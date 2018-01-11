Леви не продаст звезд "Тоттенхэма"

Кейн и Алли Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви пообещал, что никто из звезд "шпор" не покинет клуб следующим летом.

Только на днях нападающий "шпор" и лучший бомбардир Премьер-Лиги Харри Кейн намекнул, что может уйти из "Тоттенхэма", если клуб не начнет всерьез бороться за трофеи.

Однако Леви ясно дал понять, что продажа Харри или любой другой звезды "шпор" не входит в его планы на грядущее лето. "Тоттенхэм" сохранит всех игроков, на которых рассчитывает главный тренер Маурисио Почеттино.

"Могу заверить вас, что каждый игрок, которого мы хотим сохранить здесь, будет представлять "Тоттенхэм" в следующем сезоне. Я уверен в этом на 100 процентов".

"Стратегия Маурисио всегда заключалась в улучшении команды. Мы подумаем над приобретениями в январе, но сейчас для этого не лучший период", - сообщил Леви Sky Sports.




Метки Леви, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 11.01.2018 22:00

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  1. j-silver 12.01.2018 07:29 # j-silver
    врет. продаст.

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  2. yxaxaxaxaxa 12.01.2018 05:35 # yxaxaxaxaxa
    Леви будет ждать пока цены на рынке еще раза в 3 не вырастут. Потом спихнет Кейна за пол лярда

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  3. rollik707 12.01.2018 05:19 # rollik707
    Не продадут, а спихнут за очень не плохую сумму.

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  4. buker351363 12.01.2018 03:56 # buker351363
    Оба вместе с Пачеттино уйдут в Реал

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  5. romka777 12.01.2018 01:54 # romka777
    200 за кейна дадут и всё

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  6. lahmatyj 12.01.2018 01:02 # lahmatyj
    угуога. таки если шекелей насыпят, то продаст и глазом не моргнет.

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  7. spartan 11.01.2018 23:03 # spartan
    звезд чего лол. только Кане представляет реальный топ-левл

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