Кике Санчесу Флоресу предложено возглавить "Стоук"
"Стоук" определился с наиболее предпочтительным кандидатом на пост главного тренера, возведя в статус фаворита Кике Санчеса Флореса.
Напомним, "гончары" находятся в поисках нового рулевого с субботы, когда со своего поста после четырех с половиной лет работы был уволен Марк Хьюз.
Первоначальным фаворитом на место Хьюза был Гари Роуэтт из "Дерби", однако перспективный специалист быстро взял самоотвод, заключив новый контракт на три с половиной года с клубом Чемпионшипа.
Как стало известно BBC, "Стоук" уже предложил работу Флоресу, который в сезоне 2015/16 тренировал "Уотфорд". В данный момент "гончары" ожидают ответа от 52-летнего испанца.
Если Флорес ответит отказом, "Стоук" будет готов переключиться на альтернативного кандидата в лице Мартина О'Нила, возглавляющего сборную Ирландии.
11.01.2018 21:00
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Классный тренер. Но Стоук это вообще мертвый клуб, не под его стиля. Стоуку нужен брит!
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Офигенный тренер. Еще со времен Атлетико ему симпатизирую
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Уотфорд нормально тренировал. При нём Игало играл как Варди
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Хью Лори
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как же заипали эти гишпаноязычные гастарбайтеры, ну губят они английский футбол
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Стоук дебилы, Гиггза берите, легенда затащит в топы
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