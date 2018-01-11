Конте не беспокоит, что "Челси" перестал забивать

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его не беспокоят проблемы "синих" с забитыми голами.

В течение пяти дней "Челси" не смог поразить ворота "Норвича" в Кубке Англии и "Арсенала" в рамках Кубка Лиги. Тем не менее, Конте не переживает по поводу проблем с реализацией моментов — самое главное для итальянца, что "Челси" стабильно создает эти самые моменты.



"Думаю, беспокоиться нужно только тогда, когда твоя команда не создает моменты. Мы же исправно делаем это в каждой игре".



"Мои слова адресованы не только нападающим. Например, Кристенсен мог дважды забить "Арсеналу". Работать над собой должен каждый футболист, даже если он играет в защите. В матчах такого уровня важно использовать любой шанс", - сообщил Конте официальному сайту клуба.