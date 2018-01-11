Де Брюйне и Азар вошли в символическую сборную УЕФА 2017 года
Полузащитники Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" и Эден Азар из "Челси" вошли в символическую сборную УЕФА по итогам 2017 года.
Де Брюйне и Азар стали единственными представителями Премьер-Лиги в символической сборной, однако в данном случае УЕФА вряд ли можно обвинить в предвзятости — состав команды определяли сами болельщики посредством онлайн-голосования.
Больше, чем Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед", места в воротах символической сборной, по мнению фанатов, оказался достоин Джалуиджи Буффон. А нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, исключительным образом отыгравший 2017 год, остался за спиной у Криштиану Роналду, Лионеля Месси и как раз Азара.
Еще одним сюрпризом, помимо Де Хеа и Кейна, стало отсутствие в символической сборной опорного полузащитника Нголо Канте, который в 2017 году привел "Челси" к чемпионству в Премьер-Лиге и финалу Кубка Англии.
11.01.2018 16:00
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Последние комментарии:
Фото зачет)
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Одни старики.
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Привет, придурки! Вы еще с УЕФА поспорьте!
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Смешно, на любую из позиций можно не менее классных исполнителей поставить, чем эти, заебала эта предвзятость...
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сборная инвалидов)
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Посмотрев на дырку Буфона на воротах - стало ясно, что там будет один отработанный шлак - ну и Месси с Роналду везде как константа.
(ответить)
Марсело? Азар?
На их месте должны были быть Жорди Альба и Суарес (Роналду на фланг)
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Одни тупые залупы не видят топовости Азара
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Блять, какая же параша эта сборная.
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кто такие Азар и Конте ? какие сборные для них ? пенсы только не ссыте на себя. они днища. Де Брюйне согласен. Де Хеа то же мимо. Буфон 100% т.к. идет на пенсию. Кьелини то от куда ? Ну в место Алвеса я бы поставил Валенсию т.к. он лучше его. А так есть другие топы
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Где Неймар?
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Буффон)
РЕал + Месси, Азар.
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Но вить ливирпуль... клятi пенсi
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все заслуженно, кроме азаря, который через постель попал
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У египетской колбасы подгорает не по-детски. Кстати, Буффон тут лишний. Да и Кьеллини.
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И тут уже реаловские шлюхи, кроме Кроса...Ну азар?!! вы бля серьёзно!!!?? Это же днище ебу4ее из клуба уе6аНов...Да и вообще, всех из сливок надо менять, кроме кроса на игроков тех же позиций из ПСЖ...Да и распиаренного Азазазара я бы уволил и Гризманна поставил..
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Пока Азар тащит клуб, АПЛ, сборную, в порту непросыхая в трофейной нищете продолжают с 4-го места передёргивать на египетского бегунка.
просто д'но
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Азар и в топ 5 на своей позиции по итогу 2017 не войдет. Кто то из уефа лабирует своего жопастого любовника. Кто то приближенный к Реалу , судя по составу.
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пока Азар берет трофеи и попадает во все возможные списки сборных и топарей, а на сосолаха продолжают ссать ведь он тупой бездарный бегунок-односезонка. ору просто))
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азар топарик жутейший просто ору 200млн стоит
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