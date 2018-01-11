"Юнайтед" вступил в борьбу за Алексиса Санчеса
"Манчестер Юнайтед" предпринял отчаянную попытку перехватить нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.
На днях появилась информация, что "Манчестер Сити" предложил "Арсеналу" 20 миллионов фунтов за Санчеса, предварительно договорившись с самим Алексисом об условиях личного контракта с зарплатой в 250 тыс. фунтов в неделю.
Однако теперь The Guardian стало известно, что в борьбу за 29-летнего игрока сборной Чили вступил главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, перебив предложение соседей с "Этихад" суммой в 25 млн. фунтов.
Также Моуриньо готов включить в сделку по Санчесу своего армянского плеймейкера Генриха Мхитаряна. Самому же Алексису "Юнайтед" предложит еще более выгодный контракт, нежели "горожане".
Данная попытка "дьяволов" перехватить Санчеса может показаться отчаянной, однако The Guardian утверждает, что Моуриньо "уверен" в приобретении игрока, несмотря на очевидное желание Алексиса воссоединиться со своим бывшим наставником по "Барселоне" Хосепом Гвардиолой.
11.01.2018 15:40
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Последние комментарии:
крч прое6ал на блек джеке 16к сегодня, пздц расстроился, не в первой но все равно, подумал что больше никогда ну его накуй, в итоге закинул ещё 4к, две ставки по 1.5 прое6ал, осталась 1к, выиграл, потом снова сталась 1к, в итоге щас вывожу 22к, вот так
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Катиперы, успокой свою ебанутую подружку monsiergood. Я на нее все ссу и ссу Ливерпульскую мочу, а она все не успокаивается. Окропи ее пенсовской уриной, может тогда успокоится этот бешеной пизды ребенок.
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хейтеры хорошо горят, Челси лучший клуб АПЛ, гребём трофеи лопатами, а бестрофейники и дальше будут позади с сосолахом
ору просто))
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Почаны, есть какиенить позы чтоб норм пое6атся в машине, а то много чего перепробовал все крайне неудобно, есть тут шарящие за эту кухню?
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уже устал ссыкать на колбасу) но больше не на кого! все остальные или спрятались под мамкиными юбками, испугавшись моего гнева и струи, или вымерли
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Это как бы дело чести для Моуриньо:)
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владельцы и управляющие Монако - просто Гении. Брависсимо
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Кажется уже начали появляться глоры Бернли. Неожиданно.
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какие же на сайте конченые фаны ливерпуля и челси! Сжечь всех вас!
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геи соснули .
он был целью ЛФК.
надеюсь озила именно мы перехватим
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Бля его бы в Челси.
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забавно что именно после баварии Анчи посмотрел в сторону этого побитого и униженного клуба под названием арсиноль)
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продастся за арабские коврижки
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Лучше в муму чем сити. А еще лучше в Италию.
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Муму перебил предложение Сити по Алексису, но соснул. Гыыыы
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Для особо умных, повторюсь...меня взбесила там несколько позиций, касаемо ТОП11..клубы не затрагивает никто)) МС с чемпионством! МЮ, ТТХ - С хуй знает с чем поздравить, ЛФК с 3-м и 1/2 ЛЧ, Челси - не унывать от проёба Барсы (хоть я этого и не желаю, но так будет), Арсенал - вьебывайте ЛЕ и снова все 5 жжём в ЛЧ..Валенсию - с 2 или 3 местом, Бавария - гандоны, гелевому желаю съебать из европы в австралию после вылета от ПСЖ =)) Всё, фанат кэти пэрри - не отчаивайся, есть у неё пару песен..Всем удачи и болейте за любимый клуб!!
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вполне реально, ван Перси как пример и стал чемпом в МЮ...
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https://lenta.ru/news/2018/01/11/haha_classic/
Суд украинской Винницы отправил на принудительное лечение мужчину, разобравшего все домашние электроприборы и газовый котел из-за уверенности в том, что дом отапливается российским газом. Мужчина не спал и не ел пять суток подряд, вынес все вещи из дома и пытался скурить свои документы на дворе.
Саньчик, как там дела, купил уже пилу по металлу?
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Ну если дойдет дело, то надо мхитаряна забирать
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Колбаса тож заебала дрочить. Кавтинья ж отвалил 15кк дабы сбежать с этой помойки. Ну отдайте эти 15 лимонов и забирайте Кейту зимой.
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