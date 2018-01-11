"Юнайтед" вступил в борьбу за Алексиса Санчеса

"Манчестер Юнайтед" предпринял отчаянную попытку перехватить нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

На днях появилась информация, что "Манчестер Сити" предложил "Арсеналу" 20 миллионов фунтов за Санчеса, предварительно договорившись с самим Алексисом об условиях личного контракта с зарплатой в 250 тыс. фунтов в неделю.



Однако теперь The Guardian стало известно, что в борьбу за 29-летнего игрока сборной Чили вступил главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, перебив предложение соседей с "Этихад" суммой в 25 млн. фунтов.



Также Моуриньо готов включить в сделку по Санчесу своего армянского плеймейкера Генриха Мхитаряна. Самому же Алексису "Юнайтед" предложит еще более выгодный контракт, нежели "горожане".



Данная попытка "дьяволов" перехватить Санчеса может показаться отчаянной, однако The Guardian утверждает, что Моуриньо "уверен" в приобретении игрока, несмотря на очевидное желание Алексиса воссоединиться со своим бывшим наставником по "Барселоне" Хосепом Гвардиолой.