"Вест Хэм" готов продать Чичарито спустя полгода после покупки
Спустя всего полгода после приобретения нападающего Хавьера Эрнандеса "Вест Хэм" готов продать бывшего игрока "Манчестер Юнайтед".
После своего назначения на тренерский мостик "молотобойцев" Дэвид Мойес предупредил, что мексиканец не дождется к себе особого отношения, даже несмотря на их совместную работу в "Манчестер Юнайтед".
С тех пор шотландец практически не доверяет Эрнанедесу, предпочитая ему в нападении Марко Арнаутовича и Энди Кэрролла. Теперь "Вест Хэм" готов и вовсе расстаться с нападающим, который прошлым летом обошелся клубу в 16 миллионов фунтов.
Как сообщает Sky Sports, Мойес остался недоволен составом, полученным в наследство от Славена Билича. Дэвида беспокоит явный крен в сторону нападения и минимум высококлассных защитников.
По информации источника, эту проблему Мойес собирается решить, расставшись именно с Эрнандесом. Прямо сейчас Хавьер зарабатывает 115 тысяч фунтов в неделю: его продажа позволит "Вест Хэму" высвободить средства на покупку защитников и заодно облегчить зарплатную ведомость.
11.01.2018 14:15
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Пиздец Мойша овцеебина.
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в Арсенал чичу, там заиграет...
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моиес чегой то вроде с дуба пизд.....лся, только пришел с разу на чичу окрысился, видать чича ему свое увольнение из маню напоминает
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Я бы взял его в Реал
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много видел его игру в этом сезоне, и лучше б не видел... даже условный Баштуваи продуктивнее Чичи. жаль что сднился мексикос, воспоминания времен САФа супер.
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huisas'ы
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Смолов > Горох
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Значит Смолова не будет? Раз защитники нужны. Пусть тогда Макеева купят. Перспективный парень
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