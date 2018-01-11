Уилшир избежал травмы в матче с "Челси"
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир избежал какого-либо повреждения в полуфинальном матче Кубка Лиги против "Челси" и через пару дней вернется к полноценным тренировкам.
Напомним, 26-летнему Уилширу, который вывел свою команду на "Стэмфорд Бридж" с капитанской повязкой, потребовалась замена в начале второго тайма встречи, завершившейся без забитых голов.
После дерби главный тренер "канониров" Арсен Венгер рассказал, что его подопечный повредил лодыжку — правда, не ту проблемную, из-за которой Джек отсутствовал длительными периодами ранее в своей карьере.
Венгер не смог сказать, насколько серьезна травма, но выразил уверенность, что Уилшир не успеет восстановиться к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Борнмута".
Однако углубленное обследование не обнаружило какого-либо повреждения связок или сухожилий, и Джек все еще может отправиться с командой на выезд к "вишенкам".
"Спасибо за все ваши слова и поддержку после вчерашнего вечера. Хорошие новости: я должен вернуться в течение пары дней", — написал Уилшир в Твиттере.
11.01.2018 20:40
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Последние комментарии:
Симулянт, не иначе!
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Хорошая новость
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Это хорошо, но где новость о новом контракте с Джеком?
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В принципе полезная новость.
Предлагаю каждый день постить что-то типа такого.
"Сегодня Уилшир не получил никаких травм"
"Уилшир выгулял собаку и избежал повреждений"
"Уилшир пocpaл и без каких-либо происшествий продолжил выгуливать собаку"
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