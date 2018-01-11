Гай Лоренс стал новым исполнительным директором "Челси"

Гай Лоренс "Челси" объявил о назначении Гая Лоренса на должность исполнительного директора.

56-летний Лоренс, уроженец Манчестера, приступит к исполнению своих обязанностей на "Стэмфорд Бридж" со следующего месяца. Гай будет контролировать операционную деятельность клуба на ежедневной основе и отчитываться напрямую совету директоров.

Ранее Лоренс трудился руководителем британского подразделения Vodafone, а также в другой телекоммуникационной компании — Rogers Communications из Канады.

Гай имеет опыт работы и в области спорта. Лоуренс был директором компании Maple Leaf Sports and Entertainment, которая контролирует все большие спортивные команды Торонто: "Торонто Рэпторс" из НБА, "Торонто Мейпл Лифс" из НХЛ и "Торонто" из МЛС.



Метки Лоренс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2018 17:40

Количество просмотров Просмотров: 2479

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Последние комментарии:




  1. boavista 11.01.2018 19:41 # boavista
    Несколько выгодных контрактов получит точно Челси скоро

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  2. sexan 11.01.2018 19:38 # sexan
    Gay no name.

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  3. rollik707 11.01.2018 19:28 # rollik707
    Посмотрим что за чел.

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  4. chr1s8rown 11.01.2018 18:06 # chr1s8rown
    фемили гейс

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  5. leysan 11.01.2018 17:56 # leysan
    По-моему, после Гурлэя в клубе не было исполнительного директора.
    Опыт в Мэйпл Лифс - это звучит неплохо.

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  6. wengerrrro 11.01.2018 17:46 # wengerrrro
    клуб гаев

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  7. moskofidi 11.01.2018 17:44 # moskofidi
    Гей в щленче. Кто-то удивлён?Пользователь получил предупреждение

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  8. januzaj00 11.01.2018 17:41 # januzaj00
    Лучше б ту тёлочку оставили, чтоб воодушевлять потенциальных новичков

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  9. chelseafanmd 11.01.2018 17:41 # chelseafanmd
    Вообще непонятно что за фрукт

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