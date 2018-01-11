Франсис Кокелен сменил "Арсенал" на "Валенсию"

Полузащитник Франсис Кокелен завершил переход из "Арсенала" в "Валенсию", заключив контракт с испанским клубом на четыре с половиной года.

Напомним, Кокелен перебрался в Северный Лондон летом 2008, а уже в сентябре того года дебютировал за первую команду. С тех пор Франсис провел 160 матчей за "канониров", также успев побывать в аренде в "Лорьяне", "Фрайбурге" и "Чарльтоне".



В январе 2017 Кокелен заключил новый долгосрочный контракт с "канонирами", однако потеря места в стартовом составе в этом сезоне надоумила его поменять клуб. И вот сегодня 26-летний француз официально присоединился к "Валенсии", которую ему рекомендовали теперь уже бывшие партнеры по "Арсеналу" Шкодран Мустафи, Начо Монреаль, Эктор Беллерин и Санти Касорла.



"Все они говорили, что Валенсия — это замечательный город и большой клуб, поэтому я очень рад оказаться здесь".



"Я наблюдал за этой командой, они очень хорошо выступают в этом сезоне и занимают третье место в таблице. Когда переговоры двух клубов набрали обороты, я стал смотреть их матчи — вроде матча на Кубок Испании против "Лас-Пальмаса". Они очень хороши", — сообщил Кокелен.



Добавим, что контракт Кокелена с "Валенсией" подразумевает отступные в 80 миллионов евро (71 млн. фунтов). "Арсенал" в качестве компенсации получил за игрока 12 млн. фунтов.