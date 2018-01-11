Федор Смолов хочет перейти в "Вест Хэм"
Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов надеется получить приглашение из "Вест Хэма" в этом месяце.
Как стало известно Sky Sports, главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес может серьезно обновить линию нападения своей команды в зимнее трансферное окно. По информации издания, "Вест Хэм" уже обсуждает продажу Диафры Сако в "Кристал Пэлас".
Не выглядит определенным и будущее Энди Кэрролла с Хавьером Эрнандесом. Первого сватают в "Челси" на роль дублера Альваро Мораты, а интерес ко второму проявляет новичок МЛС "Лос-Анджелес".
На место одного или нескольких нападающих, которые покинут Восточный Лондон в январе, может прийти Смолов, забивший 59 голов в 90 матчах за "Краснодар" и 11 в 28 за сборную России.
Сообщается, что 27-летний россиянин, оцениваемый в 15 миллионов фунтов, находится в ожидании звонка от Мойеса. Сам Федор полон желания попробовать себя в Премьер-Лиге.
11.01.2018 06:00
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Как же я хочу чтоб Федя пробился туда! Буду болеть за ВХ всем сердцем!!
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Было бы интересно посмотреть на него, игрок более менее добротный по сравнению с другими рашкинскими
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Рашкин игроки только дома сидеть
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