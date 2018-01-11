"Эвертон" предложит 20 миллионов фунтов за Уолкотта
"Эвертон" готовится предложить 20 миллионов фунтов за нападающего "Арсенала" Тео Уолкотта.
В этом сезоне главный тренер "канониров" Арсен Венгер практически не доверяет Уолкотту, который неожиданно остался в запасе на первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Челси" (0:0).
В дерби с "синими" Венгер предпочел Уолкотту не только Данни Уэлбека, но даже 21-летнего Алекса Ивоби, которого Арсен грозился наказать за вечеринку накануне предыдущего поединка против "Ноттингем Форест" в Кубке Англии.
В сложившейся ситуации Тео вынужден задуматься о смене клуба, особенно в свете приближения Чемпионата Мира. Достоверно известно, что вернуть своего воспитанника хочет "Саутгемптон", однако в данный момент "Эвертон" выглядит фаворитом в борьбе за Тео.
Как утверждает Daily Mirror, наставник "ирисок" Сэм Эллардайс уверен, что сможет выиграть борьбу за Уолкотта. На "Гудисон Парк" считают, что компенсация в 20 миллионов фунтов устроит "канониров".
Некоторой проблемой может стать зарплата 28-летнего англичанина в размере 140 тыс. фунтов в неделю, однако "Эвертон" надеется уладить этот вопрос.
11.01.2018 17:00
Просмотров: 1032
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
продано
(ответить)
А гг ещё выебуются. Да заверните его за такие деньги. Сделка века!
(ответить)
Определённо хорошее трансферное окно ожидается
Скинем балласт уже успех
(ответить)
а венгер еще спрашивает почему окс захотел в лфк уйти, у него все когда то подававшие надежды стали полным говном
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий