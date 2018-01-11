Венгер подтвердил травму Уилшира и отъезд Кокелена

После безголевой ничьей с "Челси" в полуфинале Кубка Лиги наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил новую травму у Джека Уилшира и отъезд из клуба Франсиса Кокелена.

В матче на "Стэмфорд Бридж" Уилширу была оказана честь примерить капитанскую повязку, однако вскоре после перерыва 26-летний полузащитник был вынужден покинуть поле, получив очередную травму лодыжки.



"У него растяжение лодыжки, и на первый взгляд кажется, что не все так плохо, но к воскресенью, конечно, он вряд ли поправится. Я не знаю, сколько он пропустит. Жаль его потерять, когда он набрал такую хорошую форму. Он получил травму, неудачно заблокировав удар, однако это его хорошая лодыжка, поэтому я вполне позитивен. Проблема именно с сухожилием, не с костью", — цитирует Венгера официальный веб-сайт "Арсенала".



Кроме того, Арсен подтвердил информацию, что Кокелен уже сыграл свой последний матч за "канониров". Франсис действительно завершает переход в "Валенсию" по сделке стоимостью 12 миллионов фунтов.



"Он направляется в "Валенсию". Он не проводил достаточно матчей за нас в этом сезоне. Ему поступило предложение, и я позволил ему уйти", — цитирует Венгера Evening Standard.