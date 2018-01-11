"Эвертон" предложит 20 миллионов фунтов за Уолкотта

"Эвертон" готовится предложить 20 миллионов фунтов за нападающего "Арсенала" Тео Уолкотта.

В этом сезоне главный тренер "канониров" Арсен Венгер практически не доверяет Уолкотту, который неожиданно остался в запасе на первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Челси" (0:0).



В дерби с "синими" Венгер предпочел Уолкотту не только Данни Уэлбека, но даже 21-летнего Алекса Ивоби, которого Арсен грозился наказать за вечеринку накануне предыдущего поединка против "Ноттингем Форест" в Кубке Англии.



В сложившейся ситуации Тео вынужден задуматься о смене клуба, особенно в свете приближения Чемпионата Мира. Достоверно известно, что вернуть своего воспитанника хочет "Саутгемптон", однако в данный момент "Эвертон" выглядит фаворитом в борьбе за Тео.



Как утверждает Daily Mirror, наставник "ирисок" Сэм Эллардайс уверен, что сможет выиграть борьбу за Уолкотта. На "Гудисон Парк" считают, что компенсация в 20 миллионов фунтов устроит "канониров".



Некоторой проблемой может стать зарплата 28-летнего англичанина в размере 140 тыс. фунтов в неделю, однако "Эвертон" надеется уладить этот вопрос.