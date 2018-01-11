Райан Сессеньон не покинет "Фулхэм" в январе

Вице-президент "Фулхэма" Тони Хан заверил, что "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэму" не удастся переманить левого защитника Райана Сессеньона в январе.

Как известно, на игрока юношеской сборной Англии (U-19) уже давно облизываются гранды Премьер-Лиги. При желании Райан легко мог бы стать самым дорогим тинейджером в английском футболе после перехода Антони Мартиаля в "Юнайтед" в 2015 году за 36 миллионов фунтов.



Однако свое развитие 17-летний Сессеньон продолжит у "дачников" — по крайней мере, в ближайшие полгода.



"Будущее Райана Сессеньона было предметом интенсивных спекуляций, поэтому я бы хотел объявить, что игрок останется в "Фулхэме" и не покинет клуб в январское трансферное окно. Райан является очень важным членом семьи "Фулхэма", и мы благодарны ему за то, что он будет вместе с нами сражаться за повышение в классе в этом сезоне", — сообщил Хан The Telegraph.