Кике Санчесу Флоресу предложено возглавить "Стоук"

"Стоук" определился с наиболее предпочтительным кандидатом на пост главного тренера, возведя в статус фаворита Кике Санчеса Флореса.

Напомним, "гончары" находятся в поисках нового рулевого с субботы, когда со своего поста после четырех с половиной лет работы был уволен Марк Хьюз.



Первоначальным фаворитом на место Хьюза был Гари Роуэтт из "Дерби", однако перспективный специалист быстро взял самоотвод, заключив новый контракт на три с половиной года с клубом Чемпионшипа.



Как стало известно BBC, "Стоук" уже предложил работу Флоресу, который в сезоне 2015/16 тренировал "Уотфорд". В данный момент "гончары" ожидают ответа от 52-летнего испанца.



Если Флорес ответит отказом, "Стоук" будет готов переключиться на альтернативного кандидата в лице Мартина О'Нила, возглавляющего сборную Ирландии.