Светская хроника за четверг
"Реал" нацелился на Эдена Азара и Мохамеда Салаха. "Монако" понизит цену за Тома Лемра до 61 миллиона фунтов. "Арсенал" зовет Малкома на место Алексиса Санчеса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
"Реал" вышел на контакт с представителями полузащитника "Челси" Эдена Азара. (Radio Montecarlo)
"Реал" планирует покупку звезды "Ливерпуля" Мохамеда Салаха на следующее лето. (Sport)
"Манчестер Сити" вступил в переговоры о приобретении защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса. (Daily Mail)
"Монако" готов понизить цену за полузащитника Тома Лемара, который интересен "Арсеналу" и "Ливерпулю", до 61 миллиона фунтов. (RMC)
Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан отказал "Баварии" и "Манчестер Сити", прежде чем согласился на переход в "Ювентус" следующим летом. (Tuttosport)
"Интер" заинтересован в аренде нападающего "Ливерпуля" Даниэля Старриджа. (Sky Sports)
"Арсенал" вступил в борьбу за нападающего "Бордо" Малкома, который интересен "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэму". (Daily Mail)
"Арсенал" видит в Малкоме замену для Алексиса Санчеса. (Daily Mirror)
"Арсенал" хочет заставить "Сити" заплатить 40 млн. фунтов за Санчеса. (Evening Standard)
"Арсенал" потребует от "Эвертона" ближе к 30 млн. фунтов за нападающего Тео Уолкотта. (Liverpool Echo)
"Юнайтед" готов отпустить полузащитника Генриха Мхитаряна назад в дортмундскую "Боруссию". (The Independent)
"Юнайтед" придется заплатить 27 млн. фунтов за полузащитника "Андерлехта" Леандера Дендонкера. (Manchester Evening News)
"Ливерпуль", "Ювентус" и "Интер" интересуются 20-летним полузащитником Николо Бареллой, однако "Кальяри" отпустит свою восходящую звезду только за 44 млн. фунтов. (talkSPORT)
Новичок МЛС "Лос-Анджелес" может выкупить нападающего Хавьера Эрнандеса у "Вест Хэма". (Evening Standard)
"Борнмут" хочет арендовать полузащитника "Челси" Чарли Мусонду. (Evening Standard)
Полузащитник "Бернли" Скотт Арфилд привлек интерес "Брайтона", "Кристал Пэлас" и "Вест Хэма". (Sky Sports)
"Кристал Пэлас" сделал предложение насчет нападающего "Фиорентины" Кумы Бабакара. (Sky Sports)
"Кристал Пэлас" близок к покупке нападающего "Вест Хэма" Диафры Сако. (Daily Mirror)
"Хаддерсфилд" согласовал компенсацию за полузащитника "Норвича" Алекса Притчарда в размере 14 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Борнмут" потребовал 15 млн. фунтов от "Вест Хэма" за полузащитника Харри Артера. (DailyMirror)
Другое
Защитник "Эвертона" Шеймус Коулмен приступил к тренировкам после почти 10 месяцев отсутствия с двойным переломом ноги. (ESPN)
Тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри согласился занять место Антонин Конте по окончании сезона. (Corriere dello Sport)
Бывший тренер "Уотфорда" Кике Санчес Флорес может возглавить "Стоук". (Daily Mail)
"Стоук" не рассматривает кандидатуру Славена Билича. (Sky Sports)
"Стоук" провел встречу с наставником сборной Ирландии Мартином О'Нилом, который готов взять на "Британию" и своего ассистента Роя Кина. (Irish Independent)
Полузащитник "Вест Бромвича" Джейк Ливермор избежал наказания со стороны FA за драку с фанатом "Вест Хэма". (The Telegraph)
Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо убедил боссов своего клуба следующим летом вновь отправиться в турне по США. (Daily Mirror)
20-летний защитник "Сити" Тосин Адарабиойо, до сих пор не выходивший с первых минут в рамках Премьер-Лиги, купил дом стоимостью 2.25 млн. фунтов. Зарплата юного игрока на "Этихад" составляет 25 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)
Бывший тренер "Челси" и "Тоттенхэма" Андре Виллаш-Боаш угодил в госпиталь, получив травму во время заезда в ралли Дакар. (Daily Mirror)
11.01.2018 14:00
Просмотров: 10596
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Последние комментарии:
Интересно, что еще известно о нападающем "Фиорентины", кроме того, что он является кумой какого-то Бабакара?
