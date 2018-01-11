"Юнайтед" вступил в борьбу за Алексиса Санчеса

Алексис Санчес "Манчестер Юнайтед" предпринял отчаянную попытку перехватить нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

На днях появилась информация, что "Манчестер Сити" предложил "Арсеналу" 20 миллионов фунтов за Санчеса, предварительно договорившись с самим Алексисом об условиях личного контракта с зарплатой в 250 тыс. фунтов в неделю.

Однако теперь The Guardian стало известно, что в борьбу за 29-летнего игрока сборной Чили вступил главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, перебив предложение соседей с "Этихад" суммой в 25 млн. фунтов.

Также Моуриньо готов включить в сделку по Санчесу своего армянского плеймейкера Генриха Мхитаряна. Самому же Алексису "Юнайтед" предложит еще более выгодный контракт, нежели "горожане".

Данная попытка "дьяволов" перехватить Санчеса может показаться отчаянной, однако The Guardian утверждает, что Моуриньо "уверен" в приобретении игрока, несмотря на очевидное желание Алексиса воссоединиться со своим бывшим наставником по "Барселоне" Хосепом Гвардиолой.



Метки Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2018 15:40

Количество просмотров Просмотров: 8458

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 11.01.2018 20:14 # wengerrrro
    крч прое6ал на блек джеке 16к сегодня, пздц расстроился, не в первой но все равно, подумал что больше никогда ну его накуй, в итоге закинул ещё 4к, две ставки по 1.5 прое6ал, осталась 1к, выиграл, потом снова сталась 1к, в итоге щас вывожу 22к, вот так

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  2. khazret 11.01.2018 20:13 # khazret
    Катиперы, успокой свою ебанутую подружку monsiergood. Я на нее все ссу и ссу Ливерпульскую мочу, а она все не успокаивается. Окропи ее пенсовской уриной, может тогда успокоится этот бешеной пизды ребенок.

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  3. katy-perry 11.01.2018 20:06 # katy-perry
    хейтеры хорошо горят, Челси лучший клуб АПЛ, гребём трофеи лопатами, а бестрофейники и дальше будут позади с сосолахом
    ору просто))

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  4. cristean2 11.01.2018 19:47 # cristean2
    Почаны, есть какиенить позы чтоб норм пое6атся в машине, а то много чего перепробовал все крайне неудобно, есть тут шарящие за эту кухню?

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  5. katy-perry 11.01.2018 19:45 # katy-perry
    уже устал ссыкать на колбасу) но больше не на кого! все остальные или спрятались под мамкиными юбками, испугавшись моего гнева и струи, или вымерли

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  6. boavista 11.01.2018 19:25 # boavista
    Это как бы дело чести для Моуриньо:)

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  7. spartan 11.01.2018 19:08 # spartan
    владельцы и управляющие Монако - просто Гении. Брависсимо

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  8. imf-tau 11.01.2018 18:51 # imf-tau
    Кажется уже начали появляться глоры Бернли. Неожиданно.

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  9. skazka 11.01.2018 18:41 # skazka
    какие же на сайте конченые фаны ливерпуля и челси! Сжечь всех вас!

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  10. chr1s8rown 11.01.2018 18:30 # chr1s8rown
    геи соснули .
    он был целью ЛФК.
    надеюсь озила именно мы перехватим

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  11. chelsea-super 11.01.2018 18:22 # chelsea-super
    Бля его бы в Челси.

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  12. bezviz 11.01.2018 18:19 # bezviz
    забавно что именно после баварии Анчи посмотрел в сторону этого побитого и униженного клуба под названием арсиноль)

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  13. monsieurgood 11.01.2018 18:15 # monsieurgood
    продастся за арабские коврижки

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  14. element-ekb 11.01.2018 18:08 # element-ekb
    Лучше в муму чем сити. А еще лучше в Италию.

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  15. moskofidi 11.01.2018 18:02 # moskofidi
    Муму перебил предложение Сити по Алексису, но соснул. Гыыыы

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  16. valiverpool 11.01.2018 17:55 # valiverpool
    Для особо умных, повторюсь...меня взбесила там несколько позиций, касаемо ТОП11..клубы не затрагивает никто)) МС с чемпионством! МЮ, ТТХ - С хуй знает с чем поздравить, ЛФК с 3-м и 1/2 ЛЧ, Челси - не унывать от проёба Барсы (хоть я этого и не желаю, но так будет), Арсенал - вьебывайте ЛЕ и снова все 5 жжём в ЛЧ..Валенсию - с 2 или 3 местом, Бавария - гандоны, гелевому желаю съебать из европы в австралию после вылета от ПСЖ =)) Всё, фанат кэти пэрри - не отчаивайся, есть у неё пару песен..Всем удачи и болейте за любимый клуб!!

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  17. kojan 11.01.2018 17:53 # kojan
    вполне реально, ван Перси как пример и стал чемпом в МЮ...

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  18. mr-dodds 11.01.2018 17:48 # mr-dodds
    https://lenta.ru/news/2018/01/11/haha_classic/
    Суд украинской Винницы отправил на принудительное лечение мужчину, разобравшего все домашние электроприборы и газовый котел из-за уверенности в том, что дом отапливается российским газом. Мужчина не спал и не ел пять суток подряд, вынес все вещи из дома и пытался скурить свои документы на дворе.

    Саньчик, как там дела, купил уже пилу по металлу?

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  19. awesome-arsenal 11.01.2018 17:42 # awesome-arsenal
    Ну если дойдет дело, то надо мхитаряна забирать

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  20. moskofidi 11.01.2018 17:42 # moskofidi
    Колбаса тож заебала дрочить. Кавтинья ж отвалил 15кк дабы сбежать с этой помойки. Ну отдайте эти 15 лимонов и забирайте Кейту зимой.

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