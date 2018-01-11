Кике Санчесу Флоресу предложено возглавить "Стоук"

Кике Санчес Флорес "Стоук" определился с наиболее предпочтительным кандидатом на пост главного тренера, возведя в статус фаворита Кике Санчеса Флореса.

Напомним, "гончары" находятся в поисках нового рулевого с субботы, когда со своего поста после четырех с половиной лет работы был уволен Марк Хьюз.

Первоначальным фаворитом на место Хьюза был Гари Роуэтт из "Дерби", однако перспективный специалист быстро взял самоотвод, заключив новый контракт на три с половиной года с клубом Чемпионшипа.

Как стало известно BBC, "Стоук" уже предложил работу Флоресу, который в сезоне 2015/16 тренировал "Уотфорд". В данный момент "гончары" ожидают ответа от 52-летнего испанца.

Если Флорес ответит отказом, "Стоук" будет готов переключиться на альтернативного кандидата в лице Мартина О'Нила, возглавляющего сборную Ирландии.



Метки Стоук, тренеры, Флорес

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. rollik707 12.01.2018 05:16 # rollik707
    Классный тренер. Но Стоук это вообще мертвый клуб, не под его стиля. Стоуку нужен брит!

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  2. vyrentz 12.01.2018 00:28 # vyrentz
    Офигенный тренер. Еще со времен Атлетико ему симпатизирую

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  3. ambersen 11.01.2018 23:37 # ambersen
    Уотфорд нормально тренировал. При нём Игало играл как Варди

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  4. ganinilyha 11.01.2018 22:38 # ganinilyha
    Хью Лори

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  5. wolfsmensch 11.01.2018 22:24 # wolfsmensch
    как же заипали эти гишпаноязычные гастарбайтеры, ну губят они английский футбол

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  6. heyoung 11.01.2018 21:16 # heyoung
    Стоук дебилы, Гиггза берите, легенда затащит в топы

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