(ответить)
Арсенал вообще лохи обосцаные, хотят заставить МС платить 40 м за игрока который через 6 месяцев будет бесплатным)
(ответить)
))
надеюсь, продавать арбузы у тебя получается лучше
(ответить)
Одним приятным зимним днем
Решили колбасята пенсов угостить.
Но пенсы тут же - "Мы не пьем!
Достало. Пора бы нас простить!"
"Там скюмы есть - вот их поите",
Сквозь слёзы тут бормочет Грито-лох.
"Ну вот уж нет, вы нас простите,
Но пенсу ведь моча необходима чтоб не здох!"
Шумит волна и пена хлещет,
Вновь утопает премьершип.
Пинсота в подшконарье трепещет.
Михайло рад, а Фапля РИП.
(ответить)
А другая уринополовина,
Вдруг пропала. Как же быть?
Раимбек, ну ты скотина,
Скюмам тоже нужно жить.
(ответить)
Салах простой деревенский парень, бородатенький, не вписывается в мадридский гей face-контроль, не перейдет он туда никогда. Другое дело лондонский гритожоп, ну вылитый пед, спит и видит наверное себя в форме Реала, после или до ЧМ перейдет если реально им интересуются
(ответить)
Открывайте пинсы рты!
Нет, же, это не цветы!
Это вы привыкли пить.
Пора этим Гритку окропить.
(ответить)
Corriere dello Sport: Карло Анчелотти летом сменит Арсена Венгера в «Арсенале».
Неужели сбылись мечты гуннерастов?
(ответить)
пздц Боаш красава, поссал на щолси, взяв огромную компенсацию, и развлекается, прожигает жизнь
(ответить)
Открывайте пинсы рот -
Я привез для вас компот!
Там и сливы и малина
И урины половина!
(ответить)
20-летний защитник "Сити" Тосин Адарабиойо, до сих пор не выходивший с первых минут в рамках Премьер-Лиги, купил дом стоимостью 2.25 млн. фунтов. Зарплата юного игрока на "Этихад" составляет 25 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)
Источник: http://fapl.ru/posts/59800/
налоговой нет на этого пиздюка, он 7,5 лет не ел не пил, чтобы этот дом купить, еще и налоги не платил! жулье чернамазое!
(ответить)
дибилов в мю
(ответить)
дибала в мю
(ответить)
"Монако" готов понизить цену за полузащитника Тома Лемара, который интересен "Арсеналу" и "Ливерпулю", до 61 миллиона фунтов. (RMC)
чувствуют что могут проeбаться с бабками,кек
(ответить)
реал подтвердил, что солак > озар
(ответить)
я бы симеоне хотел видеть, вот сразу несколько преимуществ над Конте:
1)не конфликтный, с игроками ладит, умеет создать правильную атмосферу в раздевалке, в отличии от Жозе и Конте! с руководством хорошо ладит
2)трансферы - он какраз тот Человек, который умеет найти классного игрока за малые деньги и раскрыть его, он не ноет о малом бюджете, что ему не покупают основных игроков топ клубов
3)при нем хорошо играют ветераны, у Челси обычно после 30 уже лавочка, спад, а он может реанимировать престарелых Виллиана и Педро
4)мотиватор - он как и Конте с Жозе, прекрасный мотиватор, и возможно даже лучше, у него футбол основан на страсти, таких заряженных игроков как у атмд я еще нигде не видел
5)добивается результата даже с ноунеймами и стариками - с ссаными тьаго и габи он рвал всю лигу и ЛЧ, а с Канте и Бакайоко он сделает непроходимый центр!
6)может притащить с собой 2-3 классных игрока из примеры или атмд, например Коке, о котором я просто мечтаю, или Гризманн, Облак если вдруг носатый свалит в среал
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Еще полгода назад все фапали на всяких Конноров, Диасов и Хабибов. А че теперь про них ничо не слышно? Эй, утупки, че с вами стало?
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де хеа
м а р к о с а л о н с о
кроос-канте-де брёйне
месси-кейн-неймар
(ответить)
думал поссать на пенсов,но чот так лень(
(ответить)
Челси" нацелился на Эдена Азара и Мохамеда Салаха
(ответить)
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