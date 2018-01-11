Венгер: "Хочу, чтобы Санчес остался"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что по-прежнему хочет сохранить Алексиса Санчеса, несмотря на усилившиеся спекуляции о будущем чилийского нападающего.

Согласно слухам, "Манчестер Сити" уже предложил 29 миллионов фунтов за Санчеса, который неожиданно остался вне стартового состава "канониров" на первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Челси".



Однако Венгер отрицает, что оставил Алексиса на лавке из-за трансферных спекуляций. Арсен по-прежнему надеется, что 29-летний чилиец передумает уходить из клуба.



"Выбор состава не имеет никакого отношения к трансферному рынку. Я не должен оправдываться за каждое свое решение".



"Ожидаю ли я, что Санчес останется? Я этого хочу. Я хочу сохранить его как можно дольше. Потому что он очень важный игрок для нас, и когда он вышел на замену сегодня вечером, вы сразу могли увидеть, что он начал создавать угрозу".



"Люди не очень хорошо знают Алексиса Санчеса. Он тот парень, который полностью сосредоточен на игре в футбол. Вы видели, как он вышел сегодня? Как игрок, который хочет играть в футбол. Он умеет отличать происходящее снаружи и происходящее на футбольном поле".



"Мы имеем дело с фактами, а не психологическими теориями, и в случае с Алексисом он на 100 процентов погружается в игру в футбол, когда выходит на поле. Для меня не проблема, подпишет он новый контракт сейчас или в июне. Для меня важен следующий матч".



"Я не понимаю, как это видите вы. Мне не важно, как долго действует мой контракт. Я хочу проводить следующий матч, словно я здесь навсегда. Вы говорите, что самоотдача игрока связана с длительностью его контракта, но я совершенно в это не верю", — цитирует Венгера Sky Sports.