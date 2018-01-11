Франсис Кокелен сменил "Арсенал" на "Валенсию"

Франсис Кокелен Полузащитник Франсис Кокелен завершил переход из "Арсенала" в "Валенсию", заключив контракт с испанским клубом на четыре с половиной года.

Напомним, Кокелен перебрался в Северный Лондон летом 2008, а уже в сентябре того года дебютировал за первую команду. С тех пор Франсис провел 160 матчей за "канониров", также успев побывать в аренде в "Лорьяне", "Фрайбурге" и "Чарльтоне".

В январе 2017 Кокелен заключил новый долгосрочный контракт с "канонирами", однако потеря места в стартовом составе в этом сезоне надоумила его поменять клуб. И вот сегодня 26-летний француз официально присоединился к "Валенсии", которую ему рекомендовали теперь уже бывшие партнеры по "Арсеналу" Шкодран Мустафи, Начо Монреаль, Эктор Беллерин и Санти Касорла.

"Все они говорили, что Валенсия — это замечательный город и большой клуб, поэтому я очень рад оказаться здесь".

"Я наблюдал за этой командой, они очень хорошо выступают в этом сезоне и занимают третье место в таблице. Когда переговоры двух клубов набрали обороты, я стал смотреть их матчи — вроде матча на Кубок Испании против "Лас-Пальмаса". Они очень хороши", — сообщил Кокелен.

Добавим, что контракт Кокелена с "Валенсией" подразумевает отступные в 80 миллионов евро (71 млн. фунтов). "Арсенал" в качестве компенсации получил за игрока 12 млн. фунтов.



Метки Арсенал, Валенсия, Кокелен, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2018 20:00

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  1. reams 11.01.2018 20:21 # reams
    это пиздец, Венгер полный долбаеб, слить лучшего и единственного опорника команды, очень жаль, большая потеря и по ходу невосполнимая

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  2. iroquez 11.01.2018 20:20 # iroquez
    слава богу главное дно премьер лиги жака потерял конкуренцию

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  3. lahmatyj 11.01.2018 20:20 # lahmatyj
    Ор. Тупой эгиптянин и ебанутый овцееб жака лучше лягушатника? Венгер, видимо, окончательно все.

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  4. chelsealondon 11.01.2018 20:17 # chelsealondon
    На повышение ...

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  5. grodas 11.01.2018 20:04 # grodas
    огонь! Арсенал в качестве КОМПЕНСАЦИИ!!!! у игрока года 3-4 по контракту оставалось, они его за 12 лямов продали! Идиоты млять! ненавижу рук-во Арсенала

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