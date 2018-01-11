Гай Лоренс стал новым исполнительным директором "Челси"

"Челси" объявил о назначении Гая Лоренса на должность исполнительного директора.

56-летний Лоренс, уроженец Манчестера, приступит к исполнению своих обязанностей на "Стэмфорд Бридж" со следующего месяца. Гай будет контролировать операционную деятельность клуба на ежедневной основе и отчитываться напрямую совету директоров.



Ранее Лоренс трудился руководителем британского подразделения Vodafone, а также в другой телекоммуникационной компании — Rogers Communications из Канады.



Гай имеет опыт работы и в области спорта. Лоуренс был директором компании Maple Leaf Sports and Entertainment, которая контролирует все большие спортивные команды Торонто: "Торонто Рэпторс" из НБА, "Торонто Мейпл Лифс" из НХЛ и "Торонто" из МЛС.