"Челси" и "Арсенал" сыграли в скучную ничью

Алекс Ивоби и Антонио Рюдигер Первый полуфинальный матч Кубка Лиги между "Челси" и "Арсеналом" завершился вничью. Несмотря на преимущество по моментам, команде Антонио Конте так и не удалось поразить чужие ворота — 0:0.

Главный тренер "синих" Антонио Конте выставил приближенный к оптимальному состав, даже вернув на ворота Тибо Куртуа. Эден Азар и Сеск Фабрегас вышли поддерживать Альваро Морату. Подписавший новый контракт Андреас Кристенсен расположился в центре обороны.

Нападающий "канониров" Алексис Санчес оказался только на лавке, а Месут Озил не попал и туда из-за травмы колена. Алекс Ивоби вышел с первых минут, несмотря на историю с участием в вечеринке накануне матча Кубка Англии против "Ноттингем Форест". Джек Уилшир примерил капитанскую повязку.

Матч начался чрезвычайно неторопливо. Предвкушая вторые 90 минут на "Эмирейтс", команды решили никуда не спешить и вяло катали мяч.

Первый опасный момент возник только на 24-й минуте, когда Виктор Мосес с правого фланга вошел в штрафную и нанес хлесткий удар в ближний угол. Давид Оспина отразил мяч перед собой, но тут же исправился, не позволив никому сыграть на добивании.

Спустя четыре минуты Мосес повторил этот номер, пробив с еще более острого угла, но на сей раз Оспина сыграл надежно.

"Арсенал" впервые огрызнулся только на 39-й минуте, когда Антонио Рюдигер неудачно отбил мяч прямо на Ивоби, и тот незамедлительно пробил, заставив Куртуа совершить хороший сейв в углу ворот.

Заключительный в первом тайме момент возник перед самым перерывом, когда Фабрегас наносил удар головой после навесной передачи Сесара Аспиликуэты. Однако Оспина хорошо занял позицию и легко забрал мяч.

В начале второго тайма обнаружил себя Мората, сперва ударом с дистанции размяв Оспину, а затем попав в основание штанги практически с нулевого угла. "Канониры" же тем временем потеряли с травмой Уилшира.

"Челси" атаковал гораздо острее, чаще выходя на ударные позиции и чаще попадая в створ, однако для гола все равно сделал недостаточно. В концовке матча темп упал, и команды согласились продолжить выяснение отношений во второй встрече 24 января.

"Челси" — "Арсенал" — 0:0 (0:0)

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мосес, Канте, Фабрегас, Дринкуотер (Виллиан 68), Алонсо, Азар (Бакайоко 84), Мората (Батшуайи 87).

"Арсенал": Оспина, Чемберс, Мустафи, Холдинг, Беллерин, Уилшир (Эльнени 57), Джака, Мэйтланд-Найлс, Ивоби, Лакасетт (Санчес 66), Уэлбек.

Предупреждения: Канте — Джака, Эльнени.



Метки Арсенал, Кубок Лиги, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.01.2018 00:55

Количество просмотров Просмотров: 4677

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 11.01.2018 08:05 # mixmaster
    Разорвали арсенал 0-0))

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  2. chelsealondon 11.01.2018 08:02 # chelsealondon
    Специально не забили...чтобы унизить на эмерейтс....

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  3. romboy 11.01.2018 07:49 # romboy
    Это основной состав Арсенала на следующий сезон , просто заранее наигрывать стали

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  4. wengerrrro 11.01.2018 07:18 # wengerrrro
    в очередной раз убедился, что найлс отсасывает у старого за место в основе. ивобли мразина та ещё
    пздц что с командой стало...
    но без 6х игроков основы окропить щленсе ахаххаха

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  5. admet 11.01.2018 07:13 # admet
    Ска пуканиры не изменяют своим традициям))
    https://pp.userapi.com/c841021/v841021317/5b91c/NOJ5BxucPBc.jpg

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  6. liverfun 11.01.2018 07:10 # liverfun
    При мовринью чилсы абсолютно в любом составе и расположении обынрывали аснл, даже когда место во второй десятке занимали, умудрились как-то на эмирейтс выйграть. Теперь же при конте ситуация поменялась с ног на голову.
    На самом деле в прошлом сезоне команде конте удавалось удачно использовать контры, благодаря защитной схеме, в этом же году соперник от них просто стал закрываться. Итальянцу надо что-то менять в игре, как это сделал клопп

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  7. stevens 11.01.2018 05:58 # stevens
    Чо там, поддержим Морату в твиттере и инсте, чтоб пачками клал? Тут членив говорят безотказный метод.

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  8. zhoma1986 11.01.2018 05:22 # zhoma1986
    Morata идиот, как так можно играть??? Ни разу нормально епизод не хакрнчил! Конте это уже точно не невезение

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  9. rap-woiska 11.01.2018 04:52 # rap-woiska
    И даже выпустив максимальную основу контекс умудрился обдристаться

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  10. tjk4 11.01.2018 03:56 # tjk4
    Я не смотрел игру, но мне уже скучно. гритка как дела?

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  11. palach221078 11.01.2018 02:45 # palach221078
    федя, яша, залупаша. ща вас всех колбасой накормлю.

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  12. palach221078 11.01.2018 02:43 # palach221078
    и завалите вафельницы детки ...

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  13. gidro-met 11.01.2018 02:42 # gidro-met
    всё это конторные игры.


    Челси должен был на изи выигрывать каждый из этих матчей, но....из-за того что Арсенал считается приближенной к топом командой кэф на победу Челси должны давать не 1,35 или 1,23 как обычно. А 2- 2,5. Всё на это ставят по привычке со времен Дрогба...и теперь мы видим какие-то чудеса на поле происходят, лишь бы только не случилось то, что должно.

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  14. palach221078 11.01.2018 02:42 # palach221078
    Я расстроен - а это хуёво.

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  15. pan1ka 11.01.2018 01:41 # pan1ka
    пздц докатились.. раньше гунерасты были нашими сучками, а щас унылые ничейки катаем..

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  16. skychnie-oboi 11.01.2018 01:37 # skychnie-oboi
    Прощай Конте, выиграть на везении чемпик - это солидный резалт как бы там не было.

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  17. farot 11.01.2018 01:35 # farot
    Как вы считаете, если к колбаснику подойдет пенс и предложит игру "За каждый выпитый тобой стакан желтенькой и опустошу два таких", сколько дней подряд этот портовый чухан будет пить не просыхая?

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  18. farot 11.01.2018 01:30 # farot
    сыграй в такой манере против аснла команды даунов, орущих тут, все бы уповали на невезение и отскок пуховика.

    Сыграли в эконом режиме против автобуса, которому только второго вратаря вместо Ляказета на поле не хватало. Во втором матче Венгеру придется играть на победу и раскрыться. Может на это и был рассчет Контекса.

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  19. imfake 11.01.2018 01:23 # imfake
    Я ни на что не намекаю, но членче уже третий раз подряд играет вничью после того, как контекс решил посостязаться с Жозе в майндгеймз
    такие дела)

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  20. golokante 11.01.2018 01:21 # golokante
    По хорошему нужно заключать с Конте контракт на 10 лет и давать ему полный карт-бланш на трансферы. Он в рот выебет всех это 100%.или уйдет в реал. Вот и все.

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