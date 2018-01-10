Фирмино: "Ливерпуль" уже не будет прежним без тебя, брат"

Роберто Фирмино и Филиппе Коутиньо Нападающий Роберто Фирмино заявил, что без его друга Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" уже не будет прежним.

Напомним, в понедельник "Барселона" завершила приобретение Коутиньо стоимостью 142 миллиона фунтов. "Красные" не стали стоять на пути у полузащитника, порывавшегося уйти еще прошлым летом.

Таким образом, команда Юргена Клопп лишилась ценного игрока, а Фирмино — еще и своего близкого друга, с которым он семьями часто проводили время вместе. Такого рода потеря печалит бразильца.

"Ливерпуль" уже не будет прежним без тебя, мой волшебный брат. Я желаю тебе безмерного успеха. Надеюсь, ты будешь наслаждаться жизнью и исполнишь все свои мечты, брат. Бог всегда будет оберегать тебя и всю твою семью. Для меня было честью играть с волшебником вроде тебя", — написал Фирмино в Фейсбуке.



Метки Коутиньо, Ливерпуль, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2018 23:20

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Последние комментарии:




  1. redwhitegun 11.01.2018 06:32 # redwhitegun
    Через пару месяцев выпадут из топ-4

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  2. theo-zm 11.01.2018 06:05 # theo-zm
    Непержевай итебя тожекупят

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  3. bratella 11.01.2018 01:14 # bratella
    Через сезон Фирмино в ПСГ, Салаха в Реал и ФСГ счастливы

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  4. scouser2005 11.01.2018 00:16 # scouser2005
    Мы отметелим Ман Сити 14 января. Скриньте.

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  5. mancunia-planet 11.01.2018 00:01 # mancunia-planet
    Ливер будет прежним.
    Коутиньё с Месси и трофеями.

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  6. scouser2005 10.01.2018 23:57 # scouser2005
    Отряд не заметил потери бойца и песню.YNWA допел до конца...

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  7. hammersmith 10.01.2018 23:52 # hammersmith
    все, пизда колбасе. клопп развалил клуб одной продажей. игроки щас потеряют мораль и все рассыпется, начнут думать о том как свалить.

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  8. jack-willsher 10.01.2018 23:51 # jack-willsher
    нахуй такого брата. не ссыте. у ливера есть клаван

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  9. suddenly 10.01.2018 23:32 # suddenly
    Брат за брата - такое за основу взято.

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  10. chr1s8rown 10.01.2018 23:26 # chr1s8rown
    идите нахуй бразилы

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