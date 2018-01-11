"Эвертон" предложит 20 миллионов фунтов за Уолкотта

Тео Уолкотт "Эвертон" готовится предложить 20 миллионов фунтов за нападающего "Арсенала" Тео Уолкотта.

В этом сезоне главный тренер "канониров" Арсен Венгер практически не доверяет Уолкотту, который неожиданно остался в запасе на первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Челси" (0:0).

В дерби с "синими" Венгер предпочел Уолкотту не только Данни Уэлбека, но даже 21-летнего Алекса Ивоби, которого Арсен грозился наказать за вечеринку накануне предыдущего поединка против "Ноттингем Форест" в Кубке Англии.

В сложившейся ситуации Тео вынужден задуматься о смене клуба, особенно в свете приближения Чемпионата Мира. Достоверно известно, что вернуть своего воспитанника хочет "Саутгемптон", однако в данный момент "Эвертон" выглядит фаворитом в борьбе за Тео.

Как утверждает Daily Mirror, наставник "ирисок" Сэм Эллардайс уверен, что сможет выиграть борьбу за Уолкотта. На "Гудисон Парк" считают, что компенсация в 20 миллионов фунтов устроит "канониров".

Некоторой проблемой может стать зарплата 28-летнего англичанина в размере 140 тыс. фунтов в неделю, однако "Эвертон" надеется уладить этот вопрос.



Метки Арсенал, Уолкотт, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2018 17:00

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  1. mixmaster 11.01.2018 18:19 # mixmaster
    продано

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  2. pauk 11.01.2018 17:43 # pauk
    А гг ещё выебуются. Да заверните его за такие деньги. Сделка века!

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  3. gunnerlove 11.01.2018 17:39 # gunnerlove
    Определённо хорошее трансферное окно ожидается
    Скинем балласт уже успех

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  4. tursa 11.01.2018 17:11 # tursa
    а венгер еще спрашивает почему окс захотел в лфк уйти, у него все когда то подававшие надежды стали полным говном

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