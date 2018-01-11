Федор Смолов хочет перейти в "Вест Хэм"

Федор Смолов Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов надеется получить приглашение из "Вест Хэма" в этом месяце.

Как стало известно Sky Sports, главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес может серьезно обновить линию нападения своей команды в зимнее трансферное окно. По информации издания, "Вест Хэм" уже обсуждает продажу Диафры Сако в "Кристал Пэлас".

Не выглядит определенным и будущее Энди Кэрролла с Хавьером Эрнандесом. Первого сватают в "Челси" на роль дублера Альваро Мораты, а интерес ко второму проявляет новичок МЛС "Лос-Анджелес".

На место одного или нескольких нападающих, которые покинут Восточный Лондон в январе, может прийти Смолов, забивший 59 голов в 90 матчах за "Краснодар" и 11 в 28 за сборную России.

Сообщается, что 27-летний россиянин, оцениваемый в 15 миллионов фунтов, находится в ожидании звонка от Мойеса. Сам Федор полон желания попробовать себя в Премьер-Лиге.



Метки Вест Хэм, Краснодар, Смолов

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. skazka 11.01.2018 06:31 # skazka
    Как же я хочу чтоб Федя пробился туда! Буду болеть за ВХ всем сердцем!!

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  2. rap-woiska 11.01.2018 06:29 # rap-woiska
    Было бы интересно посмотреть на него, игрок более менее добротный по сравнению с другими рашкинскими

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  3. theo-zm 11.01.2018 06:10 # theo-zm
    Рашкин игроки только дома сидеть

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