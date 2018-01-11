Лукаку готов засудить Мошири за оскорбление чувств верующих

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может подать в суд на хозяина "Эвертона" Фарада Мошири, который заявил, что новый контракт с игроком сорвался из-за предсказания вуду.

Во время ежегодной встречи акционеров мерсисайдского клуба Мошири рассказал невероятную историю о том, что прошлым летом "ириски" были в шаге от продления сотрудничества с Лукаку, но в последний момент бельгийцу позвонила мать и, сославшись на предсказание вуду, посоветовала сыну постараться перейти в "Челси", а не заключать новую сделку с "Эвертоном".



Подобного рода заявление со стороны Мошири стало сюрпризом для Лукаку, который является набожным католиком. Теперь Ромелу готов наказать в суде своего бывшего босса за оскорбление чувств верующих.



"Решение Ромелу не имеет никакого отношения к вуду. Он дистанцируется от подобного рода заявлений и теперь обратится к юристам для консультаций относительно подачи судебного иска".



"Ромелу является набожным католиком, и вуду не имеет отношения к его жизни или его убеждениям. Он просто не верил в "Эвертон" и проект мистера Мошири. Именно поэтому он не хотел подписывать новый контракт ни на каких условиях. Он хотел сделать следующий шаг в карьере и иметь возможность для ухода", — сообщил представитель Лукаку BBC.