Венгер подтвердил травму Уилшира и отъезд Кокелена
После безголевой ничьей с "Челси" в полуфинале Кубка Лиги наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил новую травму у Джека Уилшира и отъезд из клуба Франсиса Кокелена.
В матче на "Стэмфорд Бридж" Уилширу была оказана честь примерить капитанскую повязку, однако вскоре после перерыва 26-летний полузащитник был вынужден покинуть поле, получив очередную травму лодыжки.
"У него растяжение лодыжки, и на первый взгляд кажется, что не все так плохо, но к воскресенью, конечно, он вряд ли поправится. Я не знаю, сколько он пропустит. Жаль его потерять, когда он набрал такую хорошую форму. Он получил травму, неудачно заблокировав удар, однако это его хорошая лодыжка, поэтому я вполне позитивен. Проблема именно с сухожилием, не с костью", — цитирует Венгера официальный веб-сайт "Арсенала".
Кроме того, Арсен подтвердил информацию, что Кокелен уже сыграл свой последний матч за "канониров". Франсис действительно завершает переход в "Валенсию" по сделке стоимостью 12 миллионов фунтов.
"Он направляется в "Валенсию". Он не проводил достаточно матчей за нас в этом сезоне. Ему поступило предложение, и я позволил ему уйти", — цитирует Венгера Evening Standard.
11.01.2018 01:55
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Только начал збс играть(
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Зажжет во второй половине сезона в Валенсии. Попадёт в сборную. Выбьет из основы Покпу. Летом за 120 лямов перейдет в Челси.
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ну это просто праздник какой-то
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