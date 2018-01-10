Фирмино: "Ливерпуль" уже не будет прежним без тебя, брат"
Нападающий Роберто Фирмино заявил, что без его друга Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" уже не будет прежним.
Напомним, в понедельник "Барселона" завершила приобретение Коутиньо стоимостью 142 миллиона фунтов. "Красные" не стали стоять на пути у полузащитника, порывавшегося уйти еще прошлым летом.
Таким образом, команда Юргена Клопп лишилась ценного игрока, а Фирмино — еще и своего близкого друга, с которым он семьями часто проводили время вместе. Такого рода потеря печалит бразильца.
"Ливерпуль" уже не будет прежним без тебя, мой волшебный брат. Я желаю тебе безмерного успеха. Надеюсь, ты будешь наслаждаться жизнью и исполнишь все свои мечты, брат. Бог всегда будет оберегать тебя и всю твою семью. Для меня было честью играть с волшебником вроде тебя", — написал Фирмино в Фейсбуке.
10.01.2018 23:20
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Через пару месяцев выпадут из топ-4
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Непержевай итебя тожекупят
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Через сезон Фирмино в ПСГ, Салаха в Реал и ФСГ счастливы
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Мы отметелим Ман Сити 14 января. Скриньте.
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Ливер будет прежним.
Коутиньё с Месси и трофеями.
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Отряд не заметил потери бойца и песню.YNWA допел до конца...
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все, пизда колбасе. клопп развалил клуб одной продажей. игроки щас потеряют мораль и все рассыпется, начнут думать о том как свалить.
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нахуй такого брата. не ссыте. у ливера есть клаван
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Брат за брата - такое за основу взято.
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идите нахуй бразилы
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