"Челси" и "Арсенал" сыграли в скучную ничью

Первый полуфинальный матч Кубка Лиги между "Челси" и "Арсеналом" завершился вничью. Несмотря на преимущество по моментам, команде Антонио Конте так и не удалось поразить чужие ворота — 0:0.

Главный тренер "синих" Антонио Конте выставил приближенный к оптимальному состав, даже вернув на ворота Тибо Куртуа. Эден Азар и Сеск Фабрегас вышли поддерживать Альваро Морату. Подписавший новый контракт Андреас Кристенсен расположился в центре обороны.



Нападающий "канониров" Алексис Санчес оказался только на лавке, а Месут Озил не попал и туда из-за травмы колена. Алекс Ивоби вышел с первых минут, несмотря на историю с участием в вечеринке накануне матча Кубка Англии против "Ноттингем Форест". Джек Уилшир примерил капитанскую повязку.



Матч начался чрезвычайно неторопливо. Предвкушая вторые 90 минут на "Эмирейтс", команды решили никуда не спешить и вяло катали мяч.



Первый опасный момент возник только на 24-й минуте, когда Виктор Мосес с правого фланга вошел в штрафную и нанес хлесткий удар в ближний угол. Давид Оспина отразил мяч перед собой, но тут же исправился, не позволив никому сыграть на добивании.



Спустя четыре минуты Мосес повторил этот номер, пробив с еще более острого угла, но на сей раз Оспина сыграл надежно.



"Арсенал" впервые огрызнулся только на 39-й минуте, когда Антонио Рюдигер неудачно отбил мяч прямо на Ивоби, и тот незамедлительно пробил, заставив Куртуа совершить хороший сейв в углу ворот.



Заключительный в первом тайме момент возник перед самым перерывом, когда Фабрегас наносил удар головой после навесной передачи Сесара Аспиликуэты. Однако Оспина хорошо занял позицию и легко забрал мяч.



В начале второго тайма обнаружил себя Мората, сперва ударом с дистанции размяв Оспину, а затем попав в основание штанги практически с нулевого угла. "Канониры" же тем временем потеряли с травмой Уилшира.



"Челси" атаковал гораздо острее, чаще выходя на ударные позиции и чаще попадая в створ, однако для гола все равно сделал недостаточно. В концовке матча темп упал, и команды согласились продолжить выяснение отношений во второй встрече 24 января.



"Челси" — "Арсенал" — 0:0 (0:0)



"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мосес, Канте, Фабрегас, Дринкуотер (Виллиан 68), Алонсо, Азар (Бакайоко 84), Мората (Батшуайи 87).



"Арсенал": Оспина, Чемберс, Мустафи, Холдинг, Беллерин, Уилшир (Эльнени 57), Джака, Мэйтланд-Найлс, Ивоби, Лакасетт (Санчес 66), Уэлбек.



Предупреждения: Канте — Джака, Эльнени.