Фирмино: "Ливерпуль" уже не будет прежним без тебя, брат"

Нападающий Роберто Фирмино заявил, что без его друга Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" уже не будет прежним.

Напомним, в понедельник "Барселона" завершила приобретение Коутиньо стоимостью 142 миллиона фунтов. "Красные" не стали стоять на пути у полузащитника, порывавшегося уйти еще прошлым летом.



Таким образом, команда Юргена Клопп лишилась ценного игрока, а Фирмино — еще и своего близкого друга, с которым он семьями часто проводили время вместе. Такого рода потеря печалит бразильца.



"Ливерпуль" уже не будет прежним без тебя, мой волшебный брат. Я желаю тебе безмерного успеха. Надеюсь, ты будешь наслаждаться жизнью и исполнишь все свои мечты, брат. Бог всегда будет оберегать тебя и всю твою семью. Для меня было честью играть с волшебником вроде тебя", — написал Фирмино в Фейсбуке.