрини, которые кроме Сити нигде ничего никогда не выигрывали.
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Лютейший Топ, номер и же хотя, уже сосут , не ровня
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и всё таки я бы предположил, что успехи команды в обороне больше зависят постоянных атак, не дающих сопернику сосредоточиться на собственной атаке. а в случаях контратак, не маловажную роль играет опорная зона. чем собственно и обладает МанСити, и не обладает Ливерпуль. И вот как раз таки МанЮнайдет не имея в составе толковое нападение и опорку(Погба*) - обладает хорошим вратарем.
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Топ вратарь безусловно
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Не топ
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