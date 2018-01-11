Леви не продаст звезд "Тоттенхэма"

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви пообещал, что никто из звезд "шпор" не покинет клуб следующим летом.

Только на днях нападающий "шпор" и лучший бомбардир Премьер-Лиги Харри Кейн намекнул, что может уйти из "Тоттенхэма", если клуб не начнет всерьез бороться за трофеи.



Однако Леви ясно дал понять, что продажа Харри или любой другой звезды "шпор" не входит в его планы на грядущее лето. "Тоттенхэм" сохранит всех игроков, на которых рассчитывает главный тренер Маурисио Почеттино.



"Могу заверить вас, что каждый игрок, которого мы хотим сохранить здесь, будет представлять "Тоттенхэм" в следующем сезоне. Я уверен в этом на 100 процентов".



"Стратегия Маурисио всегда заключалась в улучшении команды. Мы подумаем над приобретениями в январе, но сейчас для этого не лучший период", - сообщил Леви Sky Sports.