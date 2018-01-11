Венгер подтвердил травму Уилшира и отъезд Кокелена

Джек Уилшир После безголевой ничьей с "Челси" в полуфинале Кубка Лиги наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил новую травму у Джека Уилшира и отъезд из клуба Франсиса Кокелена.

В матче на "Стэмфорд Бридж" Уилширу была оказана честь примерить капитанскую повязку, однако вскоре после перерыва 26-летний полузащитник был вынужден покинуть поле, получив очередную травму лодыжки.

"У него растяжение лодыжки, и на первый взгляд кажется, что не все так плохо, но к воскресенью, конечно, он вряд ли поправится. Я не знаю, сколько он пропустит. Жаль его потерять, когда он набрал такую хорошую форму. Он получил травму, неудачно заблокировав удар, однако это его хорошая лодыжка, поэтому я вполне позитивен. Проблема именно с сухожилием, не с костью", — цитирует Венгера официальный веб-сайт "Арсенала".

Кроме того, Арсен подтвердил информацию, что Кокелен уже сыграл свой последний матч за "канониров". Франсис действительно завершает переход в "Валенсию" по сделке стоимостью 12 миллионов фунтов.

"Он направляется в "Валенсию". Он не проводил достаточно матчей за нас в этом сезоне. Ему поступило предложение, и я позволил ему уйти", — цитирует Венгера Evening Standard.



Метки Арсенал, Валенсия, Венгер, Кокелен, травмы, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2018 01:55

Количество просмотров Просмотров: 2481

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. moskofidi 11.01.2018 07:34 # moskofidi
    Только начал збс играть(

    (ответить)

  2. recyjoed 11.01.2018 02:18 # recyjoed
    Зажжет во второй половине сезона в Валенсии. Попадёт в сборную. Выбьет из основы Покпу. Летом за 120 лямов перейдет в Челси.

    (ответить)

  3. monsieurgood 11.01.2018 02:04 # monsieurgood
    ну это просто праздник какой-то

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: