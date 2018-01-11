"Вест Хэм" готов продать Чичарито спустя полгода после покупки

Хавьер Эрнандес Спустя всего полгода после приобретения нападающего Хавьера Эрнандеса "Вест Хэм" готов продать бывшего игрока "Манчестер Юнайтед".

После своего назначения на тренерский мостик "молотобойцев" Дэвид Мойес предупредил, что мексиканец не дождется к себе особого отношения, даже несмотря на их совместную работу в "Манчестер Юнайтед".

С тех пор шотландец практически не доверяет Эрнанедесу, предпочитая ему в нападении Марко Арнаутовича и Энди Кэрролла. Теперь "Вест Хэм" готов и вовсе расстаться с нападающим, который прошлым летом обошелся клубу в 16 миллионов фунтов.

Как сообщает Sky Sports, Мойес остался недоволен составом, полученным в наследство от Славена Билича. Дэвида беспокоит явный крен в сторону нападения и минимум высококлассных защитников.

По информации источника, эту проблему Мойес собирается решить, расставшись именно с Эрнандесом. Прямо сейчас Хавьер зарабатывает 115 тысяч фунтов в неделю: его продажа позволит "Вест Хэму" высвободить средства на покупку защитников и заодно облегчить зарплатную ведомость.




Метки Вест Хэм, Эрнандес

Автор foxmcfc   

Дата 11.01.2018 14:15

Количество просмотров Просмотров: 3826

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  1. lahmatyj 11.01.2018 20:12 # lahmatyj
    Пиздец Мойша овцеебина.

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  2. kojan 11.01.2018 17:41 # kojan
    в Арсенал чичу, там заиграет...

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  3. osivori 11.01.2018 17:35 # osivori
    моиес чегой то вроде с дуба пизд.....лся, только пришел с разу на чичу окрысился, видать чича ему свое увольнение из маню напоминает

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  4. westhamunited 11.01.2018 17:02 # westhamunited
    Я бы взял его в Реал

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  5. mancunia-planet 11.01.2018 15:42 # mancunia-planet
    много видел его игру в этом сезоне, и лучше б не видел... даже условный Баштуваи продуктивнее Чичи. жаль что сднился мексикос, воспоминания времен САФа супер.

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  6. hammersmith 11.01.2018 14:59 # hammersmith
    huisas'ы

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  7. ganinilyha 11.01.2018 14:37 # ganinilyha
    Смолов > Горох

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  8. recyjoed 11.01.2018 14:21 # recyjoed
    Значит Смолова не будет? Раз защитники нужны. Пусть тогда Макеева купят. Перспективный парень

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