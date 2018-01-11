Де Брюйне и Азар вошли в символическую сборную УЕФА 2017 года

Эден Азар и Кевин Де Брюйне Полузащитники Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" и Эден Азар из "Челси" вошли в символическую сборную УЕФА по итогам 2017 года.

Де Брюйне и Азар стали единственными представителями Премьер-Лиги в символической сборной, однако в данном случае УЕФА вряд ли можно обвинить в предвзятости — состав команды определяли сами болельщики посредством онлайн-голосования.

Больше, чем Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед", места в воротах символической сборной, по мнению фанатов, оказался достоин Джалуиджи Буффон. А нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, исключительным образом отыгравший 2017 год, остался за спиной у Криштиану Роналду, Лионеля Месси и как раз Азара.

Еще одним сюрпризом, помимо Де Хеа и Кейна, стало отсутствие в символической сборной опорного полузащитника Нголо Канте, который в 2017 году привел "Челси" к чемпионству в Премьер-Лиге и финалу Кубка Англии.

Символическая сборная УЕФА 2017 года



Метки Азар, Де Брюйне, Манчестер Сити, УЕФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2556

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Последние комментарии:




  1. aacz 11.01.2018 20:07 # aacz
    Фото зачет)

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  2. aacz 11.01.2018 20:06 # aacz
    Одни старики.

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  3. rollik707 11.01.2018 19:51 # rollik707
    Привет, придурки! Вы еще с УЕФА поспорьте!

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  4. sirozhka-ne 11.01.2018 19:51 # sirozhka-ne
    Смешно, на любую из позиций можно не менее классных исполнителей поставить, чем эти, заебала эта предвзятость...

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  5. denmu1987 11.01.2018 18:58 # denmu1987
    сборная инвалидов)

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  6. skychnie-oboi 11.01.2018 18:14 # skychnie-oboi
    Посмотрев на дырку Буфона на воротах - стало ясно, что там будет один отработанный шлак - ну и Месси с Роналду везде как константа.

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  7. recyjoed 11.01.2018 17:48 # recyjoed
    Марсело? Азар?

    На их месте должны были быть Жорди Альба и Суарес (Роналду на фланг)

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  8. chelseafanmd 11.01.2018 17:37 # chelseafanmd
    Одни тупые залупы не видят топовости Азара

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  9. knvlay 11.01.2018 17:30 # knvlay
    Блять, какая же параша эта сборная.

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  10. sir-alex-67 11.01.2018 17:21 # sir-alex-67
    кто такие Азар и Конте ? какие сборные для них ? пенсы только не ссыте на себя. они днища. Де Брюйне согласен. Де Хеа то же мимо. Буфон 100% т.к. идет на пенсию. Кьелини то от куда ? Ну в место Алвеса я бы поставил Валенсию т.к. он лучше его. А так есть другие топы

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  11. suddenly 11.01.2018 17:20 # suddenly
    Где Неймар?

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  12. gidro-met 11.01.2018 17:13 # gidro-met
    Буффон)

    РЕал + Месси, Азар.

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  13. j-silver 11.01.2018 16:59 # j-silver
    Но вить ливирпуль... клятi пенсi

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  14. hammersmith 11.01.2018 16:55 # hammersmith
    все заслуженно, кроме азаря, который через постель попал

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  15. ganinilyha 11.01.2018 16:53 # ganinilyha
    У египетской колбасы подгорает не по-детски. Кстати, Буффон тут лишний. Да и Кьеллини.

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  16. valiverpool 11.01.2018 16:43 # valiverpool
    И тут уже реаловские шлюхи, кроме Кроса...Ну азар?!! вы бля серьёзно!!!?? Это же днище ебу4ее из клуба уе6аНов...Да и вообще, всех из сливок надо менять, кроме кроса на игроков тех же позиций из ПСЖ...Да и распиаренного Азазазара я бы уволил и Гризманна поставил..

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  17. sellman 11.01.2018 16:38 # sellman
    Пока Азар тащит клуб, АПЛ, сборную, в порту непросыхая в трофейной нищете продолжают с 4-го места передёргивать на египетского бегунка.

    просто д'но

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  18. highneken 11.01.2018 16:25 # highneken
    Азар и в топ 5 на своей позиции по итогу 2017 не войдет. Кто то из уефа лабирует своего жопастого любовника. Кто то приближенный к Реалу , судя по составу.

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  19. bezviz 11.01.2018 16:24 # bezviz
    пока Азар берет трофеи и попадает во все возможные списки сборных и топарей, а на сосолаха продолжают ссать ведь он тупой бездарный бегунок-односезонка. ору просто))

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  20. tursa 11.01.2018 16:13 # tursa
    азар топарик жутейший просто ору 200млн стоит

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