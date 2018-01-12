Де Брюйне не пугают результаты "Сити" на "Энфилде"

Де Брюйне Плеймейкер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что ужасные результаты "горожан" на "Энфилде" не внушают ему страх перед воскресным визитом к "Ливерпулю".

Последнюю победу на "Энфилде" "горожане" одержали еще в 2003 году, когда за "Сити" блистал Николя Анелька. Столь неутешительные результаты последних лет не беспокоят Де Брюйне, который надеется, что его команда прервет эту черную серию.

"Если честно, мы не волнуемся по поводу результатов и разного рода статистики. Это всего лишь футбол. Мы едем туда, чтобы выиграть".

"У нас очень сильная команда, "Ливерпуль" же хочет попасть в Лигу Чемпионов. Мы постараемся сделать то, что у нас хорошо получается, и затем посмотрим, к чему все приведет", - сообщил Де Брюйне Sky Sports.




Метки Де Брюйне, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 12.01.2018 00:05

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  1. charlton 12.01.2018 08:03 # charlton
    1:10, Ван Дейк забьет гол престижа

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  2. scouser2005 12.01.2018 05:27 # scouser2005
    Он же вроде травмированный

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  3. rollik707 12.01.2018 05:09 # rollik707
    Вот и посмотрим на 75 млн фунтов!

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  4. liverpool-kutais 12.01.2018 01:44 # liverpool-kutais
    Тут все просто
    2-0 или 3-1

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  5. van-der-slav 12.01.2018 01:30 # van-der-slav
    1 - 6

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  6. normalyok 12.01.2018 00:32 # normalyok
    голы будут,и у нас на один больше!)

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  7. chr1s8rown 12.01.2018 00:19 # chr1s8rown
    3-1 на классе вынесем

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  8. knvlay 12.01.2018 00:14 # knvlay
    1 - 4

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  9. mancunia-planet 12.01.2018 00:06 # mancunia-planet
    0 - 5

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