Светская хроника за четверг

"Реал" нацелился на Эдена Азара и Мохамеда Салаха. "Монако" понизит цену за Тома Лемра до 61 миллиона фунтов. "Арсенал" зовет Малкома на место Алексиса Санчеса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Реал" вышел на контакт с представителями полузащитника "Челси" Эдена Азара. (Radio Montecarlo)



"Реал" планирует покупку звезды "Ливерпуля" Мохамеда Салаха на следующее лето. (Sport)



"Манчестер Сити" вступил в переговоры о приобретении защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса. (Daily Mail)



"Монако" готов понизить цену за полузащитника Тома Лемара, который интересен "Арсеналу" и "Ливерпулю", до 61 миллиона фунтов. (RMC)



Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан отказал "Баварии" и "Манчестер Сити", прежде чем согласился на переход в "Ювентус" следующим летом. (Tuttosport)



"Интер" заинтересован в аренде нападающего "Ливерпуля" Даниэля Старриджа. (Sky Sports)



"Арсенал" вступил в борьбу за нападающего "Бордо" Малкома, который интересен "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэму". (Daily Mail)



"Арсенал" видит в Малкоме замену для Алексиса Санчеса. (Daily Mirror)



"Арсенал" хочет заставить "Сити" заплатить 40 млн. фунтов за Санчеса. (Evening Standard)



"Арсенал" потребует от "Эвертона" ближе к 30 млн. фунтов за нападающего Тео Уолкотта. (Liverpool Echo)



"Юнайтед" готов отпустить полузащитника Генриха Мхитаряна назад в дортмундскую "Боруссию". (The Independent)



"Юнайтед" придется заплатить 27 млн. фунтов за полузащитника "Андерлехта" Леандера Дендонкера. (Manchester Evening News)



"Ливерпуль", "Ювентус" и "Интер" интересуются 20-летним полузащитником Николо Бареллой, однако "Кальяри" отпустит свою восходящую звезду только за 44 млн. фунтов. (talkSPORT)



Новичок МЛС "Лос-Анджелес" может выкупить нападающего Хавьера Эрнандеса у "Вест Хэма". (Evening Standard)



"Борнмут" хочет арендовать полузащитника "Челси" Чарли Мусонду. (Evening Standard)



Полузащитник "Бернли" Скотт Арфилд привлек интерес "Брайтона", "Кристал Пэлас" и "Вест Хэма". (Sky Sports)



"Кристал Пэлас" сделал предложение насчет нападающего "Фиорентины" Кумы Бабакара. (Sky Sports)



"Кристал Пэлас" близок к покупке нападающего "Вест Хэма" Диафры Сако. (Daily Mirror)



"Хаддерсфилд" согласовал компенсацию за полузащитника "Норвича" Алекса Притчарда в размере 14 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Борнмут" потребовал 15 млн. фунтов от "Вест Хэма" за полузащитника Харри Артера. (DailyMirror)



Другое



Защитник "Эвертона" Шеймус Коулмен приступил к тренировкам после почти 10 месяцев отсутствия с двойным переломом ноги. (ESPN)



Тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри согласился занять место Антонин Конте по окончании сезона. (Corriere dello Sport)



Бывший тренер "Уотфорда" Кике Санчес Флорес может возглавить "Стоук". (Daily Mail)



"Стоук" не рассматривает кандидатуру Славена Билича. (Sky Sports)



"Стоук" провел встречу с наставником сборной Ирландии Мартином О'Нилом, который готов взять на "Британию" и своего ассистента Роя Кина. (Irish Independent)



Полузащитник "Вест Бромвича" Джейк Ливермор избежал наказания со стороны FA за драку с фанатом "Вест Хэма". (The Telegraph)



Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо убедил боссов своего клуба следующим летом вновь отправиться в турне по США. (Daily Mirror)



20-летний защитник "Сити" Тосин Адарабиойо, до сих пор не выходивший с первых минут в рамках Премьер-Лиги, купил дом стоимостью 2.25 млн. фунтов. Зарплата юного игрока на "Этихад" составляет 25 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



Бывший тренер "Челси" и "Тоттенхэма" Андре Виллаш-Боаш угодил в госпиталь, получив травму во время заезда в ралли Дакар. (Daily Mirror)