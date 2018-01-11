Де Брюйне и Азар вошли в символическую сборную УЕФА 2017 года

Полузащитники Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" и Эден Азар из "Челси" вошли в символическую сборную УЕФА по итогам 2017 года.

Де Брюйне и Азар стали единственными представителями Премьер-Лиги в символической сборной, однако в данном случае УЕФА вряд ли можно обвинить в предвзятости — состав команды определяли сами болельщики посредством онлайн-голосования.



Больше, чем Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед", места в воротах символической сборной, по мнению фанатов, оказался достоин Джалуиджи Буффон. А нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, исключительным образом отыгравший 2017 год, остался за спиной у Криштиану Роналду, Лионеля Месси и как раз Азара.



Еще одним сюрпризом, помимо Де Хеа и Кейна, стало отсутствие в символической сборной опорного полузащитника Нголо Канте, который в 2017 году привел "Челси" к чемпионству в Премьер-Лиге и финалу Кубка Англии.



