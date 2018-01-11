Тренер "РБ Лейпцига" исключает переход Кейта в "Ливерпуль" в январе

Наставник "РБ Лейпцига" Ральф Хазенхюттль исключил переход полузащитника Наби Кейта в "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно.

Как известно, два клуба еще в августе договорились, что по окончании сезона Кейта отправится к "красным", однако после отъезда с "Энфилда" Филиппе Коутиньо появились подозрения, что "Ливерпуль" может ускорить трансфер Наби.



Сегодня утром немецкое издание Bild и вовсе сообщило, что доплата в размере 13 миллионов фунтов заставит клуб Бундеслиги досрочно отпустить Кейта. Liverpool Echo также утверждает, что мерсисайдский клуб готовится начать переговоры о переходе Наби уже в январе.



Однако Хазенхюттль поспешил заверить, что его клуб не намерен отпускать 22-летнего гвинейца посреди сезона. Кейта присоединится к "Ливерпулю" только 1 июля в соответствии с изначальной договоренностью.



"Текущая ситуация остается неизменной. У нас нет причин продавать Кейта в какой-либо момент до окончания сезона. Вот и все".



"В этот уикенд он сыграет против "Шальке-04", и я надеюсь, он сделает это хорошо. Это единственное, что меня заботит", — цитирует Хазенхюттля Sky Sports.



Добавим, что Кейта блестяще отыграл прошлый сезон, забив восемь голов в 31 матче. Однако в этой кампании Наби далек от той формы, к не самой убедительной игре добавив уже три удаления.