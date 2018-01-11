Уилшир избежал травмы в матче с "Челси"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир избежал какого-либо повреждения в полуфинальном матче Кубка Лиги против "Челси" и через пару дней вернется к полноценным тренировкам.

Напомним, 26-летнему Уилширу, который вывел свою команду на "Стэмфорд Бридж" с капитанской повязкой, потребовалась замена в начале второго тайма встречи, завершившейся без забитых голов.



После дерби главный тренер "канониров" Арсен Венгер рассказал, что его подопечный повредил лодыжку — правда, не ту проблемную, из-за которой Джек отсутствовал длительными периодами ранее в своей карьере.



Венгер не смог сказать, насколько серьезна травма, но выразил уверенность, что Уилшир не успеет восстановиться к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Борнмута".



Однако углубленное обследование не обнаружило какого-либо повреждения связок или сухожилий, и Джек все еще может отправиться с командой на выезд к "вишенкам".



"Спасибо за все ваши слова и поддержку после вчерашнего вечера. Хорошие новости: я должен вернуться в течение пары дней", — написал Уилшир в Твиттере.