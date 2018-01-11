Гай Лоренс стал новым исполнительным директором "Челси"
"Челси" объявил о назначении Гая Лоренса на должность исполнительного директора.
56-летний Лоренс, уроженец Манчестера, приступит к исполнению своих обязанностей на "Стэмфорд Бридж" со следующего месяца. Гай будет контролировать операционную деятельность клуба на ежедневной основе и отчитываться напрямую совету директоров.
Ранее Лоренс трудился руководителем британского подразделения Vodafone, а также в другой телекоммуникационной компании — Rogers Communications из Канады.
Гай имеет опыт работы и в области спорта. Лоуренс был директором компании Maple Leaf Sports and Entertainment, которая контролирует все большие спортивные команды Торонто: "Торонто Рэпторс" из НБА, "Торонто Мейпл Лифс" из НХЛ и "Торонто" из МЛС.
11.01.2018 17:40
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Последние комментарии:
Несколько выгодных контрактов получит точно Челси скоро
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Gay no name.
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Посмотрим что за чел.
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фемили гейс
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По-моему, после Гурлэя в клубе не было исполнительного директора.
Опыт в Мэйпл Лифс - это звучит неплохо.
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клуб гаев
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Гей в щленче. Кто-то удивлён?
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Лучше б ту тёлочку оставили, чтоб воодушевлять потенциальных новичков
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Вообще непонятно что за фрукт
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