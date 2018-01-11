"Челси" и "Арсенал" сыграли в скучную ничью
Первый полуфинальный матч Кубка Лиги между "Челси" и "Арсеналом" завершился вничью. Несмотря на преимущество по моментам, команде Антонио Конте так и не удалось поразить чужие ворота — 0:0.
Главный тренер "синих" Антонио Конте выставил приближенный к оптимальному состав, даже вернув на ворота Тибо Куртуа. Эден Азар и Сеск Фабрегас вышли поддерживать Альваро Морату. Подписавший новый контракт Андреас Кристенсен расположился в центре обороны.
Нападающий "канониров" Алексис Санчес оказался только на лавке, а Месут Озил не попал и туда из-за травмы колена. Алекс Ивоби вышел с первых минут, несмотря на историю с участием в вечеринке накануне матча Кубка Англии против "Ноттингем Форест". Джек Уилшир примерил капитанскую повязку.
Матч начался чрезвычайно неторопливо. Предвкушая вторые 90 минут на "Эмирейтс", команды решили никуда не спешить и вяло катали мяч.
Первый опасный момент возник только на 24-й минуте, когда Виктор Мосес с правого фланга вошел в штрафную и нанес хлесткий удар в ближний угол. Давид Оспина отразил мяч перед собой, но тут же исправился, не позволив никому сыграть на добивании.
Спустя четыре минуты Мосес повторил этот номер, пробив с еще более острого угла, но на сей раз Оспина сыграл надежно.
"Арсенал" впервые огрызнулся только на 39-й минуте, когда Антонио Рюдигер неудачно отбил мяч прямо на Ивоби, и тот незамедлительно пробил, заставив Куртуа совершить хороший сейв в углу ворот.
Заключительный в первом тайме момент возник перед самым перерывом, когда Фабрегас наносил удар головой после навесной передачи Сесара Аспиликуэты. Однако Оспина хорошо занял позицию и легко забрал мяч.
В начале второго тайма обнаружил себя Мората, сперва ударом с дистанции размяв Оспину, а затем попав в основание штанги практически с нулевого угла. "Канониры" же тем временем потеряли с травмой Уилшира.
"Челси" атаковал гораздо острее, чаще выходя на ударные позиции и чаще попадая в створ, однако для гола все равно сделал недостаточно. В концовке матча темп упал, и команды согласились продолжить выяснение отношений во второй встрече 24 января.
"Челси" — "Арсенал" — 0:0 (0:0)
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мосес, Канте, Фабрегас, Дринкуотер (Виллиан 68), Алонсо, Азар (Бакайоко 84), Мората (Батшуайи 87).
"Арсенал": Оспина, Чемберс, Мустафи, Холдинг, Беллерин, Уилшир (Эльнени 57), Джака, Мэйтланд-Найлс, Ивоби, Лакасетт (Санчес 66), Уэлбек.
Предупреждения: Канте — Джака, Эльнени.
11.01.2018 00:55
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Последние комментарии:
Разорвали арсенал 0-0))
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Специально не забили...чтобы унизить на эмерейтс....
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Это основной состав Арсенала на следующий сезон , просто заранее наигрывать стали
(ответить)
в очередной раз убедился, что найлс отсасывает у старого за место в основе. ивобли мразина та ещё
пздц что с командой стало...
но без 6х игроков основы окропить щленсе ахаххаха
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Ска пуканиры не изменяют своим традициям))
https://pp.userapi.com/c841021/v841021317/5b91c/NOJ5BxucPBc.jpg
(ответить)
При мовринью чилсы абсолютно в любом составе и расположении обынрывали аснл, даже когда место во второй десятке занимали, умудрились как-то на эмирейтс выйграть. Теперь же при конте ситуация поменялась с ног на голову.
На самом деле в прошлом сезоне команде конте удавалось удачно использовать контры, благодаря защитной схеме, в этом же году соперник от них просто стал закрываться. Итальянцу надо что-то менять в игре, как это сделал клопп
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Чо там, поддержим Морату в твиттере и инсте, чтоб пачками клал? Тут членив говорят безотказный метод.
(ответить)
Morata идиот, как так можно играть??? Ни разу нормально епизод не хакрнчил! Конте это уже точно не невезение
(ответить)
И даже выпустив максимальную основу контекс умудрился обдристаться
(ответить)
Я не смотрел игру, но мне уже скучно. гритка как дела?
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федя, яша, залупаша. ща вас всех колбасой накормлю.
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и завалите вафельницы детки ...
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всё это конторные игры.
Челси должен был на изи выигрывать каждый из этих матчей, но....из-за того что Арсенал считается приближенной к топом командой кэф на победу Челси должны давать не 1,35 или 1,23 как обычно. А 2- 2,5. Всё на это ставят по привычке со времен Дрогба...и теперь мы видим какие-то чудеса на поле происходят, лишь бы только не случилось то, что должно.
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Я расстроен - а это хуёво.
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пздц докатились.. раньше гунерасты были нашими сучками, а щас унылые ничейки катаем..
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Прощай Конте, выиграть на везении чемпик - это солидный резалт как бы там не было.
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Как вы считаете, если к колбаснику подойдет пенс и предложит игру "За каждый выпитый тобой стакан желтенькой и опустошу два таких", сколько дней подряд этот портовый чухан будет пить не просыхая?
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сыграй в такой манере против аснла команды даунов, орущих тут, все бы уповали на невезение и отскок пуховика.
Сыграли в эконом режиме против автобуса, которому только второго вратаря вместо Ляказета на поле не хватало. Во втором матче Венгеру придется играть на победу и раскрыться. Может на это и был рассчет Контекса.
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Я ни на что не намекаю, но членче уже третий раз подряд играет вничью после того, как контекс решил посостязаться с Жозе в майндгеймз
такие дела)
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По хорошему нужно заключать с Конте контракт на 10 лет и давать ему полный карт-бланш на трансферы. Он в рот выебет всех это 100%.или уйдет в реал. Вот и все.
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