Конте не беспокоит, что "Челси" перестал забивать
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его не беспокоят проблемы "синих" с забитыми голами.
В течение пяти дней "Челси" не смог поразить ворота "Норвича" в Кубке Англии и "Арсенала" в рамках Кубка Лиги. Тем не менее, Конте не переживает по поводу проблем с реализацией моментов — самое главное для итальянца, что "Челси" стабильно создает эти самые моменты.
"Думаю, беспокоиться нужно только тогда, когда твоя команда не создает моменты. Мы же исправно делаем это в каждой игре".
"Мои слова адресованы не только нападающим. Например, Кристенсен мог дважды забить "Арсеналу". Работать над собой должен каждый футболист, даже если он играет в защите. В матчах такого уровня важно использовать любой шанс", - сообщил Конте официальному сайту клуба.
11.01.2018 19:00
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Последние комментарии:
Ну, судя по последним 20 пресс-конференциям - его больше беспокоит моуриньо.
Кто-то серьёзно думает, что тренера, выпускающего 6 защитников и 4х опороников, беспокоят какие-то голы? Вчера по составу на матч даже последнему пенсу было понятно, что парик вышел играть на 0-0, испугавшись резерва арсенала. Вспомните такие же феерические выступления против Эвертонов/Норвичей и делайте выводы. Просто наитупейший физручишка.
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2 никому не нужных кубковых матча сыграли на 0, и уже перестали забивать, вы че е6анулись?
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Какие фанаты такой и тренер. Безмозглые пенсы считают обводки Азара, а тупой контекс моменты команды. И никого из них не беспокоит результативность. Ну это ли не помойка?
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Что-то не так идет
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Довольствоваться малым это уже не серьезно.
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Ты, конечно, прости, Антонио, но это должно беспокоить. Созданные моменты очки не приносят. Заговорил как Арсен.
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