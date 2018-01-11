Уилшир избежал травмы в матче с "Челси"

Джек Уилшир Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир избежал какого-либо повреждения в полуфинальном матче Кубка Лиги против "Челси" и через пару дней вернется к полноценным тренировкам.

Напомним, 26-летнему Уилширу, который вывел свою команду на "Стэмфорд Бридж" с капитанской повязкой, потребовалась замена в начале второго тайма встречи, завершившейся без забитых голов.

После дерби главный тренер "канониров" Арсен Венгер рассказал, что его подопечный повредил лодыжку — правда, не ту проблемную, из-за которой Джек отсутствовал длительными периодами ранее в своей карьере.

Венгер не смог сказать, насколько серьезна травма, но выразил уверенность, что Уилшир не успеет восстановиться к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Борнмута".

Однако углубленное обследование не обнаружило какого-либо повреждения связок или сухожилий, и Джек все еще может отправиться с командой на выезд к "вишенкам".

"Спасибо за все ваши слова и поддержку после вчерашнего вечера. Хорошие новости: я должен вернуться в течение пары дней", — написал Уилшир в Твиттере.



Метки Арсенал, травмы, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2018 20:40

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Последние комментарии:




  1. rollik707 12.01.2018 05:07 # rollik707
    Симулянт, не иначе!

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  2. romka777 12.01.2018 01:58 # romka777
    Хорошая новость

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  3. aliluya-nn 11.01.2018 23:10 # aliluya-nn
    Это хорошо, но где новость о новом контракте с Джеком?

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  4. billy-bones 11.01.2018 21:02 # billy-bones
    В принципе полезная новость.
    Предлагаю каждый день постить что-то типа такого.
    "Сегодня Уилшир не получил никаких травм"
    "Уилшир выгулял собаку и избежал повреждений"
    "Уилшир пocpaл и без каких-либо происшествий продолжил выгуливать собаку"

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