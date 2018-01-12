Де Брюйне не пугают результаты "Сити" на "Энфилде"

Плеймейкер "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что ужасные результаты "горожан" на "Энфилде" не внушают ему страх перед воскресным визитом к "Ливерпулю".

Последнюю победу на "Энфилде" "горожане" одержали еще в 2003 году, когда за "Сити" блистал Николя Анелька. Столь неутешительные результаты последних лет не беспокоят Де Брюйне, который надеется, что его команда прервет эту черную серию.



"Если честно, мы не волнуемся по поводу результатов и разного рода статистики. Это всего лишь футбол. Мы едем туда, чтобы выиграть".



"У нас очень сильная команда, "Ливерпуль" же хочет попасть в Лигу Чемпионов. Мы постараемся сделать то, что у нас хорошо получается, и затем посмотрим, к чему все приведет", - сообщил Де Брюйне Sky Sports.