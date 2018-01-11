Тренер "РБ Лейпцига" исключает переход Кейта в "Ливерпуль" в январе

Наби Кейта Наставник "РБ Лейпцига" Ральф Хазенхюттль исключил переход полузащитника Наби Кейта в "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно.

Как известно, два клуба еще в августе договорились, что по окончании сезона Кейта отправится к "красным", однако после отъезда с "Энфилда" Филиппе Коутиньо появились подозрения, что "Ливерпуль" может ускорить трансфер Наби.

Сегодня утром немецкое издание Bild и вовсе сообщило, что доплата в размере 13 миллионов фунтов заставит клуб Бундеслиги досрочно отпустить Кейта. Liverpool Echo также утверждает, что мерсисайдский клуб готовится начать переговоры о переходе Наби уже в январе.

Однако Хазенхюттль поспешил заверить, что его клуб не намерен отпускать 22-летнего гвинейца посреди сезона. Кейта присоединится к "Ливерпулю" только 1 июля в соответствии с изначальной договоренностью.

"Текущая ситуация остается неизменной. У нас нет причин продавать Кейта в какой-либо момент до окончания сезона. Вот и все".

"В этот уикенд он сыграет против "Шальке-04", и я надеюсь, он сделает это хорошо. Это единственное, что меня заботит", — цитирует Хазенхюттля Sky Sports.

Добавим, что Кейта блестяще отыграл прошлый сезон, забив восемь голов в 31 матче. Однако в этой кампании Наби далек от той формы, к не самой убедительной игре добавив уже три удаления.



Метки Кейта, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2018 18:00

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  1. lfc4eva 11.01.2018 18:16 # lfc4eva
    Тренера никуя не решают когда на кону бабки

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  2. kojan 11.01.2018 18:09 # kojan
    а ливерные уже раскатали геморрой...

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  3. chr1s8rown 11.01.2018 18:04 # chr1s8rown
    пидоры отпустите.

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  4. chelseafanmd 11.01.2018 18:04 # chelseafanmd
    ссут на скам показывая что топ клубы отпускают игроков когда им выгодно а не когда шлюха захотела

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